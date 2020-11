Tại những phiên mở bán đầu tiên, dự án nhà phố thương mại Champaca Garden Dĩ An, Bình Dương đã thu hút giới đầu tư với giá thanh toán trước chỉ từ 1 - 1,2 tỷ đồng, cùng nhiều ưu điểm vượt trội và tiềm năng sinh lời.

Dự án nhà phố hiếm hoi giữa “rừng” căn hộ

Tính đến quý III/2020, thị trường căn hộ Bình Dương vẫn duy trì được sức nóng, giao dịch diễn ra sôi động. Trước cơn sốt này, nhiều nhà đầu tư băn khoăn lựa chọn những dự án tiềm năng để đầu tư.

Nếu như thị trường BĐS căn hộ Hà Nội hay TP.HCM phát triển dựa trên nhu cầu ở của cư dân hay đầu cơ, thì thị trường BĐS căn hộ chung cư tại Bình Dương lại phát triển dựa trên nhu cầu lưu trú của các chuyên gia nước ngoài, quản lý cấp cao làm việc trong các khu công nghiệp.

Với lượng khách hàng tiềm năng dồi dào, phân khúc BĐS căn hộ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, số dự án đáp ứng được các tiêu chuẩn đầu tư “vàng” như hồ sơ pháp lý hoàn thiện vẫn còn hữu hạn. Đứng trước thực tại đó, nhiều nhà đầu tư có xu hướng chuyển dần sang thị trường nhà phố thương mại - mô hình nhà ở được ưa chuộng tại các nước châu Âu.

Nổi bật ngay giữa trung tâm TP Dĩ An - Bình Dương, dự án nhà phố Champaca Garden được xem là tâm điểm thu hút các nhà đầu tư BĐS bởi những ưu thế vượt trội.

Chính sách bán hàng hợp lý, tiềm năng rộng mở

Trước cơn sốt do nguồn cung khan hiếm, không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân đô thị, giá bán phân khúc căn hộ chung cư tại Bình Dương đang bị đẩy lên nhanh chóng. Thêm vào đó, quỹ đất khan hiếm, làn sóng “di dân” đang dịch chuyển dần từ nội đô TP.HCM sang những vùng ven đô thị khiến phân khúc căn hộ chung cư Bình Dương cũng vì thế mà tăng nhiệt rõ rệt.

Các chuyên gia BĐS nhận định, tiềm năng tăng giá của nhà phố luôn ở mức cao hơn so những căn hộ chung cư do tính khan hiếm và giá trị bền vững. Do đó, với giá bán thấp hơn và tiềm năng sinh lời hấp dẫn, nhà phố thương mại trở thành dòng sản phẩm được săn đón trên thị trường.

Tại những phiên mở bán đầu tiên, dự án nhà phố thương mại Champaca Garden Bình Dương đã thu hút giới đầu tư bởi chính sách bán hàng hợp lý, sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội và tiềm năng sinh lời.

Theo đại diện dự án, khách hàng chỉ cần bỏ ra 30%, tương đương với 1 - 1,2 tỷ đồng là đã có thể sở hữu nhà phố thương mại với công năng “kép” vừa ở - vừa kinh doanh. Bên cạnh đó, để nâng cao cơ hội sở hữu của khách hàng, chủ đầu tư còn liên kết với các ngân hàng Vietinbank, Vietcombank hỗ trợ vay 70% trong 15 năm với lãi suất ưu đãi.

Tại các đợt thanh toán tiếp theo, khách hàng lần lượt thanh toán 20% - 20% - 25% trong vòng 6 tháng. Trong thời gian đó, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ khách hàng hoàn thiện các thủ tục hoàn công và xin cấp chủ quyền cho khách hàng theo quy định (sổ hồng). 5% còn lại sẽ được thanh toán nốt khi khách hàng nhận được thông báo ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng.

Sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh

Không chỉ gây sốt với chính sách bán hàng, dự án Champaca Garden Dĩ An còn sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh.

Về vị trí địa lý, Champaca Garden tọa lạc tại ngay trục đường chính QL 1K, cầu nối quan trọng khu vực tam giác kinh tế TP.HCM - Đồng Nai - Bình Dương. Đây được coi là huyết mạch kết nối giữa Biên Hòa, Đồng Nai và TP.HCM.

Công viên dự án Champaca Garden Dĩ An

Bên cạnh hệ thống giao thông kết nối thuận tiện, thì các tiện ích ngoại khu và các công trình trọng điểm đều hiện hữu xung quanh dự án như: BigC Dĩ An, BV Đa khoa Dĩ An, chợ, trường học các cấp. Từ Champaca Garden Dĩ An, cư dân chỉ mất vài phút để di chuyển tới Bến xe miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất, quận 9, quận Thủ Đức và nằm liền kề với Làng Đại học Quốc gia TP.HCM.

Ngoài ra, mỗi căn nhà phố thương mại còn được thiết kế theo tiêu chuẩn phù hợp với mục đích thương mại. Mỗi căn bao gồm 1 tầng + 1 trệt hoặc 1 tầng + 2 trệt, bao gồm 2 - 4 phòng ngủ tương đương với 60 - 110m2. Bên cạnh đó, nhiều tiện ích nội khu được chú trọng đầu tư như: công viên nội khu, hồ bơi, hệ thống trường học, trung tâm mua sắm…

(Nguồn: Công ty TNHH bất động sản Đức Huy)