Quảng trường Hà Lan - Malacca là một trong những tiện ích mang tính biểu tượng của dự án The Diamond City, hứa hẹn trở thành địa điểm “hot hit” ở Đức Hoà (Long An).

“Hà Lan thu nhỏ” ở thành phố tương lai

Dự án The Diamond City tái hiện một “Hà Lan thu nhỏ” với công trình biểu tượng Quảng trường Hà Lan - Malacca. Đây là một tổ hợp tiện ích nổi bật với tháp Time Square màu đỏ, cao khoảng 5m, dưới chân tháp được điểm tô bởi vườn hoa, đường dạo bộ và điểm nghỉ chân.

Khuôn viên phía dưới Tháp Time Square - nằm trong tổ hợp tiện ích Quảng trường Hà Lan (Ảnh phối cảnh)

Gần chân tháp là con kênh Giethoorn, được nối nhịp bằng Cầu ước nguyện Dream River bắc ngang. Đây không chỉ hứa hẹn là điểm “check-in” độc đáo, mà còn là nơi du khách, cư dân có thể gửi gắm ước nguyện bình an.

Với kiến trúc độc đáo chỉ có tại dự án, Quảng trường Hà Lan là điểm nhấn cảnh quan chứa đầy tâm huyết của nhà phát triển (Ảnh phối cảnh)

Bên cạnh đó, dự án còn có nhiều tiện ích hiện đại, được phát triển trên diện tích hơn 11.000m2, tiện ích tích hợp “3 trong 1”, hướng đến giá trị “Live - Work - Play” (sống trong The Diamond City, làm việc tại cụm khu công nghiệp, tận hưởng tiện ích tại The Diamond City).

Các tiện ích nổi bật có thể kể đến: trung tâm thương mai D-Mall, khu thương mại phong cách Singapore Diamond Food Court, trường mẫu giáo phong cách Nhật Eco Kid, Đại lộ Vinh Quang, tổ hợp thể thao Champion gồm: hồ bơi bốn mùa Spring Pool và sân thể thao đa năng, quán cà phê Diamond Coffee, công viên sắc màu… Các chuyên gia BĐS đánh giá, đây là một trong những dự án hiếm ở Đức Hoà xây dựng nhiều tiện ích hoàn chỉnh cho cư dân tương lai.

Cầu ước nguyện Dream River nằm trong tổ hợp tiện ích Quảng trường Hà Lan (Ảnh phối cảnh)

Nơi an cư lý tưởng cho các chuyên gia, người lao động ở cụm KCN

Tọa lạc mặt tiền Vành đai 4, nằm Đức Hòa và Bến Lức (Long An), dự án The Diamond City có lợi thế khi được bao quanh bởi các khu công nghiệp, cụm khu công nghiệp lớn hàng đầu của Long An; hứa hẹn đáp ứng nhu cầu nhà ở và dịch vụ cho hàng ngàn chuyên gia và người lao động. Nhờ vị thế đắt giá này, The Diamond City là một trong những dự án được chú ý hàng đầu, cung cấp đa dạng sản phẩm BĐS trong lõi quy hoạch vùng công nghiệp.

Ông Trần Thế Anh - Tổng Giám đốc Thắng Lợi Land (Công ty thành viên Thắng Lợi Group) chia sẻ, dự án phục vụ nhu cầu cho người dân ở tại Đức Hoà, cũng như người dịch chuyển từ các quận huyện lân cận TP.HCM về Đức Hoà theo chính sách giãn dân ra các khu đô thị vệ tinh.

“Khi chúng tôi bắt đầu triển khai dự án, nhiều doanh nghiệp kết nối, ngỏ ý “mua sỉ” khi dự án hoàn thành để làm nhà ở cho nhân viên làm việc ở các KCN gần đây. Đây là tín hiệu thị trường tốt. Sắp tới, Thắng Lợi Group sẽ tiếp tục phát triển nhiều dự án trong lõi vùng công nghiệp, để phục vụ nhu cầu về chỗ ở của chuyên gia, người lao động ở các cụm KCN cũng như nhu cầu giãn dân ra các đô thị vệ tinh”, ông Thế Anh cho biết.

Dự án The Diamond City nằm ở mặt tiền Vành đai 4 - tuyến đường kết nối xuyên tâm 5 đô thị vệ tinh của TP.HCM

Với vị trí đắc địa, cư dân tương lai của The Diamond City dễ dàng di chuyển liên vùng. Dự án nằm trên trục kết trọng điểm, kết nối xuyên tâm 5 đô thị vệ tinh khi nằm ở mặt tiền tuyến Vành đai 4 - DT824: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An. Ngoài ra, dự án còn hưởng lợi từ hạ tầng giao thông như: Vành đai 3, Cao tốc Bến Lức - Long Thành kết nối với tuyến đường Xuyên Á - đường trục Bắc Nam, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Quốc Lộ 1A, Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Cao tốc TP.HCM - Lộc Ninh, Cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Dự án khu đô thị The Diamond City - Thành phố giao hoà Vị trí: Mặt tiền Vành đai 4 - ĐT 824, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà và xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Website: www.thediamondcity.vn

Doãn Phong