Theo quy luật hạ tầng đi tới đâu, bất động sản tăng tới đó. Thông tin Đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng sẽ có phê duyệt vào tháng 1/2022 khiến giá nhà đất Long Biên bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới.

Bất động sản Long Biên sang trang mới

Khi nhìn vào bức tranh đô thị Long Biên, không ít người cảm thấy ngỡ ngàng bởi sự thay đổi nhanh chóng của quận “trẻ tuổi” này vài năm trở lại đây. Chỉ trong một thời gian ngắn, khu vực phía đông Hà Nội đã “thay da đổi thịt” với cơ sở hạ tầng đồng bộ, nhiều tuyến đường, cây cầu mới được nâng cấp và mở rộng kéo theo sức hút của bất động sản.

Hiện nay, quận Long Biên đang gấp rút hoàn thiện các công trình cung cấp dịch vụ y tế, thương mại, các giao dịch gắn với công nghiệp, công nghệ cao theo hướng Quốc lộ 1 và Quốc lộ 5 đi các tỉnh lân cận. Nhiều khu đô thị lớn và các dự án bất động sản quy mô được hình thành và biến Long Biên trở thành điểm đến yêu thích của cư dân phố cổ cũng như cộng đồng cư dân các tỉnh và khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, dự kiến ban hành vào tháng 1/2022. Đây cũng là đòn bẩy để kéo gần khoảng cách và tốc độ phát triển giữa hai bờ sông Hồng, trong đó Long Biên hưởng lợi trực tiếp.

Bất động sản phía Đông phát triển mạnh mẽ nhờ quy hoạch hạ tầng giao thông

Ngoài ra, theo quy hoạch, quận Long Biên dự kiến có thêm 5 cây cầu mới bao gồm cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, cầu Tứ Liên, cầu Đuống 2, cầu Trần Hưng Đạo và cầu Giang Biên giúp di chuyển nhanh chóng và thuận tiện tới nội đô, đồng thời giảm áp lực lên các cây cầu cũ. Đặc biệt, sau gần 1 năm khởi công xây dựng với tiến độ thần tốc, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 hiện đã hoàn thành khoảng 40%, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2023.

Có thể thấy, quy hoạch và hạ tầng giao thông là yếu tố chắp cánh cho giá trị bất động sản tại Long Biên. Thực tế, theo các thống kê, đây là quận có tốc độ tăng giá nhà đất nhanh những năm gần đây, trung bình khoảng 12%/năm và hứa hẹn tiếp tục đà tăng trưởng trong thời gian tới.

Nhà đất và chung cư Long Biên cùng “tiến”

Theo quy luật hạ tầng đi tới đâu, giá đất tăng tới đó. Thị trường bất động sản Long Biên ghi nhận biên độ tăng giá đáng kể tại nhiều khu vực khi so sánh giữa thời điểm cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Theo đó, giá nhà đất trên tuyến phố Thạch Cầu - nơi dự kiến nằm trong Đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đang có dấu hiệu tăng nhanh từ 30 - 50%, chênh khoảng 15 - 30 triệu/m2 so với hồi đầu năm. Hay so với năm 2019, giá đất tại Cổ Linh đã tăng phi mã từ 40% - 70%. Trong đó, các lô đất diện tích nhỏ có sức thanh khoản lớn nhất, mức tăng giá cũng mạnh nhất.

Thị trường chung cư tại Long Biên cũng đang rơi vào tình trạng cung không đủ đáp ứng nhu cầu khi mà quận này đang thu hút làn sóng cư dân từ các quận Hoàng Mai, Hoàn Kiếm cũng như các tỉnh lân cận như Hải Dương, Bắc Ninh.

Theo đại diện Đất Xanh Miền Bắc, giá căn hộ chung cư tại Long Biên cũng đã tăng từ 15 - 20% so với quý IV/2020. Đơn cử tại các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Nguyễn Sơn, các căn hộ chung cư cũng tăng giá theo quy hoạch cầu Trần Hưng Đạo. Khu vực Phúc Đồng, Sài Đồng, Việt Hưng cũng tăng đà theo tiến độ thi công của cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, giá chung cư trung bình từ 30 - 35 triệu/m2, thậm chí những căn hộ cao cấp được chào bán với mức giá lên tới 55 triệu.

Các dự án phía đông thu hút được sự quan tâm của khách hàng

Bên cạnh quy hoạch đang ngày càng hoàn thiện, chất lượng của các dự án mới được đầu tư chỉn chu và bài bản hơn cũng là lý do khiến giá nhà đất tại Long Biên tăng lên, và ngày càng thu hút lượng lớn cư dân đổ về lựa chọn sinh sống tại khu vực này, đặc biệt là những dự án có vị trí đắc địa và hệ thống tiện ích đầy đủ, cao cấp.

Có thể kể tới một số cái tên nổi bật như Berriver Jardin tại Nguyễn Văn Cừ hay phân khu Prime Jardin cao cấp nhất trong tổ hợp dự án Le Grand Jardin tại Sài Đồng Với tâm huyết kiến tạo một phong cách sống đẳng cấp, tinh tế hướng đến sự cân bằng, phân khu Prime Jardin gồm 2 tòa cao 15 tầng và 1 tum, 280 căn hộ ôm trọn view công viên hồ Sài Đồng được đơn vị phát triển dự án BRGLand kiến tạo thành một Paris thu nhỏ, cao cấp nhất trong quần thể dự án Le Grand Jardin.

Đại diện Đất Xanh miền Bắc cho biết, “Căn hộ Prime Jardin tọa lạc trên thế đất “phú quý” Sài Đồng, hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng phát triển và kết nối giao thông thuận lợi, hứa hẹn mang tới một không gian sống xứng tầm cho cư dân tinh hoa. Hiện tại, phân khu Prime Jardin đã được BGRLand lựa chọn Đất Xanh Miền Bắc là đơn vị phân phối độc quyền”.

Cùng với lợi thế trung tâm khu đô thị Sài Đồng và hệ thống tiện ích đồng bộ, phân khu Prime Jardin không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn hứa hẹn nhiều tiềm năng bứt phá trong tương lai, mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn trên thị trường bất động sản khu đông Hà Nội.

Thu Loan