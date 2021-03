Dự án Xuân Mai Tower Thanh Hóa đang thu hút sự quan tâm của khách hàng nhờ tiến độ bàn giao căn hộ vượt trội, cùng những chính sách bán hàng hấp dẫn.

Tiến độ vượt trội nhờ áp dụng công nghệ hiện đại

Là dự án đầu tiên của chủ đầu tư Xuân Mai Corp tại TP Thanh Hoá, dự án Xuân Mai Tower Thanh Hóa được dành nhiều tâm huyết trong suốt quá trình kiến tạo dự án, từ lên ý tưởng, kiến trúc, thiết kế cho đến xây dựng, lựa chọn nguyên vật liệu bàn giao.

Đến nay, chỉ sau gần 2 năm xây dựng, Xuân Mai Corp đã đón những cư dân đầu tiên vào ở và các cư dân tòa thứ 2 sẽ được bàn giao căn hộ sớm hơn 3 tháng. Việc bàn giao căn hộ chất lượng, vượt tiến độ và dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp, Xuân Mai Tower Thanh hóa đang là khu đô thị hiện đại bậc nhất TP Thanh Hóa.

Toàn cảnh dự án Xuân Mai Tower Thanh Hóa liền kề ngay đại lộ Hùng Vương

Theo chủ đầu tư Xuân Mai Corp, gần 100% căn hộ 2 tòa đầu tiên của dự án đã có chủ sở hữu và dự án vừa mở bán Tòa CT3 - tòa cuối cùng của dự án này. Song song với quá trình thi công các tòa căn hộ, chủ đầu tư cũng đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cảnh quan, tiện ích tại dự án để có thể đi vào hoạt động ngay khi bàn giao các căn hộ còn lại cho cư dân.

Cận cảnh dự án Xuân Mai Tower Thanh Hóa đã đi vào hoạt động một phần

Lý giải về tiến độ thi công vượt trội của dự án, đại diện chủ đầu tư cho biết, Xuân Mai Tower Thanh Hóa được áp dụng 2 công nghệ thi công tiên tiến là công nghệ bê tông dự ứng lực bán tiền chế và công nghệ tấm tường Acotec. Đây cũng là ưu điểm vượt trội của tổng thầu thi công kiêm chủ đầu tư Xuân Mai Corp.

So với những kỹ thuật xây dựng truyền thống, 2 công nghệ mới này sử dụng nguồn nguyên vật liệu xanh, thân thiện với môi trường hơn, đồng thời cũng rút ngắn thời gian thi công, tiết kiệm tối đa nguồn nhân lực và chi phí xây dựng. Trung bình, chỉ khoảng 5 ngày nhà thầu đã thi công xong một sàn.

Đơn vị này cũng cho biết thêm, các công nghệ xây dựng mới này còn đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng sử dụng sau này như tăng khả năng cách âm, cách nhiệt, chống thấm tốt và đặc biệt bền đẹp với thời gian.

Không gian sống lý tưởng cho cuộc sống hiện đại

Xuân Mai Tower Thanh Hoá là tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ được xây dựng trên ô đất rộng 9.775,8m2, bao gồm 3 tòa căn hộ cao 24 tầng nổi và 1 tầng hầm liên thông giữa 3 tòa nhà.

Ngoài các lợi thế ưu việt về vị trí và tiến độ thi công, không gian sống và các dịch vụ tiện ích tại Xuân Mai Tower Thanh Hóa cũng được các khách hàng đánh giá cao.

Chị Ngọc Thanh, cư dân tại dự án chia sẻ: “Là một trong những gia đình đầu tiên chuyển về đây, tôi cảm thấy hài lòng với dự án. Không gian ở đây thoáng rộng, yên tĩnh mà vẫn đảm bảo an toàn, phù hợp với các gia đình có con nhỏ như gia đình tôi. Hàng ngày, đi làm về thấy các cháu thoải mái chạy nhảy, nô đùa cùng các bạn trong khu chung cư, tôi cảm thấy may mắn vì sự lựa chọn an cư của gia đình mình”.

Không gian thoáng rộng, cảnh quan xanh là một trong những điểm cộng của Xuân Mai Tower Thanh Hóa

Xuân Mai Tower Thanh Hóa đầu tư tới 55% diện tích để phát triển không gian chung, cảnh quan và các tiện ích xanh phục vụ cư dân. Tại đây, cư dân có thể thoải mái mua sắm, vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe tại các nhà hàng, café, siêu thị, phòng gym, spa, khu vui chơi trong nhà và ngoài trời…

Đại diện Chủ đầu tư Xuân Mai Corp cho biết, các căn hộ tại dự án có diện tích linh hoạt từ 36 - 72m2 (1 - 3 phòng ngủ), bàn giao cơ bản với hệ thống nội thất từ các thương hiệu uy tín như Toto, Jotun, Lioa, Vanlock… Hiện tại, dự án đang mở bán tòa CT3 với các căn hộ chỉ từ 450 triệu đồng. Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất ưu đãi 0% trong 12 tháng hoặc chiết khấu 2% cho khách hàng không vay vốn. Ngoài ra, đặt mua căn hộ tại thời điểm này, khách hàng sẽ được tặng thêm 2 chỉ vàng may mắn cho mỗi giao dịch.

Lệ Thanh