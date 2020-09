Trước việc di tích Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM bị hư hại do quá trình xây dựng dự án The Spirit of Saigon, Sở Xây dựng Thành phố vừa ra “tối hậu thư” về thời hạn khắc phục cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công.

Liên quan đến vụ việc một số hạng mục của di tích Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM bị hư hại do quá trình thi công dự án Cao ốc Khu tứ giác Bến Thành (tên thương mại là The Spirit of Saigon), Sở Xây dựng TP.HCM vừa đưa ra thời hạn để chủ đầu tư và nhà thầu thi công khắc phục hậu quả.

Đối với hạng mục tường rào của Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM phía tiếp giáp đường Lê Thị Hồng Gấm, Sở Xây dựng đề nghị Công ty TNHH Sài Gòn Glory - Chủ đầu tư dự án The Spirit of Saigon, phối hợp với UBND P.Nguyễn Thái Bình, Q.1 lập rào chắn, ngăn người dân tiếp cận khu vực hàng rào bị nghiêng.

Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM cảnh báo khu vực nguy hiểm cho người dân.

Đồng thời, lập phương án sửa chữa ngay nhưng phải đảm bảo phục hồi kiến trúc di tích. Khi lập phương án sửa chữa, đề nghị chủ dự án The Spirit of Saigon phải thực hiện theo quy trình tu sửa cấp thiết quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, hoàn thành việc sửa chữa trước ngày 8/10/2020.

Khi thi công trong khuôn viên Bảo tàng, Công ty TNHH Sài Gòn Glory phải phối hợp cùng Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM rào chắn, ngăn lối đi riêng phục vụ thi công, nhằm đảm bảo an toàn cho khách tham quan và nhân viên.

Bước đầu xác định quá trình thi công dự án The Spirit of Saigon đã gây ảnh hưởng đến các công trình tại di tích Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Với những hư hỏng của các công trình phụ như nhà bảo vệ và Khu Gallery của Bảo tàng, Sở Xây dựng đề nghị chủ dự án The Spirit of Saigon cùng với Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM có biện pháp sửa chữa ngay hoặc tháo dỡ để đảm bảo an toàn, thực hiện trước ngày 8/10/2020.

Để xác định mức độ hư hỏng tại 3 khối nhà và nhà bảo vệ di tích Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, Sở Xây dựng đề nghị tiếp tục thực hiện quan trắc công trình theo hợp đồng giữa Công ty CP Phát triển và quản lý Sunny World và Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn;

Bổ sung quan trắc thêm khối nhà 3 và khu vực vỉa hè dọc tường rào đường Lê Thị Hồng Gấm, có báo cáo kết quả về tình hình nghiêng lún của công trình hiện nay cho Sở Xây dựng.

Công ty CP Xây dựng Coteccons - Nhà thầu thi công dự án The Spirit of Saigon, cũng chịu trách nhiệm liên đới.

Đối với các vết nứt tường trong các khối nhà bảo tàng, Sở Xây dựng đề nghị Công ty CP Xây dựng Coteccons – Nhà thầu thi công dự án The Spirit of Saigon, khẩn trương lập biện pháp theo dõi sự phát triển của các vết nứt, báo cáo kết quả.

Các bên liên quan phải tổ chức kiểm tra, rà soát các hư hỏng tại các khối nhà, đánh giá mức độ hư hỏng cũng như đề xuất hạng mục nào cần kiểm định lại. Trước ngày 9/10/2020 phải có kết quả kiểm tra, rà soát.

Sau khi có kết quả kiểm tra, chủ dự án The Spirit of Saigon phối hợp cùng Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM lập phương án sửa chữa các khối nhà, có thể kết hợp đề xuất thực hiện dự án gia cố, gia cường, tôn tạo hoặc tu sửa cấp thiết di tích, xác định mức đóng góp chi phí thực hiện của các bên và ngân sách Thành phố.

Phương án sửa chữa đề nghị thông qua Sở Văn hoá và Thể thao, Trung tâm bảo tồn và Phát huy giá trị lịch sử - văn hoá TP.HCM trước khi triển khai. Công tác khắc phục sửa chữa trước ngày 19/11/2020.

Sở Xây dựng đưa ra thời hạn công tác khắc phục sửa chữa Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM trước ngày 19/11/2020.

Như VietNamNet thông tin, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM được giao quản lý, sử dụng 3 khối nhà tại địa chỉ số 97 Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1. Đây là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Thành phố, thế nhưng đang bị hư hại bởi quá trình thi công dự án The Spirit of Saigon.

Theo ông Trần Thanh Bình – Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, ngay từ khi công trình The Spirit of Saigon bắt đầu khởi công, việc đào sâu xuống lòng đất để thi công phần móng và tầng hầm đã làm 3 toà nhà hiện hữu của Bảo tàng bị tác động.

Cụ thể, đã xảy ra tình trạng lún, nứt mặt sân công viên, mặt sàn, tường… của 3 toà nhà. Hiện tượng nứt tường xuất hiện ngày càng nhiều hơn, các đường nứt ngày càng lớn hơn. Toà nhà 1 bị ảnh hưởng nặng nhất, nhà bảo vệ ở cổng số 1 Lê Thị Hồng Gấm tường nứt lớn, trần nhà bị bong tróc, rơi xuống.

Trước đó, vào ngày 12/3/2017 đã xảy ra sự cố ở khu vực sân trong toà nhà 1, phù điêu “cá hoá long” ở đầu mỗi ống thoát nước từ tầng mái xuống đã bị nứt, rơi xuống, một số phù điêu phía trước toà nhà bị nứt.

Sau một thời gian tạm ngưng, cuối năm 2019 công trình The Spirit of Saigon tiếp tục thi công lên các tầng cao. Việc xây dựng này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu 3 toà nhà hiện hữu của Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Ngày 18/8/2020, Sở Văn hoá và Thể thao phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát thực tế tại di tích Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Đoàn kiểm tra ghi nhận công trình The Spirit of Saigon đang thi công xây dựng, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến di tích Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Bảo tàng Mỹ thuật bị xâm hại: Yêu cầu chủ dự án The Spirit of Saigon khắc phục Quá trình thi công dự án Cao ốc Khu tứ giác Bến Thành, chủ đầu tư đã gây nứt, lún nhiều hạng mục của Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo khắc phục khẩn cấp.

Phương Anh Linh