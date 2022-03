Bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp đã khiến người dân miền Đông Nam Bộ có xu hướng tìm kiếm những đô thị vùng ven có không gian sống trong lành, thoáng đãng, có nhiều cơ hội kinh doanh tiềm năng.

BĐS đô thị vùng sân bay - điểm sáng đầu tư giữa trung tâm Đồng Nai

Chính phủ đang gấp rút đầu tư giai đoạn 1 của siêu dự án Sân bay Long Thành với quy mô vào loại lớn nhất Đông Nam Á, một tổ hợp mà khi hoàn thành sẽ thay đổi bộ mặt của cả vùng miền Đông Nam Bộ. Nhiều nhà đầu tư khu vực xung quanh TP.HCM và toàn quốc đặc biệt quan tâm đến khu vực này, chờ đợi một khu đô thị được đầu tư bài bản, đồng bộ.

Phối cảnh Cụm cảng hàng không Long Thành

Trong tương lai gần, các khu vực lân cận, liền kề trung tâm sân bay Long Thành có nhiều lợi thế không chỉ về vị trí kết nối giao thương mang tầm cỡ khu vực và thế giới mà còn sở hữu cảnh quan trong lành, ngập tràn cây xanh, sông hồ bao bọc,… đem đến không gian lý tưởng để các cư dân có thể hưởng thụ cuộc sống mỗi ngày. Những căn nhà phố, shophouse, biệt thự phiên bản giới hạn tại đây sẽ trở thành nơi kinh doanh lý tưởng cho người dân bởi khi có việc cần thiết chủ nhà vẫn có thể dễ dàng di chuyển về thành phố.

Với những quy hoạch đồng bộ về hạ tầng giao thông kết nối giữa sân bay Long Thành và hàng loạt các đô thị trọng điểm khác của Vùng kinh tế Đông Nam Bộ: tuyến đường đại lộ Bắc Sơn - Long Thành, quốc lộ 51, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, đường vành đai 4, monorail Tân Sơn Nhất - Long Thành…., Long Thành với những ưu thế hiếm có đang trỗi dậy mạnh mẽ và trở thành chốn lý tưởng cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp và thông thái đang tìm kiếm những bất động sản chất lượng có tiềm năng phát triển cao.

STC Long Thành - dự án tiềm năng



Với quy mô 23,4ha, nằm ngay trên mặt đường ĐT 769, tiếp giáp với Cảng hàng không quốc tế Long Thành và cận kề KCN Lộc An - Bình Sơn, STC Long Thành là khu đô thị phức hợp nổi bật về quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng. STC Long Thành không chỉ là nơi đáng sống của những cư dân năng động, hiện đại mà còn hứa hẹn trở thành đô thị giao thương sầm uất, đón dòng chảy thương mại khổng lồ đổ về khi sân bay quốc tế Long Thành hoạt động giai đoạn 1 vào năm 2025, đặc biệt khi thị trấn Long Thành chính thức lên thành phố.

Nhìn ra thế giới, có thể thấy những cụm đô thị phức hợp rất hiện đại bao quanh các cụm cảng hàng không quốc tế lớn như Charles de Gaulle tại Paris, Heathrow tại London hay Phố Đông - Thượng Hải hoặc Changi tại Singapore đều có giá bất động sản đắt đỏ, không hề thua kém so với các khu vực trung tâm thành phố. Theo đó, việc đầu tư tại những khu đô thị kề cận với sân bay lớn như STC Long Thành hứa hẹn đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư trong tương lai.

Điều này càng được thể hiện rõ nét khi lực cầu về nhà ở liên tục tăng mạnh trong thời gian qua.

Lực cầu thứ nhất đến từ xu hướng dịch chuyển an cư từ trung tâm TP.HCM. Xu hướng này bắt nguồn từ việc quỹ đất trung tâm hạn hẹp, nguồn cung thấp dẫn đến giá nhà ở tăng rất cao. Áp lực dân số đến cơ sở hạ tầng, chất lượng sống, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh khiến người mua nhà ngày càng quan tâm hơn đến môi trường sống lành mạnh và bền vững để an cư. STC Long Thành chỉ cách TP.HCM 40 phút di chuyển, do đó trở thành lựa chọn hàng đầu trong xu hướng dịch chuyển an cư của hàng triệu người dân Sài thành.

STC Long Thành - nơi giao thương hội tụ - ảnh phối cảnh

Lực cầu thứ hai đến từ đà tăng trưởng không ngừng của BĐS công nghiệp. Làn sóng dịch chuyển sản xuất diễn ra mạnh mẽ, dòng vốn FDI liên tục đổ vào Việt Nam, đặc biệt là về các thành phố công nghiệp trọng điểm của miền Nam trong đó có Đồng Nai. Theo Savills Việt Nam, BĐS công nghiệp phát triển tác động tích cực và trực tiếp đến các thị trường khác như nhà ở, văn phòng cho thuê... Các tập đoàn đa quốc gia sẽ đem theo một đội ngũ rất lớn chuyên gia, người lao động đến khu vực mà họ đặt nhà máy, văn phòng làm việc, nhu cầu chỗ ở sẽ tăng cao. BĐS Long Thành sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh trước nhu cầu nhà ở ngày càng tăng từ số lượng người di cư và người nước ngoài đến làm việc tại đây.

Lực cầu thứ ba đến từ nhu cầu ngày càng tăng của người dân Long Thành nói riêng cũng như Đồng Nai nói chung về một không gian sống hiện đại, văn minh, đầy đủ tiện ích trong các khu đô thị mới, đặc biệt là giới trẻ. Và TP. Long Thành trong tương lai sẽ sở hữu những đại đô thị xanh, theo đó, các khu đô thị mới được quy hoạch bài bản, đồng bộ tại đây đang thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân tại đây…

Không gian xanh tại STC Long Thành - ảnh phối cảnh

Khu đô thị phức hợp STC Long Thành gồm các sản phẩm: nhà phố thương mại, nhà phố vườn, biệt thự song lập phiên bản giới hạn được kỳ vọng sẽ là tâm điểm của giao thương. Các dãy nhà phố thương mại tại STC Long Thành được quy hoạch không gian kinh doanh hợp lý, mỗi shop có thiết kế mặt đường với vỉa hè rộng, nơi đỗ xe thoải mái, vị trí trung tâm thuận lợi kinh doanh.

Với những tiềm năng sẵn có, STC Long Thành được kỳ vọng sẽ bứt phá vươn lên, phát triển bền vững, trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Doãn Phong