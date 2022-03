Khi thị trường bất động sản nội đô trở nên “chật hẹp” vì thiếu nguồn cung, nhiều nhà đầu tư đã tìm đến những thị trường mới, đầu tư vào các khu vực đang có quy hoạch chuyển đổi lên thị xã, thị trấn, quận hoặc thành phố…

Tính toán của nhà đầu tư thông thái

Nhà đầu tư ngày càng trở nên sành sỏi hơn, họ không bị ràng buộc bởi rào cản không gian trong đầu tư nên sản phẩm “đánh bắt xa bờ” hay ở nội đô đều có trong rổ hàng. Anh Hồng Minh Chiến, một nhà đầu tư bất động sản có 15 năm kinh nghiệm chia sẻ: đầu tư bất động sản quan trọng nhất là hiểu thị trường, khoanh vùng khu vực mua và đặc biệt quan tâm đến các chỉ số tài chính, vĩ mô và quy hoạch để nắm bắt xu hướng.

“Nước trong thì không có cá, những thông tin mà ai cũng biết trong một thị trường truyền thống thì khó có sóng lớn, tỷ suất lợi nhuận không cao. Tuy nhiên, khi có thông tin quy hoạch thì không phải ai cũng đủ nhạy bén để mua sản phẩm. Bởi đó là con dao 2 lưỡi, nếu nhận định đúng tỷ suất lợi nhuận tốt, không đúng sẽ vướng thanh khoản không tốt và khó ra hàng”, anh Chiến cho hay.

Đối với các đô thị lớn trên 10 triệu dân như TP.HCM và Hà Nội thì các đô thị vệ tinh tiếp giáp đóng vai trò quan trọng trong bài toán quy hoạch hạ tầng và là giải pháp tất yếu trong chiến lược phát triển bất động sản nhà ở. Ba năm trở lại đây, làn sóng đầu tư theo “vùng đô thị vệ tinh” trở thành xu hướng của nhiều nhà đầu tư và gia đình trẻ. Lợi thế lớn của các bất động sản này là gần các thành phố trung tâm, kết nối hạ tầng tốt, bắt đầu hình thành các khu dịch vụ và thương mại phục vụ người dân.

“Trong tất cả các vùng vệ tinh, lõi của sự phát triển chính là các khu công nghiệp, nhà máy - sức bật của kinh tế và thu hút lao động. Đó chính là nam châm kéo người lao động, nhà đầu tư, chuyên gia mua nhà đất. Điển hình như Bình Dương, Đồng Nai hay Long An”, ông Trần Thế Anh, đại diện Tập đoàn BĐS Thắng Lợi, Tổng giám đốc Thắng Lợi Land nhận xét.

Đô thị vệ tinh TP.HCM - Đức Hoà, Long An với cụm các Khu công nghiệp Idico Việt Pháp đã hình thành và hoạt động

Khu vực “nóng” Đức Hoà - Long An trước thông tin sắp lên thành phố

Trong định hướng phát triển đến năm 2025, huyện Đức Hoà (Long An) sẽ hoàn thành đô thị loại 3 và hướng đến thành phố trực thuộc tỉnh. Hiện Đức Hoà đã đạt 50/59 tiêu chí thị xã và đạt 48/59 chỉ tiêu thành phố thuộc tỉnh, đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí còn lại.

Nhìn lại lịch sử, trước thời điểm lên thành phố giá nhà đất của Thuận An, Dĩ An, Thủ Đức lần lượt là 16 triệu/m2, 22 triệu/m2, 35 triệu/m2, nhưng hiện nay sau khi chính thức lên thành phố giá đất đã tăng 80% - 100%. Cụ thể giá đất thành phố Thuận An 35 triệu/m2, thành phố Dĩ An 45 triệu/m2, thành phố Thủ Đức 60 triệu/m2.

Giá bất động sản tăng trường trước và sau khi lên thành phố

Gần đây, thông tin Đức Hoà chuẩn bị lên thành phố ngay lập tức tác động lớn đến người mua và lượt người đổ về khu vực này khá lớn. Dự án The Diamond City toạ lạc tại mặt tiền vành đai 4 - DT824 kết nối DT830, thuộc xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hoà - giáp Bình Chánh và Hóc Môn của TP.HCM cũng được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Dự án được bao xung quanh bởi cụm khu công nghiệp Idico, Việt Pháp, Thịnh Phát, Tân Đức, Hải Sơn với hơn 50.000 - 70.000 chuyên gia và lao động đã đi vào hoạt động. Dự án có 589 sản phẩm, trong đó gồm: shophouse Millenium, nền shophouse Millenium Plus, nhà phố Venus, nền nhà phố Venus Plus và biệt thự độc quyền Legacy.

Dự án Khu đô thị The Diamond City - Thành phố giao hoà Vị trí: Mặt tiền Vành đai 4 - ĐT 824, Xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà và Xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Hotline: 0943 75 66 88 Website: www.thediamondcity.vn

Doãn Phong