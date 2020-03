Nhiều cư dân sống tại chung cư cao cấp The EverRich Infinity phản ánh ban quản lý không chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Khi họ phản ánh thì bị làm khó...

Phản ánh quản lý yếu kém, bị cắt nước ?



Liên quan đến những lùm xùm tại chung cư The EverRich Infinity (số 290 An Dương Vương, phường 4, quận 5, TP.HCM) do Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt làm chủ đầu tư, mới đây nhiều cư dân lại phản đối công tác quản lý yếu kém của ban quản lý.



Theo cư dân L.T.M.T (ngụ block B chung cư The EverRich Infinity), từ đầu tháng 3/2020 đến nay, Công ty CP Tư vấn Realtylink là đơn vị quản lý toà nhà. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề quản lý yếu kém như: Để xảy ra tình trạng đậu xe trước cổng bảo vệ, ngập nước thoát tại tầng hầm B2, báo cháy giả, chăm sóc cây xanh chưa cải thiện…



Gần đây cư dân còn phản ánh công tác phòng chống dịch Covid-19 tại chung cư chưa tốt. Cư dân Đ.H.O (ngụ block A) cho biết, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhưng ban quản lý toà nhà không chủ động phòng chống dịch như không có nước rửa tay, không đo thân nhiệt cho những người ra vào chung cư.



“Ngay cả trong chung cư đang có người đi từ vùng dịch về, công ty quản lý cũng không thông báo cho cư dân, nhắc nhở mọi người nên cẩn thận, không nhắc nhở bộ phận vệ sinh tăng cường hơn trong công tác chống dịch”, cư dân ĐH.O ý kiến.

Cư dân chung cư The EverRich Infinity căng băng rôn phản đối đơn vị quản lý toà nhà.

Bức xúc về những vấn đề trên, trong đơn yêu cầu đổi đơn vị quản lý ngày 26/3/2020, nhiều cư dân cho rằng họ chỉ thanh toán tiền nước đã sử dụng và phí gửi xe, còn phí quản lý sẽ không đóng đến khi thay đổi đơn vị quản lý toà nhà mới.



Đến sáng 28/3, một số cư dân chung cư The EverRich Infinity bất ngờ bị cắt nước sinh hoạt. Theo các cư dân, đây là thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường, việc cắt nước khiến cho đời sống sinh hoạt của họ bị đảo lộn.



Trưa cùng ngày, một số cư dân tụ tập tại sảnh block B chung cư căng băng rôn, kêu gọi không thanh toán phí dịch vụ. Ban quản lý yêu cầu nhóm cư dân giải tán tuy nhiên nhóm cư dân này không phối hợp mà còn căng băng rôn tại phần diện tích công cộng của chung cư.



Về việc cắt nước, ông Nguyễn Văn Hà – Quyền Trưởng Ban quản trị chung cư The EverRich Infinity cho biết, ban quản lý thực hiện công việc của mình và ngưng cung cấp nước cho các căn chưa đóng tiền nước theo thông báo trước đó. Còn các cư dân đã đóng tiền nước, ban quản lý đã mở nước lại.



Cắt nước sinh hoạt của cư dân là đúng?



Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Nam – Trưởng Ban quản lý chung cư The EverRich Infinity cho biết, việc tạm ngưng cung cấp các dịch vụ, trong đó có cung cấp nước, liên quan đến hợp đồng thanh toán phí quản lý vận hành toà nhà của cư dân, không liên quan đến việc cư dân phản đối ban quản lý về công tác chống dịch.



Báo cáo với UBND phường 4, quận 5 vào sáng 29/3, đại diện ban quản lý chung cư The EverRich Infinity cho biết, trước khi ngưng cung cấp các dịch vụ như nước sinh hoạt hoạt, thẻ gửi xe hay thẻ thang máy, ban quản lý đều có thông báo nhiều lần cho cư dân. Hiện còn khoảng 12% cư dân chưa thanh toán tiền nước.

Về vấn đề cắt nước sinh hoạt của cư dân, ông Khương Ngọc Khiết – Trưởng Ban vận động Khu phố 1, phường 4, quận 5 cho rằng, ban quản trị chung cư The EverRich Infinity cắt nước một số hộ dân chưa đóng tiền là đúng (!?). Tuy nhiên, trong điều kiện hiện cả thành phố đang khuyến khích người dân ở nhà, hạn chế di chuyển ra đường để kiểm soát dịch, nên việc cắt nước là không phù hợp. Đề nghị ban quản lý mở lại nước cho các hộ dân.

Phương Anh Linh