Sau sự kiện “Lễ động thổ An Cựu City giai đoạn 2 và ra mắt sản phẩm shophouse” do IMG Huế tổ chức, các nhà đầu tư đang chú ý đến khu đô thị An Cựu City với kỳ vọng lớn về tiềm năng khai thác dịch vụ, du lịch.