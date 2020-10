Lần đầu tiên tham dự, nhà phát triển bất động sản Văn Phú - Invest đã dành 2 giải thưởng hạng mục dành cho doanh nghiệp và 3 giải thưởng cho 2 dự án Grandeur Palace - Giảng Võ và The Terra - An Hưng.

Văn Phú - Invest được vinh danh nhiều giải thưởng

Ông Lâm Hoàng Đăng - đại diện Văn Phú - Invest nhận giải tại PropertyGuru Vietnam Property Award 2020

Vừa qua, trong lễ vinh danh PropertyGuru Vietnam Property Award 2020, Văn Phú - Invest và các dự án của chủ đầu tư này đã được vinh danh ở nhiều hạng mục giải thưởng.

Theo đó, chủ đầu tư Văn Phú - Invest được vinh danh ở các hạng mục: Nhà phát triển bất động sản hạng trung tốt nhất năm 2020 (Best Boutique Developer) và Nhà phát triển có chứng nhận đặc biệt về thiết kế bền vững (Special Recognition in Sustainable Design).

Dự án Grandeur Palace - Giảng Võ được vinh danh ở hạng mục: Dự án căn hộ hạng sang tốt nhất Hà Nội (Best Luxury Condo Development (Hanoi); Dự án có thiết kế kiến trúc tốt nhất (Best Housing Architectural Design)

Dự án The Terra - An Hưng được vinh danh ở hạng mục: Dự án căn hộ trung cấp tốt nhất tại Hà Nội (Best Mid End Condo Development (Hanoi.

Ông Lâm Hoàng Đăng - đại diện Văn Phú - Invest cho biết, các doanh nghiệp giành được giải thưởng đều là những đơn vị đáp ứng được tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt của hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phát triển bất động sản, các kiến trúc sư, chuyên gia tư vấn và dưới sự giám sát của BDO - đơn vị kế toán kiểm toán lớn thứ 5 thế giới. Vì vậy, Văn Phú - Invest tự hào khi nằm trong nhóm những chủ đầu tư được vinh danh, là sự ghi nhận cần thiết và có giá trị lớn trên bước đường phát triển của công ty.

Riêng về phía Văn Phú - Invest, ông cũng cho biết, các sản phẩm bất động sản được đánh giá cao nhờ chất lượng tốt, tính pháp lý đầy đủ, tiến độ xây dựng đảm bảo, quản lý chuyên nghiệp và có không gian sống thông minh, hài hòa với thiên nhiên. Ngoài ra, Văn Phú - Invest còn đề cao trách nhiệm với cộng đồng và môi trường; cam kết đồng hành cùng khách hàng, xây dựng sản phẩm giá trị bằng phương pháp quản lý chuyên nghiệp, chú trọng chính sách hậu mãi, góp phần tạo ra thị trường bất động sản phát triển lâu dài, bền vững.

"Văn Phú - Invest hướng tới mục tiêu phát triển không chỉ vì mục đích lợi nhuận mà là xây dựng sản phẩm có chất lượng lượng cao và luôn mang lại giá trị gia tăng bền vững cho khách hàng", ông Lâm Hoàng Đăng nhấn mạnh.

Biệt thự tại dự án Grandeur Palace - Giảng Võ

2 dự án tạo dấu ấn của Văn Phú - Invest

Trong đó, dự án Grandeur Palace - Giảng Võ, dự án hạng sang “đầu tay” của Văn Phú - Invest với những ưu điểm nổi bật, đã chứng tỏ sức hút mạnh mẽ. Lấy cảm hứng từ phong cách tân cổ điển châu Âu, dự án là sự kết hợp hài hoà giữa thiên nhiên xanh tươi, phóng khoáng với những khối kiến trúc tinh tế.

Các căn hộ được thiết kế thông minh giúp tối ưu hoá công năng sử dụng, hệ thống nội thất sang trọng được lựa chọn từ những chi tiết nhỏ nhất, nhập khẩu từ các thương hiệu lớn trên thế giới không chỉ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời mà còn giúp nâng tầm đẳng cấp sống cho chủ nhân. Phía dưới căn hộ, chủ đầu tư cho xây dựng một hệ thống giao thông ngầm, tách biệt hoàn toàn với không gian phía trên mặt đất, giúp xe cộ ra vào dự án lưu thông thuận tiện, đồng thời tạo sự riêng tư cho mỗi khách hàng. Mỗi căn biệt thự đều sở hữu một gara để xe riêng, có thang máy dẫn thẳng lên căn hộ. Đây là một điểm khác biệt tại Grandeur Palace - Giảng Võ, làm nên điểm nhấn về thiết kế cho chủ đầu tư.

The Terra - An Hưng nhận giải Dự án có thiết kế kiến trúc tốt nhất (Best Housing Architectural Design)

Trong khi đó, dự án The Terra - An Hưng lại gây được ấn tượng khi được giới thiệu nhờ phong cách thiết kế hiện đại và phóng khoáng. Dự án nằm trong dòng sản phẩm The Terra - sản phẩm tầm trung của Văn Phú - Invest. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã dành nhiều tâm sức để kiến tạo nên một sản phẩm có giá trị vượt trội về kiến trúc và tiện ích sống cho cư dân.

Với hệ thống hơn 30 tiện ích đa dạng, điểm nhấn nổi bật của The Terra - An Hưng phải kể đến hệ thống bể bơi bốn mùa được bố trí trên tầng 5 của toà nhà. Với diện tích lên tới 422 m2, chiều dài hơn 50m. Với mong muốn tạo nên môi trường sống trẻ, năng động, có tính kết nối cộng đồng cao, chủ đầu tư Văn Phú - Invest đã dành diện tích lớn để đầu tư cho các tiện ích miễn phí như khu vực chơi game của trẻ em, phòng sinh hoạt cộng đồng, thư viện, phòng karaoke… là nơi cư dân sẽ tìm thấy những giây phút thư giãn bên gia đình và những người hàng xóm xung quanh.

