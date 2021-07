Quyết định xây dựng lại 2 tòa tháp do không đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn quy định được xem là động thái chưa có tiền lệ.

Pavilia Farm là dự án bất động sản nhà ở bán chạy nhất năm 2020 ở đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) sẽ có 2 trong các tòa tháp phải phá dỡ và xây dựng lại vì bị phát hiện có lỗi.

Theo đó, các bức tường ở khối đế của tháp 1 và tháp 8 của dự án The Pavilia Farm giai đoạn 3 "không đáp ứng các yêu cầu của thiết kế đã được phê duyệt". Sự việc được phát hiện trong quá trình kiểm tra của MTR - công ty phát triển dự án cùng với New Word.

2 tháp chung cư có chất lượng tường kém so với quy định

“Thông qua quy trình đấu thầu mở và các thỏa thuận ký kết với MTR, nhà phát triển New World đã được giao trách nhiệm thực hiện thiết kế, xây dựng, điều phối, giám sát chất lượng của công trình và hoàn thành việc xây dựng" MTR cho biết trong một thông cáo báo chí. Ngoài ra, công ty New World cần phải điều tra đầy đủ vấn đề và đưa ra cách xử lý thích hợp càng sớm càng tốt, đảm bảo yêu cầu của cơ quan quản lý phải được đáp ứng.

Hơn 10 tầng trong số 57 tầng của 2 tòa tháp đã được xây dựng trước khi sự việc được phát hiện. Ở thời điểm đó, 846 trong 892 căn hộ đã được mở bán giai đoạn 3. Lỗi nói trên do một nhà thầu phụ dùng bê tông ở tường là mác M40 thay vì mác M80. Điều này khiến công trình trở nên nguy hiểm do tường yếu - một chuyên gia kỹ thuật giấu tên nói.

Người phát ngôn của New World cho biết: “Đây là do lỗi của con người và toàn bộ đội xây dựng đã bị sa thải. Chất lượng xây dựng và an toàn kết cấu của giai đoạn 1 và 2 của dự án đáp ứng tất cả các yêu cầu theo luật định. Trách nhiệm của chúng tôi là phải cho công chúng biết chuyện gì đang xảy ra".

Nhiều khách hàng chen chân tham gia đấu giá mua căn hộ tại dự án này

Sự việc làm chậm thời gian bàn giao nhà giai đoạn 3 của dự án tức muộn 9 tháng kéo đến tháng 3/2024. Trước đó, hôm 5/6/2021, khi 331 căn hộ được đấu giá có 27.000 người đăng ký tham gia, tỷ lệ chọi là 82 người "tranh mua" một căn hộ.

Pavilia Farm được xây dựng theo 3 giai đoạn. Tại dự án này có 3.090 căn hộ ở các tháp chung cư khác nhau. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

New World đã bán được 3.028 căn hộ tương đương 98% số căn hộ của dự án, số liệu tính đến 30/6/2021. Năm ngoái, có lúc chủ đầu tư bán được 2.100 căn hộ với tổng giá trị là 23,8 tỷ đô la Hong Kong. Điều này đã đưa dự án trở thành dự án bất động sản bán chạy nhất Hong Kong trong năm 2020.

Theo New World, sẽ đưa ra 2 phương án bồi thường cho 846 khách hàng ở 2 tòa tháp chung cư bị ảnh hưởng. Những khách hàng đã vay để thanh toán sẽ được bồi thường 7,6% trên tổng giá mua căn hộ. Do đó, người mua căn hộ trị giá 15 triệu đô la Hong Kong sẽ đủ điều kiện nhận 1,15 triệu đô la Hong Kong (3,4 tỷ đồng) bồi thường. Những người mua sẽ thanh toán tiền sau khi chuyển đến ở được nhận khoản bù tiền lãi vay là 380.000 đô la Hong Kong (1,1 tỷ đồng). Những người quyết định huỷ không mua căn hộ nữa sẽ nhận được hỗ trợ là 310.000 đô la Hong Kong (918 triệu đồng).

Cơ quan xây dựng Hong Kong thừa nhận các kỹ sư của dự án thông báo mẫu lấy từ tầng 7 và 8 của khối nhà thứ 8 chất lượng kém hơn so với tiêu chuẩn. Ngoài ra, vấn đề này đã được phát hiện ở tháp 1 hôm 6/7.

New World cho biết, công ty đã mời đơn vị đánh giá độc lập để xem xét độ an toàn của kết cấu 5 tòa tháp được xây dựng ở giai đoạn 1 và 2 của dự án. Việc đánh giá vẫn tiếp tục nhưng kết quả bước đầu cho thấy là khả quan.

Diệu Quỳnh (Theo SCMP)