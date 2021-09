Sau 4 đợt bùng dịch Covid-19, thị trường BĐS chứng kiến sự “rời đi” của phần lớn nhà đầu cơ lướt sóng, trong khi đó người có nhu cầu ở thực hoặc đầu tư lâu dài vẫn giữ niềm tin về sự phục hồi khi dịch bệnh được kiểm soát.

Điểm sáng đầu tư gọi tên bất động sản

Khách hàng là chìa khoá chính tạo động lực tăng trưởng cho thị trường, tuy nhiên ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và giãn cách xã hội kéo dài đã khiến thị trường dần đảo chiều và có xu hướng đi xuống theo chiều thẳng đứng.

Nếu như vàng, chứng khoán… đang chứng kiến sự thoát vốn của một bộ phận lớn nhà đầu tư F0 thì với bất động sản, cuộc chơi vẫn đang tiếp diễn khi nhu cầu và mức độ quan tâm về kênh đầu tư này vẫn ghi nhận sự tăng trưởng nhẹ.

Theo đó, trong báo cáo quý II/2021, chuyên trang Batdongsan.com đã chỉ ra, dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thị trường trong 2 quý vừa qua vẫn có điểm sáng tích cực, mức độ quan tâm và nhu cầu giao dịch tăng qua từng tháng. So với quý I/2021, mức độ quan tâm tìm kiếm nhà đất trên toàn trang tăng 8% và tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

BĐS vẫn là kênh đầu tư được quan tâm hàng đầu trong đại dịch

Lý giải cho điều này, theo chuyên gia, ảnh hưởng của dịch bệnh đã tác động lên tâm lý đầu tư “ăn chắc mặc bền” của một bộ phận lớn khách hàng.

Trên thực tế, những cơn sóng ngầm trong bất động sản vẫn âm thầm diễn ra bởi kênh đầu tư này vẫn đang trong chu kỳ tăng trưởng bền vững khi quá trình đô thị hóa, phát triển hạ tầng diễn ra mạnh mẽ tại nhiều địa phương, đặc biệt là từ nay đến hết năm 2025. Và cũng chính vì thế, dù giai đoạn thị trường gặp nhiều khó khăn nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư khi các nguồn lực và nhu cầu như một chiếc lò xo đang nén để đợi bật tung trở lại. Một khi đại dịch được kiểm soát tốt, giá trị bất động sản sẽ tăng trưởng mạnh.

Mua nhà thời Covid

Theo các chuyên gia, nếu như trước đây, bất động sản chứng kiến nhiều cuộc “săn đất” từ các nhà đầu tư lướt sóng thì nay, thị trường đang dần nhường chỗ cho những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn cũng như người có nhu cầu ở thực. Cùng với đó là sự chuyển dịch mạnh mẽ về vùng ven của một bộ phận lớn người mua có nhu cầu ở thực.

Nhận định về vấn đề này, các nhà đầu tư cho rằng, có nhiều lý do khiến thị trường vùng ven hút khách thời Covid. Đầu tiên chính là nhu cầu an cư, vùng ven có nhiều quỹ đất để phát triển các dự án nhà liền thổ, nhà phố thương mại. Chính sự tách biệt trong không gian sống đã trở thành “thỏi nam châm” hút sự quan tâm của người mua có nhu cầu ở thực.

Thêm vào đó, tiện ích “một chạm” được nhiều nhà phát triển dự án lồng ghép vào trong quy hoạch các đô thị vệ tinh cũng trở thành lực đẩy kéo một bộ phận lớn người có nhu cầu an cư chuyển về vùng ven sinh sống. Có thể nói, với việc hạ tầng giao thông liên vùng phát triển mạnh trong những năm gần đây, người mua nhà hiện nay không còn quan tâm đến khoảng cách bao xa mà thay vào đó, đi bao lâu và môi trường sống ra sao trở thành yếu tố then chốt khi chọn nhà.

Vùng ven trở thành tâm điểm BĐS thời Covid

Phát triển với những giá trị sống cân bằng và tôn trọng tự nhiên, dự án The Sol City tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, Long An là một trong những dự án thuộc vùng ven thành phố hội tụ đầy đủ những yếu tố mà người có nhu cầu ở thực đang quan tâm khi tìm mua BĐS.

Với quy mô 103ha, dự án The Sol City là tổ hợp khép kín giữa nhà phố, shophouse và các tiện ích nội khu nằm ngay bên trong dự án. Bên cạnh việc chú trọng xây dựng một hệ thống tiện ích hiện đại như khu mua sắm, dịch vụ, không gian vui chơi giải trí, đơn vị phát triển dự án còn nỗ lực tạo dựng những không gian sống riêng tư, góp phần làm giàu đời sống tinh thần, tái tạo năng lượng cho mỗi cư dân.

Theo đó, mỗi căn hộ tại dự án The Sol City là những sản phẩm được thiết kế tách biệt, không chung hệ thống thông gió, máy lạnh, mỗi không gian sống luôn đảm bảo sự riêng tư trọn vẹn cho gia chủ, điều mà hầu hết người mua hiện nay đặc biệt quan tâm.

Ngoài hệ thống an ninh luôn đảm bảo 24/7, các cư dân tại dự án The Sol City còn được chăm lo đời sống an sinh, xã hội khi luôn có biệt đội PUN túc trực - đơn vị sẵn sàng phối hợp cùng địa phương khu vực hỗ trợ cư dân trong những trường hợp khẩn cấp cần giúp đỡ.

