Sống xanh theo phong cách hiện đại là giá trị cốt lõi của chuỗi dự án thương mại tầm trung - cao cấp mang thương hiệu EcoLife của Capital House. EcoLife Riverside Quy Nhơn là bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển xanh của tập đoàn.

Nối tiếp thành công của EcoLife Tây Hồ và EcoLife Capitol tại Hà Nội, EcoLife Riverside Quy Nhơn đánh một dấu mốc quan trọng với Capital House khi lần đầu tiên Tập đoàn này vượt ra khỏi ranh giới Hà Nội, lựa chọn một điểm đến đầu tư mới là Bình Định, đồng thời khẳng định tầm nhìn và định hướng phát triển dài hạn bằng việc mở rộng mô hình “công trình xanh” trên cả nước.

EcoLife Riverside cũng được ví như một làn gió trong lành mang nhiều tiêu chuẩn mới đến thành phố biển Quy Nhơn, góp phần đưa dự án trở thành “điểm sáng” trên thị trường BĐS khu vực Nam Trung Bộ nói chung và Bình Định nói riêng.

Vị trí đắc địa

Quy Nhơn được nhiều chuyên gia phong thuỷ đánh giá cao bởi địa thế phong thủy “tụ bảo bồn”, như một chiếc túi đón tài lộc từ sông và biển phía trước chảy vào.

EcoLife Riverside Quy Nhơn hội tụ các yếu tố đắt giá “Nhất cận thị - Nhị cận giang – Tam cận lộ” của một dự án bất động sản.

Cách con sông Hà Thanh gần 200m, EcoLife Riverside sở hữu tầm nhìn trực diện mặt nước, là “minh đường tụ thủy” theo quan niệm phương Đông. Nước tượng trưng cho phúc khí, minh đường có nước ắt là có phúc, phong thủy học gọi đó là dẫn vượng khí, may mắn và an lành đến cho cư dân sinh sống.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay ngã tư mặt đường Điện Biên Phủ tiếp giáp với đường Trần Bá - Phan Bá Vành, phong thủy của EcoLife Riverside một lần nữa được khẳng định khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đắt giá “Nhất cận thị - Nhị cận giang - Tam cận lộ”.

Theo các chuyên gia kinh tế, bất động sản ven mặt nước trên thế giới cũng như Việt Nam sẽ luôn đắt giá và được săn đón không chỉ bởi sự trù phú vốn có như tầm nhìn đẹp, không gian thanh bình, mà còn bao hàm những giá trị về tinh thần và sức khỏe của con người khi an cư tại đây.

Biểu tượng sống xanh của Quy Nhơn

Nằm trong Top 5 nhà phát triển công trình xanh tại Việt Nam, đón đầu xu hướng của thị trường bất động sản, EcoLife Riverside được Capital House “kiến tạo cuộc sống xanh” bắt đầu trong từng thiết kế thông minh, từ cảnh quan đến vật liệu thi công thân thiện môi trường… Không chỉ tiết kiệm năng lượng thông qua các giải pháp thông minh, tại đây, năng lượng tái tạo cũng là biện pháp đúng đắn mang lợi ích dài hạn cho toàn dự án.

Với thiết kế thông thoáng, đón ánh sáng và gió tự nhiên, tất cả các căn hộ của EcoLife Riverside đều được đón gió tươi và ánh sáng tự nhiên, đồng thời giảm chi phí tiêu thụ điện, nước lên tới 35% so với các công trình xây dựng thông thường. Không chỉ tiết kiệm năng lượng riêng cho mỗi căn hộ, tỷ lệ cây xanh, cảnh quan của dự án cũng được phụ trội thêm gấp hai lần với 3.000m2, lắp đặt Pin năng lượng mặt trời, hệ thống lọc nước UF tiêu chuẩn châu Âu, hệ sinh thái vui chơi khép kín, lành mạnh và an toàn, đài phun nước, bể bơi, vườn vãn cảnh, bãi đỗ xe thông minh và dịch vụ quản lý tòa nhà chuyên nghiệp… đã tạo nên những điểm nhấn “vàng” cho cuộc sống trọn vẹn tiện nghi và an lành của cư dân EcoLife Riverside Quy Nhơn.

Các tiêu chuẩn công trình xanh EDGE (IFC - World Bank Group) được Capital House áp dụng thành công và hiệu quả tại các dự án mang thương hiệu EcoLife và EcoHome tại Hà Nội, nay tiếp tục được phát triển cho EcoLife Riverside, đưa dự án này trở thành Tòa nhà thương mại, dịch vụ và chung cư đạt chứng chỉ xanh quốc tế EDGE tại Bình Định.

Sở hữu những lợi thế cạnh tranh và giá trị vượt trội, EcoLife Riverside được các chuyên gia và giới đầu tư đánh giá cao về chất lượng và đẳng cấp, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm sống xanh hiện đại cùng tiềm năng tăng giá bất động sản trong tương lai.

Lệ Thanh