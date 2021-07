Mang tới trải nghiệm sống và nghỉ dưỡng “2 trong 1”, The Ocean View trong lòng khu đô thị Vinhomes Ocean Park được coi là “cuộc cách mạng” giữa các dòng sản phẩm bất động sản cao cấp.

Thu hút hơn nửa triệu lượt xem trực tuyến trong sự kiện ra mắt phát sóng trên Mega Livestream mới đây, dự án đô thị nghỉ dưỡng The Ocean View nằm trong lòng Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội) đã tạo nên một “cơn địa chấn” trên thị trường bất động sản (BĐS) miền Bắc.

Khai sinh mô hình sản phẩm nghỉ dưỡng biển ngay… nội đô

Bước chân vào nghề tư vấn BĐS đã gần 10 năm, từng đi qua cả “ngày mưa” lẫn “ngày nắng” với nhiều lần thị trường bùng nổ, nhưng chưa bao giờ anh Vũ Tiến Dũng (34 tuổi) háo hức và nhiều hy vọng như lần này. Anh cùng rất nhiều đồng nghiệp vừa trải qua giây phút lịch sử khi chứng kiến màn khai sinh của dự án đô thị nghỉ dưỡng quốc tế The Ocean View – mô hình sản phẩm chưa từng có tại nội đô Hà Nội.

The Ocean View là dự án đẹp nhất của Vinhomes Ocean Park, gồm 3 phân khu theo 3 phong cách, gồm tòa căn hộ dịch vụ 5 sao duy nhất của Thành phố biển hồ

Anh Dũng cho biết, trước đây chỉ những vùng biển được thiên nhiên ưu ái như Nha Trang, Phú Quốc, Phan Thiết… mới có thể phát triển dòng BĐS nghỉ dưỡng. Và đây mới chỉ dừng lại ở các sản phẩm du lịch, tức là du khách phải đi rất xa mới có thể trải nghiệm và một năm cũng chỉ được vài lần. Nhưng với The Ocean View, chủ đầu tư đã mở ra một trang mới cho thị trường BĐS khi mang cả thiên đường nghỉ dưỡng sinh thái về ngay giữa nội đô tấp nập, kiến tạo một không gian đậm chất resort với biển hồ nước mặn, hồ nước ngọt trải cát trắng, vườn nhiệt đới cùng hàng nghìn tiện ích ngay trước thềm nhà. Đây là nơi cư dân vừa có thể tận hưởng một cuộc sống đô thị hiện đại, sầm uất, vừa có thể tận hưởng trải nghiệm đặc quyền nghỉ dưỡng đỉnh cao suốt 365 ngày trong năm.

Dự báo về một “cơn địa chấn” sắp ập đến từ sức hút của dự án The Ocean View, chị Trần Nguyệt, Giám đốc của một Công ty BĐS vừa phải tuyển thêm một lượng lớn nhân viên tư vấn. Theo chị, “khẩu vị” của người mua nhà đã thay đổi lớn kể từ sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Họ quan tâm nhiều hơn đến chất lượng không gian sống, không chỉ dừng lại ở hạ tầng giao thông thuận tiện, không gian xanh mà còn phải đa dạng tiện ích thư giãn, giải trí.

Chắt lọc điểm nhấn từ ba thiên đường nghỉ dưỡng sinh thái quốc tế

Ba phân khu The Zenpark - The Pavilion - The Bayfront trong The Ocean View mang tới sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng theo đuổi các phong cách sống khác biệt. Từ phong cách coi trọng sức khỏe và lối sống cân bằng, đậm chất thiền, trân trọng thiên nhiên của Nhật Bản cho tới cuộc sống tràn đầy năng lượng sáng tạo hứng khởi giữa rừng nhiệt đới xanh tươi kiểu Singapore; hay không gian nghỉ dưỡng sang trọng, sôi động 4 mùa của các vịnh biển tựa tại “thánh đường” du lịch Dubai của giới siêu giàu, tất cả đều được “thu nhỏ” trong The Ocean View.

Dự án được đầu tư 100 tiện ích nội khu, vừa có sự tiện nghi sầm uất, vừa có sự cân bằng nghỉ dưỡng giữa không gian sinh thái, cùng nhiều khuôn viên dành cho trẻ em.

Có thể kể đến như: hồ cá Koi biểu tượng của sự thịnh vượng sinh sôi của xứ Phù Tang, đảo Yoga trên mặt nước giữa vườn thực vật Botanic Garden rộng 1,6ha, quảng trường có sân khấu nghệ thuật nước và ánh sáng dưới các bóng cây chà là nhiệt đới… Bao xung quanh là tổ hợp 100 tiện ích đỉnh cao phục vụ nhu cầu thể thao, giải trí, vui chơi gia đình dành cho cư dân.

Tại The Ocean View, cư dân có thể đắm mình trong làn nước mát của các cụm bể bơi 4 phong cách và các bể sục Jacuzzi. Con trẻ có thể thoải mái chạy chơi tại chuỗi sân vận động liên hoàn chủ đề Nghìn lẻ một đêm, chủ đề nhiệt đới… hay cả gia đình tận hưởng khoảnh khắc sum vầy giữa vườn cắm trại, vườn nướng BBQ phong vị biển.

Xây dựng điểm đến cho chuyên gia quốc tế

Điểm nhấn đặc biệt trong khuôn viên dự án The Ocean View là tòa căn hộ dịch vụ 5 sao - The Royal Sail tương đương một khách sạn 5 sao với các tiện ích riêng tư và đẳng cấp, hướng tới phục vụ các khách hàng làm việc ở khu Đông Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Trong bối cảnh dịch Covid, nhiều cá nhân sẵn sàng chi trả nhiều hơn để đổi lấy việc được sống trong môi trường an toàn, với các tiện ích đẳng cấp tất cả trong một. Sự xuất hiện của tòa căn hộ dịch vụ The Royal Sail hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến cho các chuyên gia trong và ngoài nước, đặc biệt là đội ngũ làm việc tại Tòa văn phòng thông minh TechnoPark, Đại học VinUni cũng như các khu công nghệ cao, khu công nghiệp của các tập đoàn đa quốc gia tại các khu vực lân cận.

Với chiến lược đầu tư mạnh tay cho hạ tầng và sản phẩm, The Ocean View được coi là biểu tượng cho chiến lược phát triển sản phẩm mới của Vinhomes tại Vinhomes Ocean Park. Nhà đầu tư Trần Thế Nghĩa cho rằng, các nhà phát triển BĐS đều mong muốn tạo ra những sản phẩm đột phá nhưng không phải chủ đầu tư nào cũng đủ tiềm lực để kiến tạo nên những “bom tấn” như The Ocean View. “Phải là một công ty chuyên nghiệp hàng đầu như Vinhomes mới tạo ra được một siêu phẩm tầm cỡ như thế. Đây sẽ là một đòn bẩy mới giúp thị trường bật tăng và sôi động trở lại trong giai đoạn hiện nay”, nhà đầu tư có hơn 12 năm kinh nghiệm tin tưởng.

Minh Tuấn