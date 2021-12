Trên thế giới, những căn biệt thự nằm trên đỉnh đồi hay sườn núi rất được giới nhà giàu ưa chuộng. Tại Việt Nam, phân khúc căn hộ và biệt thự trên đồi cũng là kênh đầu tư hấp dẫn, hứa hẹn thu hút nhiều nhà đầu tư.

Chuyển hướng lên đồi

Nếu như trước đây phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tại các thành phố ven biển được săn đón, thì những năm gần đây làn sóng đầu tư đang có xu hướng dịch chuyển về thị trường bất động sản trên đồi, tập trung vào các căn hộ hay biệt thự đồi hạng sang và siêu sang.

Theo các chuyên gia bất động sản, lý do cho sự dịch chuyển này một phần vì ảnh hưởng của dịch bệnh, khả năng lạm phát sau dịch bệnh tăng cao, do đó các nhà đầu tư cẩn trọng hơn trong việc sử dụng nguồn vốn và tìm kiếm kênh đầu tư an toàn. Cùng với đó là xu hướng làm việc từ xa, sự thay đổi môi trường và hạ tầng giao thông đã thay đổi tư duy của các nhà đầu tư, dẫn đến tâm lý muốn tìm nơi không khí trong lành, yên tĩnh để tận hưởng cuộc sống.

Trong các hình thức đầu tư, bất động sản vẫn được đánh giá là kênh đầu tư hấp dẫn. Đặc biệt, các sản phẩm bất động sản đồi hạng sang đáp ứng các tiêu chí về vị trí đắc địa, tầm nhìn đắt giá, không quá xa trung tâm, đảm bảo sự riêng tư, được đầu tư và quản lý vận hành chuyên nghiệp bởi các tập đoàn danh tiếng trên thế giới càng có giá trị.

Ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội nhận định: Bất động sản là lĩnh vực ít chịu tác động từ đại dịch Covid-19 nhất và lượng khách mua bất động sản dự kiến sẽ tăng trong thời gian tới. Riêng đối với bất động sản hàng hiệu sở hữu vị trí ven biển hay trên đồi, ngoài các thị trường dẫn đầu thế giới như Dubai, Miami, và New York, nhiều thị trường đang phát triển rất nhanh về số lượng dự án như Anh, Ai Cập, Malaysia, Úc, Morocco, và Việt Nam cũng đang được liệt kê trong nhóm này.

Sóng đầu tư mới

Trên thế giới, xu hướng sở hữu bất động sản đồi đã có từ lâu và rất được giới siêu giàu ưa chuộng. Tại California, Beverly Hills được xem là khu biệt thự đồi đắt đỏ và sang trọng được nhiều ngôi sao, điện ảnh nổi tiếng Hollywood lựa chọn an cư. Những ngôi nhà tại khu phố nhà giàu Beverly Hill là mơ ước của hàng triệu người trên thế giới bởi nội thất sang trọng cùng thiết kế độc đáo.

Trong khi đó, Deep Water Bay tại Hồng Kông (Trung Quốc) từng được coi là “khu phố giàu có nhất trên trái đất”, được bao quanh bởi các ngọn đồi nổi tiếng. Đây còn là nơi an cư của những người giàu nhất Hồng Kông. Hay khu phố nhà giàu Hàn Quốc Pyeongchang-dong, còn được gọi là "Beverly Hills" của Seoul, với những ngôi biệt thự độc đáo và môi trường sống lý tưởng là nơi sinh sống của những người giàu có nhất xứ sở kim chi gồm các chính trị gia, doanh nhân, nghệ sĩ...

Các sản phẩm bất động sản đồi trong phân khúc cao cấp thường chú trọng đến sự tinh tế, tính thẩm mỹ, danh tiếng thương hiệu, và sự bền vững về giá trị nên luôn được các nhà đầu tư thông thái săn đón. Điểm chung của các sản phẩm này là sự xa hoa, tiện nghi, nội thất sang trọng, đảm bảo tính riêng tư. Trong đó, các sản phẩm hàng hiệu, có sự bảo chứng của các hương hiệu toàn cầu luôn là lựa chọn hàng đầu của giới siêu giàu thế giới.

Nhìn từ góc độ nhu cầu khách hàng, ông Rathawat Kuvijitrsuwan, Giám đốc cấp cao CBRE Thái Lan cho rằng dịch vụ cao cấp và tiện ích đặc quyền mà các dự án bất động sản hàng hiệu mang lại đã đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về phong cách sống sang trọng của tầng lớp giàu có, thành đạt.

Ông Đào Đức Dũng - Phụ trách mảng nghiên cứu thị trường với nhiều năm kinh nghiệm tại các tập đoàn lớn trong và ngoài nước với dòng sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp và bất động sản hàng hiệu chuẩn quốc tế cho biết: “Với lợi thế về vị trí, các bất động sản hàng hiệu trên đồi mang lại không gian sống khoáng đạt, trong lành, tuy nhiên quỹ đất đồi thường hạn chế dẫn đến số lượng sản phẩm bị giới hạn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng khác biệt và xứng tầm, mang lại giá trị bền vững cho khách hàng.

Bên cạnh đó, để có sự tham gia của các đơn vị nước ngoài có thương hiệu và uy tín toàn cầu, chủ đầu tư cũng cần đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe trong xây dựng, thiết kế và năng lực tài chính. Do đó, các bất động sản trên đồi hợp tác với các thương hiệu danh tiếng trên thế giới luôn được đánh giá cao về chất lượng và được coi là kênh đầu tư đầy triển vọng dành cho các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn”.

Theo ghi nhận về nguồn cung bất động sản đồi tại Việt Nam, các khu vực như Sa Pa, Tam Đảo, Quảng Ninh, Đà Lạt, Phú Yên, Nha Trang, Vũng Tàu,… đã phát triển với nhiều dự án trong phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp. Tuy nhiên những dự án hạng sang được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế trên thị trường còn khá ít ỏi, còn thiếu vắng những dự án đẳng cấp và tạo đột phá.

Nắm bắt được điều đó, nhiều “ông lớn” trong ngành bất động sản đã “bắt tay với người khổng lồ” là các thương hiệu danh tiếng trên thế giới, tập trung phát triển các dự án bất động sản đồi hàng hiệu, mang nét đặc trưng riêng của vùng miền, trong đó những dự án lớn của những tập đoàn đi đầu về đầu tư bất động sản trên đồi đã làm thị trường bất động sản nghỉ dưỡng thay đổi rất nhiều.

Có thể nói, tiềm năng tăng giá của các sản phẩm bất động sản trên đồi rất lớn, nhất là những sản phẩm hàng hiệu. Chính vì sự khan hiếm trong nguồn cung, sự khác biệt về địa hình cùng ưu thế của từng dự án, dòng sản phẩm này trở thành sản phẩm xa xỉ và đắt đỏ trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng siêu sang.

Ngọc Minh