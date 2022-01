So với các kênh khác, đất nền ven biển vẫn được đánh giá là phân khúc đầu tư giàu tiềm năng trong dài hạn. Không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, phân khúc này còn có tính thanh khoản cao, mang lại giá trị sinh lời hấp dẫn.

Điều đó lý giải vì sao những dự án ven biển như Khu đô thị Nhơn Hội New City do Tập đoàn Danh Khôi phát triển lại thu hút giới đầu tư.

“Của để dành” được ưa chuộng

Với tâm lý “ăn chắc mặc bền”, nhiều người vẫn chuộng sở hữu đất nền làm kênh đầu tư hay “của để dành” trong dài hạn bởi giá luôn tăng theo thời gian, ngay cả khi thị trường có biến động.

Trong đó, bất động sản ven biển là phân khúc được nhiều người lựa chọn bởi khả năng sinh lời bền vững. Nhất là sau đại dịch, xu hướng tìm đến những sản phẩm gần biển, không khí trong lành, tốt cho sức khỏe lại càng được chú ý bởi lợi ích 3 trong 1: vừa có thể an cư, nghỉ dưỡng và đầu tư sinh lời. Điều đó lý giải vì sao thị trường đất nền ven biển tại các thành phố du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn,… trở thành điểm sáng đầu tư.

Một góc TP. Quy Nhơn

Anh Hoàng Minh, người đang tìm kiếm sản phẩm đất nền ven biển Quy Nhơn chia sẻ, bản thân anh là người không kén chọn sản phẩm khi mua để ở hoặc đầu tư bởi mỗi phân khúc đều sẽ có những ưu điểm riêng. Tuy nhiên, theo anh, nếu để đầu tư sinh lời trong dài hạn thì anh vẫn chuộng đất nền.

“Căn hộ chung cư, đất nền ven biển hay nhà phố,… đều có những ưu điểm riêng nên rất khó để lựa chọn đầu tư vào phân khúc nào. Mặc dù vậy, theo tôi, đất nền vẫn là sản phẩm đầu tư “chắc tay” bởi kinh nghiệm quan sát thực tế thị trường cho thấy, phân khúc này sẽ tăng giá tốt trong tương lai, hiếm khi sụt giảm. Hiện nay, quỹ đất ven biển đang dần trở nên khan hiếm trong khi nhu cầu tăng cao chính là cơ hội cho những nhà đầu tư đến sớm, biết nắm bắt và sẵn sàng mạo hiểm để thành công”, anh Hoàng Minh cho hay.

Tương tự, chị Minh Tâm, người có nhiều kinh nghiệm trong đầu tư bất động sản biển cũng cho rằng, cùng với xu hướng dịch chuyển đầu tư ra khỏi lõi trung tâm thành phố, hướng tới các thị trường du lịch mới nổi giàu tiềm năng thì đất nền ven biển tại các thành phố như Quy Nhơn sẽ là điểm sáng.

Với đường bờ biển dài 110 km, sở hữu bãi biển trong xanh như ngọc, nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng còn giữ nguyên vẻ nguyên sơ, Quy Nhơn trở thành thiên đường nghỉ dưỡng nhiệt đới nhất định phải trải nghiệm của du khách trong nước và quốc tế.

Không những giàu tiềm năng du lịch, Quy Nhơn có chỉ số và tốc độ tăng trưởng cao trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và được đẩy mạnh.

Thời gian qua, nơi đây là “bến đỗ” của nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn với các dự án quy mô. Một trong số đó có thể kể đến như dự án Nhơn Hội New City do Tập đoàn Danh Khôi phát triển.

Đại đô thị bên vịnh biển được nhà đầu tư quan tâm

Nằm ở vị trí tâm điểm của Khu Kinh tế Nhơn Hội trên bán đảo Phương Mai, với một mặt giáp biển và mặt còn lại là mặt tiền quốc lộ 19B - con đường đắt giá được mệnh danh là “đại lộ Champ Elysee” của Quy Nhơn, dự án Nhơn Hội New City đang được đông đảo nhà đầu tư quan tâm.

Phối cảnh dự án Khu đô thị Nhơn Hội New City

Các chuyên gia nhận định, Nhơn Hội New City không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là kênh đầu tư sinh lời, tích trữ tài sản an toàn và bền vững. Dòng sản phẩm này mang nhiều lợi thế phát triển với tiềm năng tăng giá theo cấp số nhân trong tương lai.

Trên thực tế, rất khó để tìm được một thế đất ven biển sở hữu cùng lúc 8 tầm nhìn - 8 hướng kết nối đắt giá như tại Nhơn Hội New City, gồm sân bay quốc tế Phù Cát, Linh Phong Thiền Tự, đầm Thị Nại, trung tâm thành phố Quy Nhơn, Kỳ Co - Ghềnh Ráng, Eo Gió, vịnh Phương Mai và biển Đông.

Với mong muốn “làm giàu giá trị sống”, Tập đoàn Danh Khôi cũng dành nhiều tâm huyết trong việc kiến tạo không gian sống, chú trọng đến phát triển mảng xanh cũng như phát triển hệ tiện ích đẳng cấp cho cư dân tương lai. Theo đó, phân khu 2 của dự án được phát triển theo phong cách Singapore chú trọng vào các yếu tố giáo dục với các tiện ích trường học tiêu chuẩn quốc tế, phân khu 4 được phát triển theo phong cách Nhật Bản, chú trọng các tiện ích hướng đến chăm sóc sức khỏe, phân khu 9 theo phong cách Hàn Quốc, với công viên ánh sáng được lấy cảm hứng từ công viên Everland nổi tiếng…

Hệ tiện ích hiện đại, nhiều mảng xanh trong lòng Khu đô thị Nhơn Hội New City - ảnh phối cảnh

Bên cạnh đó, các sản phẩm tại Nhơn Hội New City còn có pháp lý hoàn thiện, sổ đỏ sở hữu lâu dài - điều mà không phải dự án nào cũng có được. Thời gian qua, Tập đoàn Danh Khôi cũng đã bàn giao sổ cho khách hàng của dự án.

Khách hàng dự án Nhơn Hội New City nhận bàn giao sổ đỏ

Trong giai đoạn hiện nay, đơn vị phát triển dự án dành nhiều ưu đãi hấp dẫn như chương trình “Tết an khang - Nhận vàng may mắn”. Theo đó, khách hàng giao dịch thành công được tặng 3 chỉ vàng trị giá 18 triệu đồng; tặng 2 lượng vàng SJC khi mua nền nhà phố liên kế, tặng 3 lượng vàng SJC khi mua nền nhà phố liên kế thương mại; hay tặng đến 100 triệu đồng nếu xây nhà ngay.

Ngoài ra, các chương trình trước vẫn được áp dụng song song gồm: hỗ trợ 0% lãi suất; ân hạn nợ gốc trong vòng 24 tháng; chiết khấu lên đến 10% nếu chọn phương thức thanh toán nhanh,…

Doãn Phong