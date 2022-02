Vị trí kế sông kề biển lý giải sức nóng đặc biệt của khu đô thị Sun Riverside Village tại Sầm Sơn. Tiếp nối kì vọng thị trường, chủ đầu tư ra mắt phân khu tiếp theo The Link sở hữu những ưu thế đắt giá bậc nhất dự án.

Tâm điểm giao thương của khu vực

Được bao bọc bởi hai sông một biển, Sun Riverside Village nằm giữa tâm điểm giao thương sầm uất của phố biển Sầm Sơn, vừa thuận tiện cho việc kết nối với Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, vừa dễ dàng di chuyển tới TP. Thanh Hoá.

Sun Riverside Village nằm tại tâm điểm giao thương của khu vực, kết nối dễ dàng đến các tỉnh thành lân cận. Ảnh phối cảnh minh họa

Sun Riverside Village, đặc biệt là phân khu The Link vừa ra mắt, tiếp giáp với những tuyến đường huyết mạch như đại lộ Nam sông Mã, đường bộ ven biển, các tuyến Tây Sầm Sơn theo quy hoạch… Với tiến độ thi công cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Thanh Hóa đang được thúc đẩy nhanh chóng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2022, thời gian di chuyển từ Hà Nội đến dự án được rút ngắn chỉ còn dưới 2 giờ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng miền Bắc có nhu cầu sở hữu second home tại thánh địa nghỉ dưỡng Sầm Sơn.

Bên cạnh đó, Sun Riverside Village chỉ cách Cảng hàng không Thọ Xuân 40 km. Với hệ thống hạ tầng giao thông được triển khai đồng bộ, việc di chuyển từ sân bay về Sầm Sơn trở nên nhanh chóng. Trong tương lai, sân bay Thọ Xuân sẽ nâng công suất và định hướng trở thành cảng hàng không quốc tế với nhiều chặng bay mới… mở ra cơ hội thu hút khách du lịch, nhà đầu tư trên khắp cả nước và quốc tế đến xứ Thanh.

Nằm cách TP. Thanh Hóa - trung tâm tỉnh chỉ 13 km, ở giữa hai bãi biển nổi tiếng khác là Hải Tiến, Hải Hòa, Sun Riverside Village sẽ sớm trở thành điểm hội tụ giao thương của khu vực, góp phần vào sự vươn lên của Thanh Hóa như một cực tăng trưởng mới cùng Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc.

Kề cận hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng tỷ đô

Sun Riverside Village nằm trong hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng tỷ đô của Sun Group tại Sầm Sơn, dễ dàng kết nối với những điểm đến mang tính biểu tượng của quần thể dự án 1.260 ha.

Hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng tỷ đô của Sun Group tạo sức nóng cho Sun Riverside Village. Ảnh phối cảnh minh họa

Dự án liên thông với quảng trường biển và khu đô thị phức hợp Sun Grand Boulevard qua trục đại lộ thương mại quy mô lớn nhất Việt Nam dài 2,6 km, rộng 120 m. Với sức chứa hơn 10.000 người, đây sẽ là không gian tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao tầm cỡ - một điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua của Sầm Sơn.

Nhờ đó, bên cạnh hệ thống tiện ích nội khu hoàn chỉnh, cư dân Sun Riverside Village còn được thụ hưởng tiện nghi của khu đô thị Sun Grand Boulevard rộng gần 70 ha kề cận hay trung tâm thương mại 24 tầng quy mô 7 ha cùng nhiều công trình điểm nhấn khác, đáp ứng nhu cầu mua sắm, tận hưởng cuộc sống của cư dân và du khách. Cư dân khu đô thị vừa tận hưởng cuộc sống thanh bình, trong lành bên bờ sông hiền hòa, vừa dễ dàng trải nghiệm nhịp sống sôi động, sầm uất của phố biển hoa lệ.

Đặc biệt các phân khu The River, The Link còn nằm đối diện Tổ hợp công viên giải trí Sun World lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống Việt Nam kết hợp cùng công nghệ hiện đại, đem đến một không gian vui chơi, giải trí, thưởng thức nghệ thuật đẳng cấp, nơi quy tụ chuỗi sự kiện đặc sắc được tổ chức quanh năm, biến Sầm Sơn thành điểm tham quan, du lịch bốn mùa. Dự kiến công viên chủ đề sẽ hoàn thành trong năm 2022.

Với lợi thế này, sức hút của Sun Riverside Village sẽ ngày càng gia tăng khi hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng của Sun Group được hoàn thiện và bồi đắp thêm những mảnh ghép mới.

Kiến tạo thành phố nghỉ dưỡng thời thượng

Sun Riverside Village tọa lạc tại vị trí lý tưởng để kiến tạo thành phố nghỉ dưỡng thời thượng theo phong cách Miami. Ảnh phối cảnh minh họa

Thực tế cho thấy, những thành phố nghỉ dưỡng gần sông, biển luôn có sức hút lớn với du khách và nhà đầu tư. Miami ở Mỹ, Cancun ở Mexico, Copacabana ở Brazil hay Pattaya ở Thái Lan không chỉ thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm mà còn được giới thượng lưu chọn làm nơi ở kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp. Giá trị BĐS các khu vực này luôn cao hơn 20 - 50% so với các nơi khác.

Với vị trí đắc địa kề sông cận biển, tiếp giáp các trục đại lộ, Sun Riverside Village hội đủ mọi tiềm năng để trở thành một đô thị nghỉ dưỡng ven sông đẳng cấp thu hút giới thượng lưu trong tương lai, đồng thời định nghĩa lại những chuẩn mực về du lịch - nghỉ dưỡng khác biệt và vượt trội tại Sầm Sơn.

Để hiện thực hóa điều này, Sun Property (thành viên Sun Group) phát triển Sun Riverside Village trên cảm hứng thiên đường nhiệt đới Miami, từ kiến trúc, cảnh quan đến hệ thống tiện ích. Sau sự đón nhận tích cực của thị trường với gần 100% sản phẩm của ba phân khu đầu tiên được hấp thụ chỉ trong hai tháng, “tân binh” The Link không những được kế thừa hệ thống tiện ích của Sun Riverside Village mà còn sở hữu nhiều lợi thế riêng.

Phân khu The Link tái hiện 2 khu phố nổi tiếng tại thiên đường nghỉ dưỡng Miami là Little Haiti và Little Havana. Ảnh phối cảnh minh họa

Phân khu mới nhất này có quy mô 14,64 ha, một mặt hướng sông Đơ, các mặt còn lại giáp đại lộ Nam Sông Mã và nhiều tuyến đường huyết mạch. Tiếp tục phát triển dựa trên cảm hứng Miami, hơn 200 sản phẩm shophouse, biệt thự đơn lập và song lập The Link không chỉ mang nét kiến trúc Tân thuộc địa Tây Ban Nha và Art Deco đặc sắc mà còn tái hiện 2 khu phố nổi tiếng tại thiên đường nghỉ dưỡng Miami là Little Haiti và Little Havana, nơi hội tụ văn hóa Mỹ Latin đậm nét.

Với mật độ xây dựng chỉ 25,6%, The Link dành không gian rộng lớn ở lõi giữa cho các cảnh quan và hàng loạt tiện ích trường học, công viên, trung tâm y tế cao cấp, sân chơi, quảng trường…, được quản lý, vận hành bởi Sun Property Management đáp ứng tối đa nhu cầu an cư - nghỉ dưỡng lâu dài của cư dân thượng lưu vốn đang rất “khát” không gian sống tiện nghi tại Sầm Sơn.

