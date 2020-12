Các nhà đầu tư thường quan tâm đến những dự án căn hộ có địa thế đẹp. Với vị trí đắc địa ở cửa ngõ Thủ Đức, Phuc Dat Tower (TP Dĩ An, Bình Dương) là một trong những “điểm sáng” trên thị trường BĐS khu đông TP.HCM.

Giàu cơ hội từ lợi thế “cửa ngõ”

Các chuyên gia cho biết, sức hấp dẫn của dự án BĐS luôn gắn liền với vị trí tọa lạc, khả năng kết nối khu vực, tiện ích đa dạng và chất lượng môi trường xung quanh. Theo thời gian, đây cũng chính là những yếu tố có tính chất quyết định giá trị gia tăng BĐS, nhất là ở phân khúc căn hộ.

Phuc Dat Tower là “điểm sáng” trên thị trường BĐS khu đông TP.HCM

Phuc Dat Tower có vị trí đắc địa trên mặt tiền đại lộ Phạm Văn Đồng nối dài. Từ đây, cư dân Phuc Dat Tower dễ dàng thụ hưởng trọn vẹn những tiện ích xung quanh như: Big C Dĩ An, TTTM Green Square, BVĐK quốc tế Hoàn Mỹ, trung tâm Hành chính Dĩ An, làng đại học Thủ Đức, bến xe miền Đông mới hay sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất… Ngoài ra, dự án là giao điểm kết nối trực tiếp với hạ tầng giao thông liên vùng như: tuyến đường Phạm Văn Đồng, ga Metro số 1 dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020…

Phuc Dat Tower tọa lạc ở vị trí chiến lược ngay cửa ngõ Thủ Đức - nơi được quy hoạch trở thành trung tâm về công nghệ cao; cửa ngõ của “tam giác vàng” tỏa ra 3 vùng phát triển ở khu vực: TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai. Ngoài ra, dự án còn sở hữu lợi thế lớn khi nằm tại trung tâm thành phố, với mật độ các KCN công nghệ cao dày đặc, tốc độ đô thị hóa nhanh và đời sống xã hội ngày càng hiện đại.

Hồ bơi đẳng cấp mang đến trải nghiệm sống khác biệt cho cư dân

Anh Nguyễn Hùng, một khách hàng đang quan sát mô hình dự án Phuc Dat Tower kỳ vọng: “Sắp tới, tôi dự định đầu tư 1 căn hộ tại dự án Phuc Dat Tower. Tôi kỳ vọng Phuc Dat Tower sẽ gia tăng lợi nhuận cho gia đình tôi sau 2 năm nữa vì vị trí ở cửa ngõ thành phố Thủ Đức, giao thông thuận lợi đi các tỉnh lân cận mà giá lại rất tốt tại thời điểm này. Bên cạnh đó, trực tiếp tham quan dự án, tôi có thể tận mắt thấy theo dõi được tiến độ xây dựng đồng thời tăng niềm tin vào uy tín và cam kết của chủ đầu tư”.

Với những lợi thế trên, Phuc Dat Tower được nhiều nhà đầu tư quan tâm bởi tiềm năng tăng giá mạnh mẽ.

Sống hiện đại cùng tiện ích đẳng cấp

Khi dòng chảy phát triển bất động sản đang có xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ thì những tiện ích đi kèm với căn hộ tiện nghi đã trở thành “thước đo” cho sự đẳng cấp của mỗi dự án. Khách hàng ngày nay không chỉ quan tâm đến vị trí mà còn tìm hiểu chất lượng hạ tầng, bao gồm không gian sống và dịch vụ tiện ích tại dự án.

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ, Phuc Dat Tower luôn chú trọng trong việc phát triển chuỗi tiện ích sống cho cư dân, không ngừng tìm kiếm những ý tưởng khác biệt để tạo nên “hệ sinh thái” tiện ích hoàn chỉnh - nơi khách hàng có thể “chạm” đến tất cả dịch vụ ngay trong tầm tay.

Trung tâm thương mại ngay trong khuôn viên Phuc Dat Tower

Cư dân nơi đây được tận hưởng các tiện ích hiện hữu như: khu trung tâm thương mại sầm uất; hồ bơi rộng 230m2; khu tập gym-yoga mang đến những khoảnh khắc thư giãn tuyệt vời… Đặc biệt, chủ đầu tư còn xây dựng khu nhà trẻ ngay tại tầng 1 và 2 cùng với sảnh đón khách riêng biệt, giúp phụ huynh an tâm hơn khi cho con trẻ đi học tại đây.

Khu căn hộ Phuc Dat Tower do Phúc Đạt Group làm chủ đầu tư. Dự án gồm 2 block, cao 30 tầng và 2 tầng hầm, trong đó các căn hộ có diện tích đa dạng từ 53,3 - 104,1 m2; được tối ưu hóa diện tích sử dụng và phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập website: https://phucdattower.vn/

(Nguồn: Phúc Đạt Group)