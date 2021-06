Với giới tinh hoa, sở hữu BĐS thuộc phiên bản giới hạn, có tầm nhìn phóng khoáng, kề bên bến thuyền sang trọng không chỉ là cách để tận hưởng những trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng xứng tầm thượng lưu, mà còn khẳng định đẳng cấp chủ nhân.

Du thuyền siêu sang - biểu tượng sống đẳng cấp

Trong khối tài sản đồ sộ của giới thượng lưu, bên cạnh siêu xe, bộ sưu tập nhà đẹp, không thể ”vắng bóng” những chiếc du thuyền sang trọng. Sở hữu du thuyền là cách giới siêu giàu khẳng định đẳng cấp với những tiện ích có “1-0-2”. Đó có thể là “ngôi nhà” siêu sang giữa không gian mênh mông sóng nước, nơi thư giãn riêng tư cùng người thân, bạn bè; đôi khi lại là “văn phòng” làm việc giàu cảm hứng giữa khung trời rộng mở.

Những buổi tiệc xa hoa trên du thuyền - hình ảnh từ lâu được cho là đặc trưng cho giới thượng lưu thế giới

Trong khoảng thời gian “lướt” trên đầu con sóng, những người cùng đẳng cấp rũ bỏ hết những tất bật của thành thị, cùng thưởng lãm hoàng hôn diệu vợi, đắm chìm trong giai điệu tươi vui, nhâm nhi BBQ cùng ly vang thượng hạng…

“Muốn biết một thành phố phát triển ra sao, hãy đến bến cảng trung tâm” - câu nói ví von lý giải vì sao BĐS bên những cảng tàu, bến du thuyền sầm uất lại trở thành biểu tượng của sự đắt đỏ và xa hoa. Đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn ở một tầm cao mới, bến du thuyền đã góp phần gia tăng giá trị các BĐS hạng sang. Kề bên bến du thuyền Miami (Florida, Mỹ), những căn hộ có giá lên đến hàng triệu USD. Tại châu Á, căn hộ sở hữu tầm nhìn ra cảng Victoria (Hồng Kông, Trung Quốc) từng lên đến 59 triệu USD...

Du thuyền dễ tậu, bến đậu khó tìm

Khi đại dịch Covid-19 xảy ra, rất nhiều gia đình đã phải tạm hoãn kế hoạch đi du lịch. Tuy nhiên điều này không thể "bó chân" giới siêu giàu trên thế giới. Thời gian qua, nhu cầu sở hữu, thuê du thuyền có xu hướng tăng đột biến khi những người có tiền muốn tìm một nơi trú ẩn an toàn, nhu cầu về những chuyến du lịch nghỉ dưỡng riêng tư tăng cao. Theo một tạp chí về lối sống xa hoa, hơn 1 tỷ USD đã được giới nhà giàu chi cho những chiếc siêu du thuyền trong năm 2021.

Triễn lãm du thuyền do Novaland tổ chức cuối năm 2020 thu hút đông đảo khách hàng tham dự

Yatco, một cơ sở dữ liệu quốc tế du thuyền, cho biết giá bán và giá thuê du thuyền tại Mỹ đã tăng đáng kể so với mức trước đại dịch. Doanh số bán thuyền dưới 50 feet (khoảng 15m) hiện tăng 27% so với năm 2019 và 35% so với năm ngoái. Doanh số bán du thuyền lớn hơn cũng tăng lên, với du thuyền trên 150 feet (khoảng 45m) tăng 62% so với năm ngoái và 47% so với năm 2019.

Tại phía nam bang Florida (Mỹ), doanh số bán thuyền bất ngờ tăng vọt kể từ khi đại dịch bùng phát, dẫn đến tình trạng thiếu bãi neo đậu. Bởi vậy không ít người giàu ở Mỹ đã đổ xô tìm mua những ngôi nhà ven sông, ven biển để sở hữu một chỗ đậu du thuyền.

Thực tế, việc sở hữu một siêu du thuyền đối với giới siêu giàu không khó, mà vấn đề là việc tìm kiếm bến đậu cho những cỗ du thuyền đắt tiền. Ước tính, chi phí mỗi năm có thể lên tới 350.000 USD chỉ cho riêng việc neo đậu. Thậm chí một số cảng biển trên thế giới có giá lên tới 3.675 USD/ngày cho mỗi chiếc du thuyền muốn dừng chân trong mùa cao điểm.

Tại Việt Nam, du thuyền triệu đô cũng không phải thú chơi xa lạ của người giàu. Cùng với sự gia tăng nhanh của giới siêu giàu Việt (dự kiến sẽ tăng 31% trong 5 năm tới theo Knight Frank), xu hướng đưa các BĐS quanh bến du thuyền vào bộ sưu tập đỉnh cao của giới thượng lưu cũng tăng theo. Theo đó, bến đậu du thuyền càng thêm đắt giá, trở thành lợi thế cho những dự án BĐS quy mô, có vị trí hiếm có cùng tầm nhìn chiến lược.

Đón trọn xu hướng này, Novaland đang kiến tạo những trải nghiệm sống mới khi chuẩn bị ra mắt một tổ hợp quảng trường, bến du thuyền Aqua Marina mang phong cách châu Âu với chuỗi tiện ích đẳng cấp dành cho cuộc sống thượng lưu ”trên bến dưới thuyền” tại Aqua City.

Bến du thuyền 5 sao Aqua Marina là điểm nhấn ấn tượng đưa Aqua City sánh tầm với những đô thị hàng đầu khu vực châu Á, thỏa mãn lối sống đỉnh cao của cư dân và du khách thượng lưu (ảnh phối cảnh)

Không chỉ giải quyết bài toán bến đậu cho những siêu du thuyền, Aqua Marina được kỳ vọng trở thành tâm điểm khơi nguồn phong cách sống thời thượng và lịch lãm, từ đó chắp cánh cho Aqua City bừng sáng trở thành đô thị đáng sống bậc nhất phía đông TP.HCM, nơi mỗi cư dân tinh hoa đều muốn tụ hội về.

Tháng 7 này, cùng chờ đón sự kiện khai trương Tổ hợp Quảng trường - Bến du thuyền phong cách châu Âu Aqua Marina, tiện ích đẳng cấp bậc nhất phía Đông TP.HCM tọa lạc ngay lõi trung tâm Aqua City. Bên cạnh đó, phân khu Sun Habor 1 cũng chính thức được ra mắt, hứa hẹn mang đến những sản phẩm đặc quyền thỏa mãn lối sống đỉnh cao của cư dân thượng lưu. Tham khảo thông tin chi tiết tại website https://aquacity.com.vn/ hoặc hotline 0943797979

Ngọc Minh