Giàu lợi thế phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ logistics, thu hút đầu tư nước ngoài, Hà Tĩnh liên tục đón hàng ngàn chuyên gia, lao động cao cấp đến làm việc, sinh sống.

“Đất lành” cho đầu tư

Nằm ở trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ, Hà Tĩnh là điểm trung chuyển hàng hóa ngắn nhất sang Lào, Đông Bắc Thái Lan qua tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối với đường hàng hải quốc tế. Đặc biệt, tỉnh có nhiều lợi thế về hệ thống cảng biển nước sâu. Theo đó, cụm cảng Vũng Áng - Sơn Dương có lợi thế độ sâu tự nhiên lớn, hàng năm độ sa bồi ít nên có thể tiếp nhận được các tàu có trọng tải lớn đến 350.000 DWT. Cụm cảng này có luồng hàng hải ngắn (cách phao số 0 khoảng 1,7 hải lý), thuận lợi để kết nối với các tuyến giao thông hàng hải quốc tế.

Ông Võ Tá Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh đánh giá, cùng với đầu tư hạ tầng để phát huy tiềm năng lợi thế về giao thông đường bộ, đường biển... những năm qua, Hà Tĩnh tập trung đẩy mạnh thu hút, phát triển khu kinh tế Vũng Áng và các cụm công nghiệp, các vùng sản xuất tập trung. Đây là một trong những điều kiện cơ bản để thu hút, phát triển logitisc ở tỉnh.

Với những lợi thế về logictics, cùng nhiều chính sách hỗ trợ xúc tiến đầu từ của tỉnh trong nhiều năm qua, Hà Tĩnh đã trở thành một trong những địa phương thu hút vốn FDI top đầu, là cái tên sáng giá trên “bản đồ” đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tính đến tháng 8/2021, toàn tỉnh có 1.459 dự án đầu tư với hơn 437 nghìn tỷ đồng. Trong đó, 1.383 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký gần 120 nghìn tỷ đồng; 76 dự án đầu tư FDI với tổng số vốn đăng ký 13,76 tỷ USD.

Là “đất lành” cho đầu tư, nổi bật với khu kinh tế Vũng Áng và cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, Hà Tĩnh còn đang đón “làn sóng” dân cư đặc biệt là đội ngũ chuyên gia nước ngoài, lao động cao cấp về đây làm việc, sinh sống. Theo thống kê từ UBND tỉnh Hà Tĩnh, đến tháng 4/2021, toàn tỉnh có 1.456 lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn, chủ yếu là: chuyên gia, lao động kỹ thuật, giám đốc điều hành, nhà quản lý. Trong đó, số lao động làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng là 1.360 người, chiếm tỷ lệ 93,4%.

Giải “bài toán” nơi ở cho chuyên gia

Tuy nhiên, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các chuyên gia đang là “bài toán khó”. Khoảng cách từ TP. Hà Tĩnh đến Vũng Áng dài 80km, chủ yếu là đường đi xấu. Để tiện cho công việc, nhiều người phải sống tạm trong các nhà công vụ, khách sạn xuống cấp ở huyện Kỳ Anh.

TP. Hà Tĩnh là nơi đáng sống cho các chuyên gia (Ảnh phối cảnh)

Trong khi đó, TP. Hà Tĩnh là trung tâm hành chính và dịch vụ của tỉnh, đáp ứng đa dạng nhu cầu sống về: giáo dục, y tế, mua sắm, giải trí với 30 trường học các cấp, 3 bệnh viện lớn, nhiều trung tâm mua sắm - vui chơi giải trí, điểm du lịch hấp dẫn…

Đặc biệt, dự án cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng dài 104 km nhằm kết nối nhanh thuận tiện giữa Khu kinh tế Vũng Áng với Lào và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan qua Quốc lộ 8 đã được tỉnh khởi công xây dựng, kỳ vọng hoàn thiện trước năm 2023. Khi dự án này hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP. Hà Tĩnh đến Vũng Áng, từ Hà Tĩnh đến Hà Nội cũng sẽ chỉ còn 4 giờ.

Từ những lợi thế sẵn có cùng nhịp phát triển hạ tầng bền bỉ, TP. Hà Tĩnh hứa hẹn là “đất vàng” để các chuyên gia nước ngoài, đội ngũ lao động cao cấp làm việc ở các khu công nghiệp, dự án lựa chọn sinh sống, thay vì các “khu tạm” như trước đây.

Vinhomes New Center ghi dấu với loạt tiện ích cao cấp (Ảnh phối cảnh)

Đón sóng cư dân tinh hoa ở TP. Hà Tĩnh, “ông lớn” địa ốc Vinhomes đã nhanh chân phát triển dự án căn hộ cao cấp Vinhomes New Center, nhằm đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống hiện đại, đẳng cấp và tiện nghi của các chuyên gia nước ngoài.

Vinhomes New Center nằm trong quần thể KĐT mới Hàm Nghi, tọa lạc tại đường Hàm Nghi, phường Thạch Linh - tuyến đường huyến mạch của TP. Hà Tĩnh. Dự án kết nối với Quốc lộ 1A, cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng sau này, thuận tiện cho việc di chuyển đến các khu kinh tế. Gần đó có các cơ quan hành chính trọng yếu, trường học, bệnh viện, TTTM Vincom Hà Tĩnh sầm uất…

Bên cạnh vị trí đắc địa, Vinhomes New Center còn kiến tạo những giá trị riêng biệt. Cư dân tương lai sẽ được đắm mình trong loạt tiện ích nội khu như: nhà sinh hoạt cộng đồng, trường mầm non, không gian mua sắm, bể bơi, quảng trường, sân tennis, sân cầu lông, sân người cao tuổi, khu tập gym ngoài trời, khu vui chơi dành cho trẻ em... Không những vậy, khu căn hộ sẽ được Vinhomes trực tiếp quản lý vận hành với an ninh, kỹ thuật 24/7… nhằm đảm bảo môi trường sống lý tưởng nhất.

Căn hộ 1 PN phù hợp cho các chuyên gia (Ảnh phối cảnh)

Các chuyên gia BĐS đánh giá, là dự án căn hộ khác biệt và đẳng cấp trên thị trường địa ốc Hà Tĩnh, Vinhomes New Center chính là cơ hội tốt để đầu tư cho thuê.

Đại diện Vinhomes phân tích: “Giàu tính kết nối và tiện nghi, căn hộ Vinhomes New Center sẽ là nơi sống lý tưởng cho các chuyên gia, lao động cao cấp đến làm việc ở Hà Tĩnh. Hiện dự án có tỷ lệ lấp đầy cao ở sản phẩm căn hộ studio và 1PN - không gian rất “được lòng” các đối tượng này. Bên cạnh đó, trong tương lai, tỷ lệ lợi nhuận cho thuê có thể đạt tới 12%/năm, cao hơn so với mặt bằng chung”.

