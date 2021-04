Theo đại diện Sun Group, hàng trăm sản phẩm shophouse sở hữu lâu dài đã “về tay” chủ nhân tại lễ ra mắt phân khu The Center. Điều này cho thấy sức hút của dòng sản phẩm tại “tâm mạch” thị trấn Địa Trung Hải, Nam Phú Quốc.

Phiêu trong không gian “Nam Phú Quốc thu nhỏ”

Diễn ra cuối tuần qua tại TP.HCM với chủ đề “Sắc màu thị trấn Địa Trung Hải - Tâm điểm phồn hoa”, lễ ra mắt phân khu The Center thuộc dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence thu hút gần 1.000 khách mời tới tham quan và trải nghiệm thị trấn Địa Trung Hải xinh đẹp bên bờ Nam đảo Ngọc, cũng như nhịp sống sôi động của phân khu shophouse nằm ngay tâm mạch thị trấn.

Khách mời trải nghiệm không gian tái hiện thị trấn Địa Trung Hải tại sự kiện

Anh Đinh Tuấn Anh (quận 1, TP.HCM) hào hứng khi tận mắt ngắm những tiểu cảnh đậm chất Địa Trung Hải được bài trí công phu tại không gian tổ chức sự kiện Gem Center.

Đó là những cột đá cổ tái hiện phế tích Pompeii (Italia), những đài phun nước, khu vườn treo đầy hoa lá, song sắt uốn lượn hay vòm cửa trên những con phố ngả màu thời gian. Khung cảnh này khiến anh nhớ tới “thị trấn Địa Trung Hải” tại Nam Phú Quốc mà anh có dịp ghé thăm khi du lịch hồi đầu năm.

“Thật hứng khởi khi tham dự một sự kiện tại TP.HCM mà lại có cảm giác như đang đi du lịch Phú Quốc vậy. Đặc biệt là trải nghiệm ăn uống, shopping, chụp hình tại những dãy shophouse mô phỏng The Center sầm uất tương lai”, anh Tuấn Anh chia sẻ

Vị khách này sau đó đã xuống tiền để sở hữu ngay một căn shophouse tại sự kiện ra mắt dự án.

Sau khi chiêu đãi khách mời bằng lời chào “mãn nhãn”, sự kiện tiếp tục khiến các vị khách “mãn nhĩ” hơn nữa với phần trình diễn âm nhạc đẳng cấp. Ngay sau đó, đại diện chủ đầu tư cũng chia sẻ các thông tin giá trị về phân khu The Center, cũng như tầm nhìn phát triển Nam đảo của Sun Group, củng cố niềm tin cho giới đầu tư vào sản phẩm này.

Nhiều ca sĩ nổi tiếng góp mặt trong sự kiện ra mắt phân khu The Center

Chị Minh Anh (một nhà đầu tư đến từ Bình Dương) cho biết, dù đã sở hữu nhiều sản phẩm của Sun Group tại Nam đảo nhưng dự án ra mắt lần này vẫn khiến chị “xiêu lòng”.

Bởi lẽ, khác với các dòng shophouse trước mà chị đã đầu tư như shophouse đa sắc màu Melodia trong tổ hợp nghỉ dưỡng Bãi Kem hay shophouse quy chuẩn trong khu đô thị quy hoạch bài bản Sun Grand City New An Thoi, shophouse The Center mới ra mắt nằm tại vị trí “trung tâm của trung tâm”, hưởng trọn mọi lợi ích mà hệ sinh thái Sun Group mang lại.

“Tôi thấy những người tham dự sự kiện và chốt căn hôm nay đều là những người tin tưởng vào hệ sinh thái của Sun Group tại Nam đảo. Đồng thời, mục đích mua shophouse là để kinh doanh thật chứ không phải để lướt sóng kiếm lời. Với sự tăng trưởng không ngừng của du lịch Phú Quốc, tiềm năng kinh doanh dịch vụ tại shophouse The Center này rất cao”, chị Minh Anh nhận định.

Giải mã sức hút The Center

Thống kê cho thấy, trong tháng 3/2021, tổng lượt khách du lịch đến Phú Quốc đạt hơn 240.000 lượt, tăng hơn 130% so cùng kỳ. Điều đó chứng tỏ du lịch đảo Ngọc đang hồi phục mạnh mẽ, du khách trong nước “xê dịch” ngày càng tăng trong bối cảnh Việt Nam vẫn chưa đón khách quốc tế.

Đại diện chủ đầu tư Sun Group giới thiệu về tính ưu việt của shophouse The Center

Bắt trọn đà tăng trưởng này, The Center - phân khu thấp tầng duy nhất của dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence, mảnh ghép trung tâm của “bức tranh” thị trấn Địa Trung Hải, sẽ trở nên nhộn nhịp, sôi động bởi những dãy shophouse sầm uất, dập dìu du khách ghé qua vui chơi, giải trí, trải nghiệm trong tương lai không xa. Bởi du khách về đây không chỉ để cảm nhận The Center mà còn tận hưởng cả hệ sinh thái đẳng cấp do Sun Group kiến tạo tại Nam đảo.

Đại diện Sun Group cho biết, shophouse The Center chinh phục giới đầu tư bởi tiềm năng kinh doanh hấp dẫn giữa tâm mạch điểm đến du lịch mới nổi phía Nam Phú Quốc, song hành với những giá trị độc đáo về kiến trúc, cảnh quan và pháp lý sở hữu lâu dài. Đây là điều mà nhiều nhà đầu tư quan tâm khi quyết định “chọn mặt gửi vàng” vào sản phẩm shophouse.

Shophouse The Center nằm tại tâm mạch của thị trấn Địa Trung Hải đang không ngừng được hoàn thiện

Nằm tại trung tâm của thị trấn Địa Trung Hải đang không ngừng được hoàn thiện, bồi đắp thêm nhiều giá trị mới, The Center trở thành điểm tụ, tâm mạch hài hòa, mang đến vạn trải nghiệm thú vị trong từng bước chân khám phá của du khách.

Dù lựa chọn vui chơi, mua sắm hay nghỉ dưỡng, du khách cũng sẽ được thỏa mãn bởi hệ thống tiện ích tại đây. Mỗi căn shophouse The Center được thiết kế thoáng rộng, chiều cao 5 tầng, mặt tiền lớn, thuận lợi cho việc kinh doanh mini-hotel hay dịch vụ khác phục vụ du khách.

Dư địa thu hút khách của thị trấn Địa Trung Hải còn lớn khi nơi đây đang không ngừng được bổ sung các sản phẩm/dịch vụ đẳng cấp như cầu Hôn, show trình diễn Vortex, những chuỗi nhà hàng hạng sang… Và khi 3 phân khu The Hill, The Sea, The Sky thuộc Sun Grand City Hillside Residence hoàn thiện cũng sẽ bổ sung cho The Center một lượng khách “khủng” lưu trú tại tổ hợp căn hộ cao tầng này.

Hưởng dòng khách đổ về Nam đảo và mang đến cho họ đầy đủ những trải nghiệm đỉnh cao như vậy, dễ hiểu khi The Center thu hút mạnh mẽ giới đầu tư quan tâm, hứa hẹn trở thành “cung đường vàng” của du lịch Phú Quốc, đồng thời là mảnh đất tiềm năng để khai triển các kế hoạch đầu tư, khai thác kinh doanh du lịch.

Doãn Phong