Ngày 17/4/2021, Đại hội Tuyển dụng “Thắp sáng chân trời - Đổi đời cùng Vinhomes” khai mạc với sự tham dự của gần 120 đại lý bất động sản và hàng nghìn bạn trẻ ở Hà Nội và TP.HCM.

Thu hút hàng ngàn ứng viên chỉ trong ngày đầu tiên

Diễn ra hai ngày 17/4 - 18/4/2021 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) và Nhà văn hóa Thanh niên (TP.HCM), đại hội tuyển dụng “Thắp sáng chân trời - Đổi đời cùng Vinhomes” là cơ hội có 1-0-2 đối với các bạn trẻ đang quan tâm tới công việc tư vấn BĐS.

Ngay trong ngày đầu khai mạc, Đại hội tuyển dụng đã thu hút được hàng nghìn người tham dự, đa số là các bạn sinh viên mới ra trường, tới những người mong muốn tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn.

Tại đây, các bạn trẻ có cơ hội gặp gỡ trực tiếp với gần 120 đại lý hùng mạnh của Vinhomes và lắng nghe chính những người trong nghề tư vấn về cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Ông Nguyễn Thái Bình - Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Đông Tây Land cho biết: “Đồng hành cùng Vinhomes từ những dự án đầu tiên, chúng tôi vinh dự mang đến những sản phẩm chất lượng cho khách hàng và nhiều chuyên viên kinh doanh đã có cơ hội đổi đời nhờ quỹ hoa hồng khổng lồ và thời gian bán ngắn. “Mua nhà Vinhomes - tậu xe VinFast” đã không còn là giấc mơ xa vời của nhiều bạn trẻ.

Không chỉ phân phối những sản phẩm chất lượng hàng đầu, Vinhomes còn thay đổi định nghĩa về một nhân viên môi giới BĐS. Đó không chỉ là một nghề, mà còn là niềm tự hào khi kiến tạo những giá trị sống mới, là tình yêu với công việc dựa trên nền tảng được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp.

Ông Hoàng Văn Sơn - Giám đốc Kinh doanh Vinhomes chia sẻ, ông tin rằng chính giá trị tiên phong mà Vinhomes mang lại cho xã hội sẽ là bệ phóng thành công vững chắc cho các đại lý, đồng thời mang tới cơ hội thay đổi cuộc đời cho những nhân viên tư vấn bán hàng.

“Các đại lý có mặt hôm nay chính là những cánh tay nối dài, giúp Vinhomes tiên phong kiến tạo chuẩn mực sống mới, làm thay da đổi thịt cho nhiều vùng đất. Vinhomes sẽ đóng vai trò cầu nối giữa đại lý với các nhân viên kinh doanh, các bạn trẻ đam mê BĐS, nhằm giúp các đại lý chinh phục thêm những mốc son rực rỡ, đồng thời tiếp lửa để các bạn trẻ thay đổi cuộc đời”, ông Sơn nhấn mạnh.

“Ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, môi giới BĐS đã là một công việc mà mình hướng tới. Qua sự kiện lần này, được gặp gỡ các anh chị đi trước, chia sẻ kinh nghiệm cho người mới bắt đầu, mình nhận ra đây là một công việc thực sự giàu tiềm năng, vừa nhân văn lại vừa mang tới thu nhập cao mà bất kì người trẻ nào cũng nên thử sức”, Thu Phương (21 tuổi, Hà Nội), một bạn trẻ có mặt tại sự kiện chia sẻ.

Cũng tại talkshow "The Legacy Builder - Người xây huyền thoại", thông qua chia sẻ của các diễn giả là những lãnh đạo doanh nghiệp BĐS thành danh, các bạn trẻ hiểu rằng những tố chất nào cần có để trở thành một nhân viên tư vấn thành công, những thách thức thị trường cũng mở ra hàng loạt cơ hội lớn, khi họ được làm việc cùng một thương hiệu BĐS hàng đầu như Vinhomes.

Ngoài ra, siêu sự kiện tuyển dụng cũng là một sân chơi để các đại lý chia sẻ kinh nghiệm với các lính mới, học hỏi thêm bí quyết thành công từ các nhân viên, đại lý dẫn đầu, đồng thời tháo gỡ những khó khăn và mang tới muôn vàn cơ hội từ các sản phẩm của Vinhomes.

Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng, mang đến không khí náo nhiệt, đầy hứng khởi cho hàng nghìn bạn trẻ. Với các bản hit cùng màn vũ đạo cực sung, Noo Phước Thịnh, Phương Ly cùng các ca sĩ đã khuấy động sự kiện bằng những tiết mục của mình.

"Noo mong các bạn trẻ sẽ tìm thấy thật nhiều cơ hội trở thành nhân viên kinh doanh, phân phối các sản phẩm chất lượng từ Vinhomes", giọng ca "Mãi mãi bên nhau" gửi lời chúc tới các chiến binh bán hàng tương lai cho các đại lý của Vinhomes.

Miền đất hứa cho những “chiến binh” kinh doanh

Năm 2021, Vinhomes đang hướng tới doanh thu “khủng” khi sẵn sàng tung giỏ hàng lớn tại các đại dự án ở phía Bắc và phía Nam.

Tại Hà Nội, Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City sẽ tiếp tục tung ra các quỹ căn mới, trong khi tại miền Nam, Vinhomes Grand Park sẵn sàng tung giỏ hàng tương đương bằng cả năm 2019 và 2020, trong đó khởi đầu là sản phẩm cao cấp mang tên The Beverly.

Đúng như tên gọi “Thắp sáng chân trời”, các dự án do Vinhomes phát triển mở ra những không gian sống mới, thay đổi bộ mặt cảnh quan cũng như tạo nên những giá trị sống hoàn hảo mà bất kì khách hàng nào cũng đều có thể cảm nhận, điều mà không nhiều dự án BĐS nào khác có thể làm được.

Với những lợi thế đó, Vinhomes được đánh giá “bảo chứng vàng” cho thành công của các nhân viên tư vấn bất động sản trên thị trường. Không chỉ có cơ hội gia tăng thu nhập và đổi đời, các nhân viên kinh doanh dự án của Vinhomes được hậu thuẫn bởi một bộ máy khổng lồ phía sau, hỗ trợ marketing thông tin sản phẩm đến với khách hàng.

Trước đó, năm 2018, tại sự kiện tuyển dụng “Một bước chạm ước mơ” với sự tham gia của hơn 10.000 người tại TP.HCM, Vinhomes đã giúp các đại lý tuyển dụng được hàng nghìn chuyên viên môi giới. Trong 3 năm qua, đội ngũ kinh doanh đã đồng hành cùng Vinhomes tạo nên những kỷ lục trên thị trường bất động sản: 10.000 căn hộ The Rainbow - Vinhomes Grand Park được bán hết chỉ vỏn vẹn trong 17 ngày vào tháng 6/2019; toàn bộ phân khu The Manhattan được bàn hết trong vòng 8 ngày trong tháng 5/2020. Mới đây nhất là 2.400 căn hộ được đăng ký mua trong vòng 3 ngày vào tháng 7/2020.

1.400 căn biệt thự, shophouse, boutique villa The Manhattan & The Manhattan Glory có chủ chỉ sau 6 tháng mở bán hay 8.000 căn hộ The Origami có chủ ngay trong 5 tháng - là kết quả của những bước đi chiến lược của Vinhomes Grand Park.

Sự kiện “Thắp sáng chân trời - Đổi đời cùng Vinhomes” còn tiếp tục diễn ra vào ngày 18/4, với sự xuất hiện của Suni Hạ Linh, Da LAB, Dế Choắt, G.Ducky... cùng chia sẻ từ những đại lý dẫn đầu tại công viên Thống Nhất (Hà Nội) và Nhà văn hóa Thanh niên (TP.HCM).

Minh Tuấn