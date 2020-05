Thị trường căn hộ đang có chiều hướng tăng giá sau thời gian trầm lắng. Giải thích việc tăng giá này, một số chuyên gia cho rằng do nguồn cung hạn chế và căn hộ được nâng cao chất lượng, đầu tư nhiều tiện ích hơn.

Nguồn cung căn hộ hạn chế, giá tăng

Trong họp báo tổng kết thị trường bất động sản TPHCM vào cuối tháng 4/2020, bà Dương Thùy Dung - Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam cho biết, các dự án mới gia nhập thị trường trong mùa dịch tuy sụt giảm mạnh về số lượng nhưng giá bán bình quân tăng 15%. Thậm chí, nếu tính biên độ tăng giá cao nhất, một số dự án tăng đến 23-24%.

Cụ thể, một dự án thuộc huyện Bình Chánh (gần Long An), trong đợt chào bán đợt đầu tiên giá nhà tiến sát ngưỡng 40 triệu đồng m2. Trước đó, giá căn hộ tại huyện vùng ven này đều dưới 30 triệu đồng/m2. Ở các khu vực khác như Cát Lái, một dự án mới được chào bán trên thị trường có giá 40-50 triệu đồng/m2, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 15 triệu/m2. Hay các căn hộ ven Q.7 đã có giá hơn 60 triệu/m2.

Sau dịch thị trường căn hộ giảm nguồn cung, giá tăng cao

Việc giá tăng không chỉ diễn ra ở các vị trí vùng ven, một dự án căn hộ trên đường Lương Định Của, Q2 được chào bán giá bình quân khoảng 80 triệu đồng mỗi m2. Các quận trung tâm khác như khu Chợ Lớn, Q6, dự án D-Homme vừa được DHA Corp giới thiệu có giá dự kiến từ 55tr/m2.

Bà Dung giải thích các dự án mới tăng giá so với dự án cũ cùng khu vực vì nhiều lý do như: chất lượng và tiện ích được đầu tư cao hơn, nguồn cung hạn chế, đặc biệt là những khu vực trung tâm. Chi phí đầu vào xây dựng cũng cao nên giá thành sẽ tăng so với trước.

“Việc tọa lạc ở khu đất quý có nền giao thương sầm uất và cộng đồng cư dân sẵn có đông đúc như Chợ Lớn là một trong những điểm mạnh lớn của D-Homme. Người có thể sinh ra thêm nhiều, nhưng đất không thể tự tăng thêm một m2 nào, đặc biệt là những khu trung tâm. Ngoài ra, để khách hàng nhận thấy giá trị căn hộ tương xứng với giá bán chúng tôi đã đầu tư nhiều tiện ích cho dự án, trong đó tập trung nhiều đến yếu tố đảm bảo sức khỏe và tính an toàn cho cư dân”, đại hiện DHA Corp, chủ đầu tư dự án D-Homme trên đường Hồng Bàng, Q6 cho biết.

Dự án đầu tư mạnh về chất lượng sống hút khách

Về vấn đề tăng giá của thị trường căn hộ gần đây, bà Nguyễn Thị Hồng Thủy - GĐ Khối Kinh doanh Tiếp thị DHA Corp cho rằng: “Việc mặt bằng căn hộ tăng giá mới kéo theo những lo ngại về việc “té nước theo mưa”. Hệ quả của tình trạng này là việc sở hữu nhà ở ngày càng trở nên khó hơn. Nếu ngay cả giá nhà vùng ven cũng tăng cao vượt ngưỡng thì lo ngại về thị phần nhà ở vừa túi tiền sẽ ngày càng thu hẹp. Việc điều chỉnh mặt bằng giá cần có lộ trình phù hợp với từng khu vực. Riêng các dự án sở hữu đã sở hữu vị trí trung tâm, việc đầu tư lớn vào tiện ích, chất lượng sống cho cư dân sẽ được thị trường đón nhận.”

D-Homme - Dự án căn hộ hiếm hoi tại trung tâm Chợ Lớn với những đầu tư tiện ích cao cấp

DHA cũng vừa giới thiệu dự án căn hộ D-Homme tọa lạc trên trục đường Hồng Bàng, trung tâm chợ Lớn. Được biết, đây là khu vực khan hiếm các dự án chung cư cao tầng, dù nguồn cầu không thiếu.

“Chúng tôi sinh sống ở khu vực Chợ Lớn đã lâu. Gia đình sống chung đến 3 thế hệ. Do nhu cầu cần có cháu của các con, chúng tôi phải mở rộng chỗ ở, nhưng làm sao vẫn đảm bảo con cái vẫn ở gần nhà bố mẹ để thuận tiện qua lại và quan trọng là gần cửa hàng để tiện việc kinh doanh”, bà Kiều, một tiểu thương trên đường Phùng Hưng khu Chợ Lớn cho biết.

D-Homme là một trong những dự án tiên phong nghiên cứu và xây dựng hệ thống thông gió tự nhiên cho dự án. Với việc trần căn hộ cao 3m, hành lang rộng thoáng 1.8m, thiết kế phòng chức năng khoa học giúp gió đưa vào từng ngóc ngách căn hộ. Khác với những dự án khác, D-Homme được tiếp sáng theo phương ngang, tức chiều dài của căn hộ sẽ là mặt đón sáng. Diện tích tiếp sáng lớn giúp mỗi căn hộ tràn ngập ánh sáng, hạn chế ẩm mốc. Nắng gió tự nhiên không chỉ tốt cho sức khỏe cư dân mà còn giúp tiết kiệm điện năng.

Phối cảnh một góc trung tâm thương tại ở D-Homme

Đây cũng là dự án sở hữu những tiện ích sức khỏe độc đáo khác như hồ bơi điện phân đồng - công nghệ sử dụng ion đồng để diệt khuẩn nước. Ngoài ra còn có hồ sục khoáng CO2 dùng biện pháp thủy trị liệu giúp tuần hoàn máu tốt, săn chắc da. Cùng các tiện ích cao cấp khác như: nhà trẻ chuẩn quốc tế, rạp phim 4D, trung tâm thương mại…

“Nguồn cung căn hộ vị trí trung tâm ngày càng khan hiếm, đặc biệt là những khu vực có hoạt động thương mại sầm uất, hạ tầng giao thông hoàn chỉnh và nền tảng dân cư đông đúc. Đây là những tiền đề cốt lõi cho việc cân nhắc sở hữu hoặc đầu tư. Ngoài ra, những căn hộ được đầu tư mạnh về tiện ích, chất lượng sống cho cư dân sẽ là điều kiện đủ để xuống tiền cho một dự án”, anh Đặng Tấn Thiếu - Trưởng Phòng Kinh Doanh Sàn Sacareal - Đơn vị phân phối dự án D-Homme cho biết.

Ngọc Minh