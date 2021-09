Nha Trang sắp bước vào giai đoạn đột phá nền kinh tế biển bằng việc hoàn thiện quy hoạch tổng thể 2020 - 2025, mở ra bước ngoặt phát triển mới. Đặc biệt, kinh tế du lịch vẫn sẽ dẫn đầu dư địa tăng trưởng hậu Covid-19.

Đồng bộ hạ tầng, dồn lực tăng trưởng cho Nam Nha Trang

Trong bối cảnh dịch Covid-19 dần được kiểm soát, hộ chiếu vắc xin sắp được triển khai, thị trường BĐS nghỉ dưỡng Nha Trang bắt đầu ấm dần. Nhà đầu tư có tầm nhìn xa đã nhanh chóng tìm kiếm các sản phẩm hưởng lợi từ quy hoạch, có dư địa tăng giá, sinh lời mạnh mẽ lâu dài.

Nhiều chuyên gia từng nhấn mạnh, quy hoạch và vị trí quyết định tới giá trị và tính thanh khoản của sản phẩm BĐS. Một trong những dự án mang giá trị liên kết vùng nổi bật tại Nha Trang, “đón đầu” quy hoạch tương lai đó chính là dự án căn hộ nghỉ dưỡng mặt biển ANCruising.

Theo đề án “Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2025”, ANCruising nằm trên đường Trần Phú, kết nối trực tiếp với đảo Hòn Tre qua cầu vượt biển từ đất liền qua đảo. Tương lai, đây sẽ là hòn đảo được phát triển đồng bộ, hoạt động du lịch đa dạng và trải đều khắp diện tích đảo như casino tỷ đô, chuỗi biệt thự biển đẳng cấp… bên cạnh hệ sinh thái du lịch, vui chơi, nghỉ dưỡng đa dạng, bền vững sẵn có sẽ tạo hấp lực lớn cho dự án.

Nằm ngay tại giao lộ quy hoạch trọng điểm, ANCruising đang được các nhà đầu tư săn đón

Dự án ANCruising còn nằm ngay trục quy hoạch cầu xuyên biển từ An Viên qua Hòn Rớ kết nối đại lộ Nguyễn Tất Thành hướng thẳng ra sân bay, rút ngắn thời gian di chuyển so với việc vòng qua cầu Bình Tân (đường Võ Thị Sáu). Hơn thế nữa, việc nằm ngay gần cầu An Viên, cầu cảng Nha Trang sẽ tạo nên nhịp nối trọng yếu: sân bay quốc tế Cam Ranh - ANCruising - Cảng biển quốc tế.

Đặc biệt, ANCruising cũng là dự án hiếm hoi nằm ở giữa khu trung tâm đô thị, thương mại - dịch vụ, tài chính, du lịch hiện đại gắn liền với Cảng Nha Trang sắp được thành phố triển khai. Khu vực này hiện là đầu mối giao thông quan trọng bằng đường biển không chỉ của Khánh Hoà mà của toàn khu vực Nam Trung bộ.

Theo quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Nam Trung Bộ đến năm 2020 - 2030, Cảng Nha Trang sẽ được xây dựng thành cảng biển dành riêng cho du lịch, có thể tiếp nhận tàu khách quốc tế đến 225.000 GT. Đây sẽ là điểm nhấn trong quy hoạch phát triển của Nha Trang và là cú hích sinh lời mạnh mẽ cho căn hộ nghỉ dưỡng ANCruising.

Chưa dừng lại ở đó, trong đề án này, thành phố còn lên kế hoạch phát triển trung tâm dịch vụ - du lịch tương xứng. Điều này sẽ đưa khách từ trung tâm thành phố về đây, đa dạng hóa cảnh quan văn hóa ven bờ Vịnh Nha Trang, biến khu vực phía nam đường Trần Phú trở nên sầm uất, nhộn nhịp tương xứng với tiềm năng nội tại; đồng thời, mở rộng không gian đô thị ven biển, theo hướng trở thành một trung tâm hoạt động hấp dẫn, đồng bộ.

Hàng loạt những quy hoạch mới mẻ này sẽ đóng góp cho Nha Trang một cực tăng trưởng mới tại phía nam thành phố. Nằm ở ngay vùng lõi khu vực, ANCruising cũng sẽ là tâm điểm du lịch trong tương lai, đón đầu dòng khách vàng yêu thích trải nghiệm đẳng cấp, mới mẻ, tầm cỡ.

ANCruising - dự án đắt giá cho nhà đầu tư có tầm nhìn

Nằm trọn giữa giao lộ quy hoạch trọng điểm, dự án ANCruising còn sở hữu hàng loạt những lợi thế đặc biệt, khó có dự án nào sánh bằng.

Thứ nhất, đây là sản phẩm có địa thế đẹp bậc nhất khu vực. Dự án được kiến tạo với vị thế tựa lưng vào núi, nằm ở cao độ lớn bậc nhất đường Trần Phú, đem tới tầm nhìn trực diện hướng biển đắt giá.

Thực tế trên thế giới cho thấy, những dự án càng trên cao, đắc địa, tầm nhìn rộng mở thì giá trị càng đắt đỏ. Những vị trí như vậy cũng thường được những người giàu có, quyền lực tại những thành phố nhộn nhịp nhất thế giới như Los Angeles (Mỹ), Victoria Peak (Hongkong) Pyeongchang-dong (Hàn Quốc) lựa chọn.

Không những vậy, tầm nhìn ANCruising cũng đa dạng, hướng thẳng ra đảo du lịch Hòn Tre nhộn nhịp, sầm uất ban ngày, rực rỡ lung linh vào ban đêm. Từ ban công còn có thể bao trọn tầm nhìn tới cảng du lịch Cầu Đá, cụm 5 đảo nổi tiếng Hòn Tằm, Hòn Tre, Hòn Miễu, Hòn Một, Hòn Rớ…

Dự án sở hữu vị trí đắc địa đem lại giá trị hiếm có cho sản phẩm đầu tư

Về mặt phong thuỷ, ANCruising được đánh giá sở hữu giá trị phong thủy quý giá, điều này không quá khó lý giải khi khu vực cuối đường Trần Phú - nơi dự án tọa lạc cũng là vị trí trước đây được “chọn mặt gửi vàng” để xây dựng Dinh Bảo Đại - nơi nghỉ dưỡng của nhà vua cùng gia đình.

Không những vậy, tựa lưng vào tuyệt tác núi đá tự nhiên mang tên Cảnh Long, dự án ANCruising nằm ngay trên khu vực được ví như “thân rồng” của dải đất rộng lớn với ý nghĩa “thanh long hí thuỷ” tại Nha Trang. Vị trí đắc địa này đem đến nguồn năng lượng may mắn, thịnh vượng, sinh tài lộc dồi dào cho gia chủ.

Theo đại diện chủ đầu tư Công ty TNHH Anh Nguyễn, ANCruising là dự án có khu căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài hiếm hoi còn sót lại tại mặt tiền Trần Phú. Với lượng sản phẩm hữu hạn, đây sẽ là một trong những dự án đắt giá tại Nha Trang và cũng là lợi thế cho tiềm năng sinh lời của ANCruising trong tương lai. Dự kiến bàn giao vào quý I/2023, ANCruising đang được giới đầu tư đánh giá là lựa chọn lý tưởng đem lại lợi ích thực tế cho tính thanh khoản của dòng tiền.

Phương Dung