Được đánh giá là một điểm sáng đầu tư bất động sản ổn định nhờ chịu ảnh hưởng lớn từ “hạt nhân” Cần Thơ, thị trường nhà đất, tỉnh Hậu Giang hứa hẹn đón lượng lớn sóng đầu tư năm 2020.

Xu thế đầu tư nhà đất tỉnh lẻ “vệ tinh”

Năm 2019 đánh dấu sự dịch chuyển dòng tiền BĐS ra khỏi các trung tâm trên khắp ba miền. Ở phía Nam, lượng lớn vốn đã “chảy” từ TP.HCM sang các tỉnh lân cận như Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương. Còn riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long - một điểm sáng BĐS bởi chỉ số tăng trưởng kinh tế khu vực năm 2018 đạt 7,8%, thì chứng kiến sự tăng tốc của các “vệ tinh” quanh trung tâm TP. Cần Thơ. Được xem là tỉnh liên kết quan trọng trong nhiều lĩnh vực, Hậu Giang hứa hẹn sẽ hòa nhịp vào xu thế đầu tư nhà đất “vệ tinh” tỉnh lẻ.

Nếu nhắc đến các đô thị giàu tiềm năng nhà đất trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long như An Giang, Bạc Liêu, thì Hậu Giang là cái tên không thể thiếu bởi sự phát triển công - nông nghiệp vững chắc, dư địa rộng lớn. Trong bối cảnh tương lai khi các dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp, cầu Đại Ngãi được triển khai gấp rút, thì Hậu Giang sẽ mở rộng hơn nữa thế mạnh giao thương “vệ tinh”.

Ba năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hậu Giang đạt 6,82%/năm; thu nhập bình quân đầu người 36 triệu đồng/năm, tăng gấp 6 lần so năm 2004. Điều này là hệ quả tất yếu bởi Hậu Giang chịu sự ảnh hưởng rất nhiều từ sự lớn mạnh của thành phố Cần Thơ. Trong bối cảnh “Hội nghị xúc tiến đầu tư TP Cần Thơ năm 2018” diễn ra thành công tốt đẹp với 19 nhà đầu tư cùng cam kết tổng số vốn gần 85.000 tỉ đồng, Hậu Giang sẽ tiếp đà vươn xa hơn nữa bởi sự tiếp sức của “người anh” Cần Thơ.

Hậu Giang - BĐS “vệ tinh” tiềm năng nhờ thừa hưởng nhiều hạ tầng kinh tế từ “hạt nhân” Cần Thơ

Cơ hội đầu tư đa dạng ngành nghề

Hậu Giang là một tỉnh tương đối non trẻ ở đồng bằng sông Cửu Long so với thành phố “đầu não” Cần Thơ. Vị trí địa lý thuận lợi khi cách TP.HCM hơn 200km về phía Tây Nam, và liền kề trung tâm thành phố Cần Thơ. Điều này mở ra cơ hội giao thương khi hạ tầng giao thông ngày càng được cải thiện. Thế mạnh tự nhiên của tỉnh nằm ở 87% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, với nhiều loại nông thủy sản, lúa gạo nổi tiếng. Bên cạnh đó, Hậu Giang có khoảng 70% dân số trong độ tuổi lao động; cùng với nhiều ưu đãi thuận lợi trong việc phát triển kinh tế, hạ tầng, phát triển nông nghiệp... nên tạo lợi thế to lớn cho các nhà đầu tư trên đa dạng ngành nghề.

Ngoài ra, Hậu Giang luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá, từ 6,6 đến 8%; thu ngân sách từ 179 tỷ đồng tăng lên hơn 20 nghìn tỷ đồng. Hạ tầng giao thông cải thiện tối đa, nổi bật là dự án đường nối Vị Thanh - Cần Thơ với tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, ngoài ra còn có dự án nâng cấp Quốc lộ 61B, dự án đường dọc kênh Tám Ngàn. Tại “Hội nghị xúc tiến đầu tư Hậu Giang 2017”, tỉnh kêu gọi thành công 7 dự án trọng điểm với tổng vốn dự kiến 261 triệu USD. Ngoài ra, tỉnh cũng đã thu hút được nhiều dự án vốn đầu tư lớn từ các doanh nghiệp ngoài nước như Hà Lan, Nhật Bản, Australia, Hoa Kỳ, Malaysia, Canada thông qua 28 dự án FDI, với tổng mức đầu tư đăng ký gần 828 triệu USD.

Từ đây, cơ hội đầu tư được mở rộng và phát triển trên đa dạng lĩnh vực tại tỉnh Hậu Giang trong thời gian sắp tới. Hòa vào xu hướng chuyển dịch đầu tư BĐS tỉnh lẻ, tiềm năng phát triển mạnh mẽ cùng hạ tầng giao thông cải thiện, tỉnh Hậu Giang được nhiều chuyên gia đánh cao là điểm đón sóng đầu tư nhà đất mạnh mẽ trong cuối 2020 và đầu năm 2021 khi mà nhiều nhà đầu tư BĐS chuyên nghiệp đã đổ về đây xin quỹ đất gần Cần Thơ.

Ngoài ra, vấn đề dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu thì Hậu Giang, Sóc Trăng với việc tiếp giáp với bờ sông Hậu sẽ là một trong những điểm sáng để các nhà đầu tư nước ngoài nghiên cứu đặt các nhà máy sản xuất, gia công, điều này cũng đồng nghĩa với việc nhiều nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp được hình thành kéo theo đó là các dịch vụ, ngành nghề khác phát triển dẫn đến quá trình đô thị hoá. Việc đi tắt đón đầu làn sóng của các nhà đầu tư BĐS là không thể tránh khỏi.

BĐS công nghiệp là xu thế đi tắt đón đầu cùng tiến độ đô thị hoá của Hậu Giang trong tương lai

Vạn Phát sông Hậu trở thành điểm sáng đầu tư

Khu đô thị Vạn Phát sông Hậu (Khu dân cư thương mại dịch vụ Mái Dầm, Hậu Giang) được đánh giá là cơ hội đầu tư sáng giá với vị trí đắc địa nối liền trung tâm TP. Cần Thơ, giàu giá trị tiềm năng khi nằm trong trục đường công nghiệp chính ven bờ sông Hậu và dễ dàng kết nối với Sóc Trăng - Trà Vinh - Vĩnh Long.

Hòa cùng xu thế dịch chuyển “sóng” đầu tư tỉnh lẻ, và các tuyến đường huyết mạch được cải thiện nâng cấp, tiềm năng liên kết vùng của Khu đô thị Vạn Phát sông Hậu sẽ mở ra mạnh mẽ.

Đặc biệt, Dự án Vạn Phát sông Hậu - khu đô thị thủ phủ công nghiệp miền Tây được xem là dự án tiên phong với tiện ích nội - ngoại khu đầy đủ, thiết kế nhà phố chuyên nghiệp, đáp ứng đa dạng nhu cầu đầu tư.

Vạn Phát Sông Hậu - khu đô thị thủ phủ công nghiệp miền Tây là dự án tiên phong đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhiều khu công nghiệp tại Hậu Giang

