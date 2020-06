Sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, dự án Khu đô thị biển Kỳ Co Gateway đang làm dậy sóng BĐS Nhơn Hội và trở thành tâm điểm đầu tư của thị trường duyên hải miền Trung.

Ngày 14/6/2020 Tập đoàn Danh Khôi đã tổ chức sự kiện “Ra mắt Khu đô thị biển Kỳ Co Gateway” tại TP.HCM với hơn 800 khách hàng tham dự.

“Giai điệu Kỳ Co Gateway” hấp dẫn giới đầu tư



Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên 1000m mặt tiền quốc lộ 19B, tiếp giao tuyến Nhơn Lý, Kỳ Co Gateway là cửa ngõ dẫn vào “Thiên đường Maldives” Kỳ Co và “Đảo Jeju” Eo Gió.

Không chỉ vậy, nơi đây còn là cửa ngõ giao thương hội tụ 4 ngành kinh tế mũi nhọn là: Kinh tế biển, du lịch, công nghiệp sạch - công nghiệp cao. Sở hữu lợi thế vượt trội về vị trí cùng quy hoạch đồng bộ, khu đô thị biển Kỳ Co Gateway đã tạo được sức hút mạnh mẽ đối với giới đầu tư bất động sản cả nước sau đại dịch Covid-19

Kỳ Co Gateway thu hút đông đảo khách hàng tham dự

Theo ghi nhận, Kỳ Co Gateway đã chứng minh sức hấp dẫn của dự án ven biển đang được quan tâm hàng đầu tại Bình Định hiện.

Ông Phạm Văn Thanh (Hoài Ân, Bình Định) - một trong những khách hàng sở hữu cùng lúc 3 sản phẩm Kỳ Co Gateway, cho biết, “Vốn là người con của đất Bình Định, Tôi tìm hiểu nhiều về tiềm năng phát triển của khu kinh tế Nhơn Hội cũng như Kỳ Co Gateway. Tôi quyết định sở hữu cùng lúc 3 nền đất tại Kỳ Co Gateway bằng chính sách thanh toán 6%/tháng trong vòng 18 tháng. Tôi hy vọng dự án sẽ mang lại những giá trị tốt đẹp cho gia đình tôi cũng như góp phần phát triển quê hương Bình Định ”.

Bên cạnh sức hút của dự án, chương trình ưu đãi hấp dẫn do Tập đoàn Danh Khôi triển khai đã góp phần tạo nên sự sôi động cho thị trường bất động sản nói chung và dự án Kỳ Co Gateway nói riêng.

Là một trong những khách hàng may mắn nhất trúng giải đặc biệt, chị Phạm Thị Xuân Hiền (TP.HCM) chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ khi trở thành người may mắn nhất trúng giải thưởng xe SH150i hôm nay. Niềm vui nhân đôi khi tôi vừa có cơ hội sở hữu sản phẩm mà mình đã quan tâm đặc biệt là Kỳ Co Gateway, vừa có thêm quà tặng giá trị về cho gia đình".

Ba khách hàng may mắn trúng thưởng xe SH150i tại sự kiện

Với chủ đề “Giai điệu đương đại”, sự kiện ra mắt Kỳ Co Gateway được tổ chức ấn tượng và đẳng cấp, khúc nhạc đương đại mở đầu bằng giai điệu flamenco rộn ràng, vui tươi khởi đầu cho một cuộc sống mới tươi đẹp. Đặc biệt, giữa vịnh biển xanh hùng vĩ, Kỳ Co Gateway nổi bật bởi phong cách kiến trúc đương đại mạnh mẽ và phóng khoáng, tất cả tạo nên một giai điệu ngọt ngào, làm bừng sáng vẻ đẹp của Nhơn Hội - Quy Nhơn mang tên Kỳ Co Gateway. Mỗi khách hàng tham dự sự kiện như đang bước chân vào thế giới phồn hoa của khu đô thị phố biển và cảm nhận chân thực nhịp sống mới ở nơi đây.

Bất động sản biển Nhơn Hội bứt phá mạnh mẽ

Bình Định đang được ví như “ngôi sao nối ngôi” trên bản đồ du lịch biển miền Trung với hàng loạt điểm đến nổi tiếng, những bãi biển xanh trải dài, những bán đảo thơ mộng gom mình giữa khung cảnh hùng vĩ trầm mặc của thiên nhiên.

Hội tụ nhiều yếu tố để trở thành điểm sáng về du lịch trên bản đồ Việt Nam, mới đây, thành phố Quy Nhơn vinh dự nằm nằm trong Top 20 điểm du lịch hàng đầu thế giới, Top 5 điểm du lịch tốt nhất Việt Nam (trang đặt phòng lớn nhất thế giới Hosteworld bình chọn), Top 3 thành phố du lịch sạch ASEAN tại Việt Nam (Diễn đàn du lịch Đông Nam Á). Đây không chỉ là niềm tự hào của người dân Bình Định mà còn là động lực thúc đẩy mục tiêu trong 2020 đón 5,5 triệu lượt khách của tỉnh sẽ trở thành hiện thực.

Thiết kế đương đại của Kỳ Co Gateway nổi bật giữa trung tâm khu kinh tế Nhơn Hội

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng được mở rộng và đồng bộ, trong đó việc đưa vào hoạt động quốc lộ 19 mới đã rút ngắn thời gian di chuyển từ khu Kinh tế Nhơn Hội đến sân bay Phù Cát chỉ còn 30 phút. Sự xuất hiện của những “ông lớn” địa ốc đã góp phần thay đổi diện mạo thành phố biển theo hướng hiện đại, kế thừa nét đẹp tự nhiên cùng bản sắc đặc trưng của quê hương Bình Định tạo nên ấn tượng trong lòng du khách.

Toạ lạc tại trung tâm của khu kinh tế Nhơn Hội, Kỳ Co Gateway nằm trong tổng thể dự án Nhơn Hội New City tại Khu Kinh tế Nhơn Hội - “địa hạt” được ví như xương sống phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai của toàn tỉnh Bình Định và vùng duyên hải miền Trung.

Tấn Tài