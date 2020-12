Quy hoạch và đầu tư đồng bộ tại khu vực gần Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình) đã kéo theo tiềm năng phát triển của các dự án BĐS tại đây và khu vực lân cận.

Khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông

Sức bật từ hạ tầng phát triển, giao thông kết nối

Dự kiến đến năm 2030, theo hướng mở rộng thì khu vực Mỹ Đình sẽ trở thành trung tâm mới của Thủ đô Hà Nội. Khu vực này được quy hoạch là một trung tâm hành chính - thương mại - giải trí mới hiện đại và sôi động. Vì vậy, những công trình hạ tầng giao thông, trung tâm hành chính sự nghiệp, hệ thống tiện ích cùng hàng loạt dự án lớn… liên tục được hình thành và phát triển mạnh mẽ ở khu vực này. Trong đó, phải kể tới các cơ quan, ban ngành như: Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao… Cùng với đó là các khách sạn cao cấp và nhiều tổ hợp văn phòng thu hút lượng lớn các doanh nghiệp trong và ngoài nước tập trung tại đây.

Khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Nguồn: Internet)

Đặc biệt, hệ thống giao thông kết nối hướng về Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã thúc đẩy sự phát triển của khu vực. Các tuyến giao thông: Vành đai 3, Lê Quang Đạo, Quốc lộ 32, Lê Đức Thọ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Nguyễn Cơ Thạch... giúp rút ngắn khoảng cách giữa các khu vực và Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Theo giới chuyên gia, cùng với giao thông kết nối, sự “nhập cuộc” của các “ông lớn” trong ngành BĐS cũng góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia nói riêng và phía tây Thủ đô nói chung.

Khu đô thị Dương Nội - “điểm nhấn” BĐS phía tây Hà Nội

Khu đô thị (KĐT) Dương Nội được đầu tư và phát triển bởi Tập đoàn Nam Cường, nổi bật với các sản phẩm biệt thự: An Vượng Villa, An Phú Shop-villa, An Khang Villa.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, đây là KĐT mở, có diện tích 197ha, với vị trí đắc địa tại cửa ngõ phía tây Thủ đô, nằm trên trục đường huyết mạch hướng về Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Từ KĐT Dương Nội, với tuyến đường Lê Trọng Tấn nối Đại lộ Thăng Long chỉ mất 10 phút để di chuyển tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đặc biệt, thời gian sẽ rút ngắn chỉ còn 5 phút khi di chuyển bằng tuyến đường Lê Quang Đạo.

Biệt thự An Vượng Villa tại KĐT Dương Nội

Với lợi thế khi nằm ngay giao điểm của những tuyến đường “huyết mạch” hướng về trung tâm hành chính mới, cư dân KĐT Dương Nội có thể dễ dàng di chuyển tới các tòa văn phòng, hành chính; tiếp cận tiện ích y tế đa dạng như: Bệnh viện quốc tế Vinmec, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc; tiện ích từ trung tâm mua sắm hàng đầu. Bên cạnh đó, cư dân nhí được hưởng hệ thống các trường học: Trường liên cấp Amsterdam, Marie Curie, Lomonoxop, Đại học Quốc gia...

Ngay gần trung tâm KĐT là công viên Thiên văn học 12ha với “trái tim” là hồ Bách Hợp Thủy, có vai trò điều hòa không khí và mang tới không gian vui chơi hấp dẫn cho cư dân. Đặc biệt, KĐT nằm ngay cạnh trung tâm thương mại Aeon Mall lớn bậc nhất miền Bắc, nơi mua sắm, vui chơi, giải trí tiện ích cho cả khu vực.

Đến hết quý III/2020, theo thống kê của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, trong 80.000 sản phẩm được chào bán trên thị trường, thì có đến 70% là lượng hàng tồn kho từ các năm trước chuyển sang, còn nguồn cung trong 3 quý đầu năm 2020 chỉ đạt trên 20.000 sản phẩm mới lần đầu bán trên thị trường.

Các chuyên gia nhận định, đây là một con số cho thấy nguồn cung BĐS đang khiêm tốn. Bởi vậy, các dự án ở KĐT Dương Nội đầy tiềm năng trở thành “điểm sáng” thu hút đầu tư.

Linh Nguyễn