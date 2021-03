Sáng ngày 2/3/2021, tại phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, Công ty Cổ phần Đầu tư Đạt Phước và đơn vị tổng thầu xây dựng - Công ty An Phong tổ chức Lễ khởi công xây dựng dự án khu căn hộ cao cấp The Rivana.

Đảm bảo tiến độ và chất lượng

Đại diện Công ty An Phong - nhà thầu thi công dự án The Rivana cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung nguồn lực nhân sự, cũng như trang thiết bị, máy móc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục của dự án The Rivana theo đúng kế hoạch đã cam kết với chủ đầu tư Đạt Phước.

Nghi thức khởi công dự án đã diễn ra ngày 2/3/2021

Đối với dự án The Rivana, phía nhà thầu cho biết sẽ ứng dụng những công nghệ thi công tiên tiến nhất nhằm đảm bảo mang đến một dự án tốt nhất cho khách hàng.

“Ngoài tiến độ thi công, chúng tôi cũng cam kết chất lượng công trình xây dựng và an toàn lao động trên công trường trong suốt quá trình thi công dự án”, đại diện Công ty An Phong nhấn mạnh.

Theo chủ đầu tư Đạt Phước, song song với việc đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng công trình chính là một trong những vấn đề được chủ đầu tư đặc biệt chú trọng. Các hạng mục của công trình được thực hiện đảm bảo theo tiêu chuẩn và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật trong xây dựng.

Tại dự án The Rivana, Đạt Phước cam kết sẽ đưa vào hoàn thiện căn hộ với những vật liệu, thiết bị chất lượng cao đến từ các thương hiệu nổi tiếng quốc tế như: Kohler, Hafele, Panasonic, Dulux…

Không gian căn hộ thiết kế hiện đại, sang trọng

Cũng theo chia sẻ của ông Vũ Đức Tâm, Phó tổng Giám đốc công ty Đạt Phước, khu căn hộ cao cấp The Rivana là sản phẩm mà ban lãnh đạo Đạt Phước tâm huyết phát triển. Do vậy, dự án được đầu tư chỉn chu ngay từ khâu ý tưởng ban đầu, cho đến các khâu thiết kế theo tiêu chuẩn Singapore đến từ nhà thiết kế Ong & Ong. The Rivana hội tụ đầy đủ các yếu tố về một không gian sống xanh, trong lành, tiện nghi, đi kèm với những tiện ích dịch vụ tốt nhất để xứng tầm là tổ ấm hoàn mỹ cho người dân sống nơi đây.

Hội tụ những “giá trị vàng”

Khu căn hộ cao cấp The Rivana có vị trí đắc địa, hội tụ đầy đủ cả ba “giá trị vàng” của một bất động sản, đó là “nhất cận thị, nhị cận giang và tam cận lộ”. Với địa thế như vậy, The Rivana đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Tọa lạc ngay mặt tiền trục đường Đại lộ Bình Dương và chỉ nằm cách sông Sài Gòn 300 mét, cách thành phố Thủ Đức 5 phút di chuyển, dự án The Rivana được Đạt Phước đầu tư và phát triển trên khuôn viên rộng 11.882 m2, bao gồm 3 tòa tháp căn hộ cao 28 tầng cùng hệ thống 34 tiện ích nội khu phong phú. Khi hoàn thành, The Rivana sẽ cung cấp cho thị trường khu vực cửa ngõ giữa Thuận An với thành phố Thủ Đức (TP.HCM) 1.023 căn hộ, thiết kế linh hoạt từ 1-3 phòng ngủ với diện tích đa dạng từ 50 - 99 m2 và 16 shophouse.

Dự án thừa hưởng bầu không dịu mát khi chỉ cách sông Sài Gòn 300m

Vị trí The Rivana tọa lạc được ví như thỏi kim cương làm bừng sáng cả một không gian đô thị sôi động ngay trên trục đường trung tâm của thành phố Thuận An nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung. Vị trí sáng giá, cùng với thiết kế hiện đại và được Đạt Phước đầu tư tỉ mỉ, tất cả những yếu tố này sẽ góp phần nâng tầm giá trị hơn cho The Rivana.

Trong xu thế đô thị kết nối mạnh mẽ, thị trường bất động sản ngày càng hướng tới mở rộng ra những khu vực lân cận TP.HCM, dự án The Rivana không chỉ là mảnh ghép góp phần cho sự phát triển của thị trường, là một phần trong phát triển kinh tế - hạ tầng địa phương mà dự án còn mang lại những cơ hội an cư và sinh lời bền vững cho người dân trong tương lai gần.

Theo kế hoạch xây dựng, The Rivana được triển khai thi công và hoàn thiện trong 26 tháng. Đến quý II/2023, dự án hoàn thành và chủ đầu tư sẽ bàn giao các căn hộ đến tay khách hàng.

Tìm hiểu thông tin về dự án tại: https://therivana.com

Tấn Tài