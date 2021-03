Phát triển bởi Tập đoàn BĐS An Gia (AGG), dự án The Standard không chỉ kiến tạo không gian an cư biệt lập mà còn mang đến trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày cho giới doanh nhân và những người có thu nhập cao tại Bình Dương.

Tại The Standard, không có cảnh những căn nhà chắn “view” nhau, thay vào đó là mảng xanh mát lành, những khu vườn ngập tràn sắc hoa, đưa chủ nhân “đắm chìm” trong những phút giây thư thái, bình yên.

Từ giao điểm sầm uất giữa các TP Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên, chỉ mất ít phút di chuyển trên đường Tân Phước Khánh 10 là có thể “dừng chân” tại The Standard - khu biệt lập phong cách resort đẳng cấp tại Bình Dương.

Ở đây, cư dân không hoàn toàn tách mình khỏi guồng quay năng động của cuộc sống, nhưng vẫn có thể hưởng những khoảng lặng lý tưởng, nạp đầy năng lượng để trải nghiệm và cảm nhận.

Thay vì cuối tuần phải lặn lội xa xôi để tìm nơi vui chơi, cư dân được tận hưởng một không gian nghỉ dưỡng, biệt lập chỉ cách nhà vài bước chân.

Sáng thưởng trà, chiều dạo mát, tối quây quần bên bàn tiệc BBQ Garden hay “thả hồn” vào những bản nhạc jazz ngọt ngào, ngắm bầu trời đầy sao là những trải nghiệm không nên bỏ lỡ tại The Standard.

Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa được tận hưởng bầu không khí trong lành, vừa có thể thưởng thức những bộ phim đặc sắc trong cộng đồng cư dân thành đạt với sự tương xứng về vị thế, lối sống.

Bên cạnh đó, AGG đã khéo léo thiết lập chuẩn mực mới khi ứng dụng kiến trúc lệch tầng thông minh, tối ưu không gian, gia tăng trải nghiệm với thiên nhiên, cây cỏ.

Mọi tiện ích tại đây được AGG triển khai khép kín với an ninh 24/7, dịch vụ quản gia tiêu chuẩn 5 sao, mang đến trải nghiệm sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cho cư dân.

The Standard không chỉ là giải pháp an cư, đầu tư mà còn là tài sản để đời, định danh vị thế chủ nhân.

