Tại giải thưởng bất động sản PropertyGuru Vietnam Property Awards 2020, Tập đoàn Kiến Á ghi danh ở nhiều hạng mục giải thưởng cho các dự án đang phát triển.

Kiến Á luôn kiên trì theo đuổi xây dựng các giá trị thương hiệu để trở thành Nhà kiến tạo đô thị bền vững

Năm 2020 là một năm đầy thách thức cho nhiều doanh nghiệp bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đây cũng là năm Kiến Á không ngừng nỗ lực vượt qua trở ngại, giữ vững sự phát triển.

Với những nỗ lực này, Kiến Á được vinh danh ở nhiều hạng mục tại giải thưởng bất động sản PropertyGuru Vietnam Property Awards 2020. Trong đó có thể kể đến Best

Lifestyle Developer (Nhà phát triển bất động sản phong cách sống tốt nhất), Special Recognition for Building Communities (Nhà phát triển có đóng góp đặc biệt cho cộng đồng); Best Resort Architectural Design (Khu nghỉ dưỡng có thiết kế kiến trúc đẹp nhất), Best Resort Development (Dự án khu nghỉ dưỡng tốt nhất) cho Alila Bai Om; Best Residential Development (Southern Vietnam) (Dự án nhà ở tốt nhất) cho dự án CitiAvenue; Best Luxury Housing Development (HCMC) (Dự án nhà ở cao cấp tốt nhất) và Best Housing Architectural Design (Dự án nhà ở có thiết kế kiến trúc đẹp nhất), Best Housing Development (Viet Nam) (Dự án nhà ở tốt nhất Việt Nam) cho Lavila Island.

Kiến Á ghi dấu ấn trong lòng khách hàng bằng những thành quả được tạo nên bởi đội ngũ có tâm và có tầm

Vào năm 2019, Kiến Á cũng từng vượt qua nhiều nhà phát triển BĐS trong nước để được vinh danh là Nhà phát triển bất động sản tốt nhất Việt Nam tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019.

Tâm huyết của Kiến Á là xây dựng những công trình đẹp, góp phần kiến tạo nên những cộng đồng văn minh, hiện đại. Khi phát triển bất kỳ dự án nào, Kiến Á luôn tính toán cẩn trọng, ưu tiên chất lượng sống của chủ nhân với phương châm “lấy khách hàng làm trung tâm”. Đặc biệt, Kiến Á luôn khẳng định kiên trì theo đuổi xây dựng các giá trị thương hiệu để trở thành Nhà kiến tạo đô thị bền vững, lấy cộng đồng làm trung tâm, hòa hợp với thiên nhiên và không ngừng đổi mới.

Vì vậy, nhắc đến Kiến Á là nhắc đến nhiều dự án từ biệt thự, nhà phố, căn hộ đến resort, khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp..., tọa lạc tại Khu đô thị Cát Lái, Quận 2 và Nam TP.HCM như: CitiGrand, Citihome, Citibella 1&2, Citisoho, Ventura, Lavila Đông Sài Gòn, Lavila Island… Ngoài ra, tập đoàn còn có các dự án tại Bình Dương, Cam Ranh, Phú Yên như CitiAvenue, Le Meridien Cam Ranh Bay Resort & Spa,…

PropertyGuru Vietnam Property Awards là giải thưởng dành cho những thương hiệu BĐS hàng đầu Việt Nam. Đây là một giải thưởng danh tiếng, đáng tin cậy với hệ thống tổ chức chấm giải độc lập và đơn vị giám sát uy tín trên thị trường quốc tế.

Lệ Thanh