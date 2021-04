Công ty Cổ phần Đầu tư An Lạc do ông Nguyễn Trọng Thông làm đại diện pháp luật đã xây dựng công trình không phép tại ô đất ký hiệu C1-CT thuộc dự án khu đô thị mới An Lạc Green Symphony (Hoài Đức, Hà Nội).