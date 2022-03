Với chính sách tài chính linh hoạt, thanh toán trước 160 triệu đến khi nhận nhà kèm loạt ưu đãi lớn, dự án căn hộ Legacy Central mang đến cơ hội an cư và đầu tư hấp dẫn ngay trung tâm TP. Thuận An (Bình Dương).

Chỉ thanh toán 160 triệu đồng tới khi nhận nhà, khách hàng đã sở hữu ngay căn hộ Legacy Central. Ảnh phối cảnh tổng thể dự án

Giải pháp tài chính tối ưu

Việc đầu tư đồng loạt hạ tầng giao thông cùng định hướng TP. Thuận An trở thành trung tâm đô thị - dịch vụ của tỉnh Bình Dương đã đưa khu vực trở thành điểm sáng đầu tư nhiều lĩnh vực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao dự báo sẽ tăng mạnh. Riêng thời điểm này, Thuận An đã có đến 15.000 chuyên gia nước ngoài đến làm việc và hàng ngàn lao động trình độ cao.

Đây cũng chính là đòn bẩy giúp thị trường bất động sản khu vực phát triển sôi động thời gian qua, vừa phục vụ nhu cầu ở thực lớn vừa thu hút đông đảo khách đầu tư. Tuy nhiên, hiện giá căn hộ Thuận An đang dao động ở mức khá cao, trung bình từ 37 - 40,8 triệu đồng/m2. Lấy ví dụ căn hộ diện tích khoảng 40 - 70m2 đã có giá lên đến 1,5 - 2,8 tỷ đồng/căn. Với mức giá này, dù có thu nhập ổn định nhưng chỉ mới vài năm đi làm và tích lũy tài chính, khách hàng cũng khó có thể sở hữu nhà riêng.

Từ thực trạng này, dự án căn hộ Legacy Central tọa lạc ngay trung tâm TP. Thuận An và có giá bán chỉ từ 900 triệu/căn đã gỡ mối lo an cư cho nhiều khách hàng. Ngay cả nhà đầu tư cũng tự tin xuống tiền và có thể đón sóng tăng giá từ tiềm năng phát triển của Thuận An trong thời gian tới.

Nhịp độ xây dựng sôi động tại công trường Legacy Central, dự kiến bàn giao trong quý II/2023. Ảnh: Tập đoàn Kim Oanh

Đặc biệt, Legacy Central còn có chính sách tài chính linh hoạt, chỉ cần thanh toán trước 160 triệu là đã sở hữu ngay căn hộ hiện đại, đầy đủ dịch vụ khép kín. Ngân hàng OCB hỗ trợ vay lên đến 75% trong 25 năm và được chủ đầu tư hỗ trợ toàn bộ lãi suất vay đến khi nhận nhà. Như vậy, không những mua được nhà với số vốn ban đầu thấp mà khách hàng còn thong thả trong việc chuẩn bị tài chính cho những đợt chi trả tiếp theo.

Tối ưu hơn, Legacy Central được áp dụng một loạt chiết khấu lớn với tổng mức lên đến gần 200 triệu. Theo đó, khách hàng thanh toán sớm 70% được chiết khấu 5%, chiết khấu 3% khi thanh toán bằng vốn tự có đúng tiến độ, chiết khấu 1- 5% khi mua sỉ (áp dụng từ sản phẩm thứ 2), chiết khấu 1% cho khách hàng vay ngân hàng.

Tri ân khách hàng lựa chọn Legacy Central, Tập đoàn Kim Oanh - đơn vị phân phối dự án - còn tung nhiều chương trình ưu đãi hiếm có trên thị trường như: chương trình “mua nhà trúng nhà” với tổng giải thưởng lên đến 3 căn hộ, chương trình “mua nhà trúng xe” gồm: xe Toyota Camry cùng nhiều phần quà giá trị khác.

Chất lượng vượt trội

Dù sở hữu mức giá gần như “độc tôn” trên thị trường căn hộ Thuận An song chất lượng dự án Legacy Central không thua kém những căn hộ cận cao cấp. Đơn cử như về tiện ích, Legacy Central được đầu tư bài bản với loạt tiện ích hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người lớn và trẻ em gồm: trung tâm thương mại, công viên cây xanh, phòng gym và yoga, CLB bóng bàn, hồ bơi tràn bờ, phòng sinh hoạt cộng đồng, BBQ ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, trường mầm non…

Ở hạng mục xây dựng, dự án được đảm bảo chất lượng bởi Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình trong vai trò thi công và Coninco chịu trách nhiệm tư vấn giám sát. Cả hai đơn vị đều có tiếng trên thị trường, nhiều năm đứng vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực xây dựng và tư vấn giám sát công trình. Song song đó, tiến độ công trình cũng được triển khai nhộn nhịp, vượt mốc so với kế hoạch. Theo Kim Oanh Group, tính đến đầu tháng 3, Legacy Central đã được thi công lên đến tầng 13 và dự kiến sẽ bàn giao trong quý II/2023.

Ngoài mức giá tốt và chính sách hấp dẫn, Legacy Central còn được đầu tư bài bản với hơn 30 tiện tích nội khu

Mỗi căn hộ Legacy Central còn được thiết kế thông minh giúp tối ưu không gian sống, gia tăng khả năng “dẫn sáng - đón gió” tự nhiên. Đồng thời, dự án còn được sử dụng những thiết bị từ những thương hiệu nổi tiếng như: thiết bị vệ sinh Toto, cửa và tủ bếp An Cường, khóa thông minh 4 tích hợp (vân tay, thẻ từ, mã số và chìa cơ), nhôm Xingfa, thiết bị điện Paragon… giúp nâng tầm tổ ấm và nhất là khi nhận nhà vào năm sau, khách hàng còn tiết kiệm thêm một khoản chi phí để hoàn thiện căn hộ.

Các nhà đầu tư bất động sản có chung nhận xét, mức giá và giải pháp tài chính hỗ trợ khách hàng mua Legacy Central gần như hấp dẫn nhất trên thị trường căn hộ Thuận An thời điểm này. Bởi với số vốn chưa đến 200 triệu, khách hàng đã có thể cầm chắc trong tay một căn hộ hiện đại, chưa kể dự án còn được áp dụng loạt ưu đãi, chiết khấu khủng nên giá trị thực của dự án Legacy Central còn mềm hơn so với giá được công bố.

Bùi Huy