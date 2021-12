Tại Vietnam Proeprty Awardsm 2021, dự án KN Paradise (Cam Ranh) được vinh danh là “Siêu phức hợp” theo mô hình xanh tốt nhất Việt Nam. Cùng với đó, ông Lê Văn Kiểm - chủ tịch công ty KN Cam Ranh được bình chọn là “Nhân vật BĐS của năm”.

“Siêu phức hợp” theo mô hình xanh tốt nhất Việt Nam

Ngày 26/11 đã diễn ra lễ trao giải thưởng BĐS Việt Nam PropertyGuru lần thứ 7 (PropertyGuru Vietnam Property Awards 2021), do tập đoàn Công nghệ BĐS hàng đầu Đông Nam Á PropertyGuru tổ chức. Tại buổi lễ, dự án quần thể KN Paradise được vinh danh là “Siêu phức hợp” theo mô hình xanh tốt nhất Việt Nam (Best Mega Green Development).

Với quy mô gần 800ha, dự án KN Paradise được đánh giá là quần thể nghỉ dưỡng có quy mô lớn đầu tiên theo “tiêu chuẩn xanh” tại Việt Nam. Nơi đây đột phá với mô hình đô thị - nghỉ dưỡng “tất cả trong một”. Dự án quần có đầy đủ tiện ích, dịch vụ: từ vui chơi, giải trí, mua sắm, du lịch đẳng cấp đến các hệ thống chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, trung tâm cộng đồng chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, chủ đầu tư KN Cam Ranh không chỉ mang đến hàng loạt các sản phẩm có phong cách thiết kế sang trọng, hiện đại, tinh tế, hệ tiện ích kết nối đa dạng…; mà còn đảm bảo các tiêu chí khắt khe về tính bền vững và thân thiện với môi trường.

Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, ngay từ khi bắt đầu phát triển dự án, KN Cam Ranh đã chú trọng đến các vấn đề về môi trường; đồng thời áp dụng nhiều công nghệ, giải pháp “xanh” vào quy hoạch, thiết kế, xây dựng và vận hành.

Bà Lê Nữ Thuỳ Dương - Phó Chủ tịch HĐTV Công ty KN Cam Ranh đại diện nhận giải thưởng “Siêu phức hợp” theo mô hình xanh tốt nhất Việt Nam cho dự án KN Paradise

Dự án hướng đến sử dụng điện năng lượng mặt trời, phương tiện di chuyển là xe điện thân thiện. Cùng với đó, KN Paradise còn có các hồ cảnh quan để trữ nước, góp phần mang đến không gian sống tự nhiên, trong lành; hệ thống thu nước mưa, hệ thống nước thải và các hệ thống lọc theo công nghệ Nhật Bản nhằm tránh lãng phí nguồn nước.

Đặc biệt, chủ đầu tư chú trọng dành gần 250ha diện tích để hình thành chuỗi các tổ hợp vui chơi giải trí, tiện ích đẳng cấp như: sân golf 27 hố tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống công viên chủ đề, công viên nước, cụm vui chơi giải trí ven biển... Tất cả được quy hoạch hài hoà, thiết kế lấy tiêu chí xanh làm chủ đạo, mở ra không gian sống - nghỉ dưỡng thư thái khác biệt, chất lượng cho mọi người.

Nơi đây còn được áp dụng “chuẩn xanh” vào công tác vận hành theo tiêu chuẩn khắt khe từ các thương hiệu quốc tế.

Chủ đầu tư dự án KN Paradise là “Nhân vật BĐS của năm”

Trong các giải thưởng Vietnam Property Awards hàng năm, “Nhân vật BĐS của năm” (Real Estate Personality of the Year) là giải thưởng danh giá nhằm tôn vinh những cá nhân đã có những đóng góp to lớn, có sức ảnh hưởng trong ngành BĐS.

Anh hùng lao động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch HĐTV công ty KN Cam Ranh nhận giải thưởng “Nhân vật BĐS của năm” nhờ những đóng góp đặc biệt

Với những đóng góp đặc biệt và nổi bật, Anh hùng lao động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn KN Group, Chủ tịch HĐTV Công ty KN Cam Ranh (chủ đầu tư dự án KN Paradise) được vinh danh là “Nhân vật BĐS của năm”. Ông Kiểm được Property Report đánh giá là một trong những cá nhân nổi bật trong lĩnh vực BĐS tại châu Á - Thái Bình Dương, là người tiên phong trong việc phát triển thương hiệu golf tới cộng đồng.

Trước đó, ông đã đại diện doanh nghiệp ủng hộ 500 tỷ đồng vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19. Ông cũng nổi tiếng với tấm lòng thiện nguyện khi từng là người Việt Nam duy nhất có mặt trong danh sách 30 Anh hùng từ thiện châu Á - Thái Bình Dương do tạp chí Forbes bình chọn năm 2019, với vị trí thứ 7 trong top 10 Nhà từ thiện hào phóng nhất.

Ông Kiểm chia sẻ: “Giải thưởng BĐS Việt Nam PropertyGuru 2021 - giải thưởng uy tín đầu ngành trong việc lựa chọn những nhà phát triển nổi bật trong lĩnh vực BĐS châu Á, đã ghi nhận nỗ lực của chúng tôi trong những năm gần đây. Điều này vừa là niềm vinh dự, đồng thời là sự đánh giá có giá trị nhắc nhở chúng tôi về những cố gắng không ngừng để giữ vững vị thế là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh BĐS Việt Nam”.

2 giải thưởng danh giá tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2021 là sự ghi nhận xứng đáng, minh chứng cho sự phát triển bền vững, trách nhiệm với khách hàng, cộng đồng, xã hội của chủ đầu tư.

PropertyGuru là một trong những giải thưởng BĐS uy tín hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực. Nhiều năm qua, giải thưởng luôn nhận được sự quan tâm và tin tưởng vì đã góp phần duy trì và đề cao “tiêu chuẩn vàng” của lĩnh vực BĐS.

Doãn Phong