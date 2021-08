Kỳ 2:

Với tốc độ tăng trưởng toàn cầu 170% trong vòng 10 năm qua, theo số liệu Báo cáo thị trường BĐS hàng hiệu do Savills phát hành tháng 4/2021, phân khúc này tại Việt Nam được đánh giá là tiềm năng và đang có tốc độ tăng trưởng nhanh.

Tuy nhiên, nhìn kỹ vào bức tranh toàn cảnh của phân khúc này, có thể thấy các dự án BĐS đang đi theo mô hình thuê đơn vị quốc tế vận hành (managed by) đang chiếm đa số. Không nhiều nhà phát triển trong nước có danh mục kiên định với BĐS hàng hiệu (Branded residences).

Trong phân khúc BĐS nhà ở có yếu tố thương hiệu, TP.HCM đang chứng tỏ là thị trường dẫn đầu với mật độ các dự án được quản lý vận hành hoặc mang thương hiệu quốc tế nhiều bậc nhất cả nước. Trong đó phải kể đến các dự án D1 Mension được quản lý bởi The Ascott Limited của chủ đầu tư Capitaland. Một trong những thương vụ nổi bật năm 2019 phải kể đến việc công bố hợp tác giữa tập đoàn Hyatt Hotels với chủ đầu tư Xuân Mai cho dự án Hyatt Place và Hyatt House cho tổ hợp căn hộ Eco Green Saigon.

Đương nhiên không thể bỏ qua Masterise Homes với 3 dự án đình đám được công bố trong năm nay. Trước hết là tổ hợp Grand Marina Saigon với hai tòa tháp được quản lý bởi JW Mariott và Mariott. Tiếp đến, phải kể đến The Ritz Carlton Residences Hanoi tại khu đất vàng, giao cắt giữa Hàng Bài và Hai Bà Trưng, và The Ritz Carlton Residences Saigon trong dự án One Central. Chưa biết trong thời gian tới chủ đầu tư này có ra thêm dự án nào hay không, nhưng sự nhập cuộc của thương hiệu The Ritz Carlton mà “ông lớn” này mang về phần nào khẳng định độ chín muồi của phân khúc BĐS đắt đỏ bậc nhất này.

Ở một góc nhìn khác, phân khúc BĐS hàng hiệu trở nên nhộn nhịp hơn hẳn với sự nhập cuộc của nhiều thương hiệu từ hạng sang (premium) cho tới siêu sang (ultra-luxury) tại hầu hết các điểm đến du lịch cả nước. Khác với BĐS nhà ở hàng hiệu, khi khách hàng mua chủ yếu cho mục đích an cư (first home), BĐS nghỉ dưỡng hàng hiệu mang đến một ngôi nhà thứ hai (second home) - nơi các chủ nhân sử dụng cho mục đích nghỉ dưỡng và khai thác kinh doanh từ việc cho thuê.

Hội An - Đà Nẵng có thể coi là mảnh đất đầu tiên xuất hiện các dự án BĐS nghỉ dưỡng hàng hiệu, phải kể đến: Fusion Suites Đà Nẵng của chủ đầu tư Vinacapital, Furama Suites Đà Nẵng của Sovico Holdings, Hyatt Regency Đà Nẵng của Indochina Capital… Và mới đây nhất là sự xuất hiện của dự án biệt thự nghỉ dưỡng Grand Mercure do chủ đầu tư Xuân Phú Hải phát triển.

Mặc dù gia nhập muộn hơn Đà Nẵng nhưng Phú Quốc mới là nơi tập trung nhiều dự án BĐS nghỉ dưỡng hàng hiệu nhất với đa dạng thương hiệu và phân khúc. Ở phân khúc hạng sang phải kể đến các căn hộ và biệt thự nghỉ dưỡng trong dự án Best Western Premier Phu Quoc và Novotel Villas Phú Quốc của chủ đầu tư CEO Group, dự án Movenpick Waverly Phu Quoc của chủ đầu tư MIK. Năm 2020, Sovico Holdings công bố dự án Furama Phu Quoc Resort & Spa với 85 căn villa và 223 căn hộ khách sạn.

Phía Nam Phú Quốc, SunGroup góp mặt với 3 dự án: Premier Residences Phu Quoc, Premier Village Phu Quoc by Accor, và mới đây nhất là New World Kem Beach Resort được quản lý bởi tập đoàn Rosewood.

Tại nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc - Bãi Trường, nhà phát triển BĐS BIM Land khẳng định vị thế với 4 dự án biệt thự và căn hộ nghỉ dưỡng hàng hiệu ở cấp độ cao cấp tới siêu sang: Sailing Club Villas Phu Quoc, InterContinental Residences Phu Quoc, Regent Phu Quoc Residences và Park Hyatt Phu Quoc Residences. Không chỉ dừng lại ở đây, BIM Land còn mở rộng danh mục ra Hạ Long với các dự án tiên phong cho phân khúc nghỉ dưỡng hàng hiệu, bao gồm: Citadines Marina Halong, InterContinental Residences Halong Bay, và tới đây là Sailing Club Residences Ha Long Bay. Không thể không kể đến khu căn hộ dịch vụ Fraser Suites vốn có tiếng trong giới chuyên gia nước ngoài tại Hà Nội của chủ đầu tư này.

Xuân Thạch