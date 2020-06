Sóng đầu tư bất động sản thời gian gần đây dịch chuyển mạnh mẽ về thị trường Bình Định và Kỳ Co Gateway là một trong những dự án trở thành tâm điểm đầu tư lẫn an cư cho khách hàng.

Thỏa “cơn khát” đầu tư BĐS đô thị ven biển miền Trung

Hướng đến mục tiêu trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam, tập trung phát triển công nghiệp sạch - công nghệ cao, đầu tư các khu đô thị hiện đại tạo bàn đạp thúc đẩy du lịch và kinh tế tăng trưởng, tỉnh Bình Định mở rộng thành phố về phía Bắc bán đảo Phương Mai với trọng tâm là Khu kinh tế (KTT) Nhơn Hội.

Theo đó, KKT Nhơn Hội được điều chỉnh quy hoạch từ 12.000 ha lên thành 14.308 ha, đồng thời hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối Nhơn Hội với Quy Nhơn bằng cầu Thị Nại, Quốc lộ 19B kết nối trực tiếp trung tâm Quy Nhơn - KTT Nhơn Hội đến sân bay quốc tế Phù Cát. Cùng với đó, tái khởi động dự án cầu Thị Nại 2, vốn khoảng 2.000 tỉ đồng nhằm thu hút đầu tư vào các khu du lịch, công nghiệp, đô thị, tạo động lực cho phát triển cho toàn vùng.

Cầu Thị Nại kết nối bán đảo Phương Mai, Khu kinh tế Nhơn Hội với TP Quy Nhơn

Thống kê hiện nay, Bình Định có hơn 84 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 73.201 tỉ đồng. Dự báo dân số, nhu cầu sử dụng đất ở KTT Nhơn Hội tầm nhìn đến năm 2030, tổng dân số khoảng 120.000 - 140.000 người, giai đoạn đến năm 2040, tổng dân số khoảng 200.000 - 250.000 người. Ngoài ra, sự phát triển công nghiệp sạch - công nghệ cao tại Nhơn Hội thu hút đội ngũ chuyên gia, công nhân kỹ thuật cao về đây an cư. Từ đó, mở ra cơ hội phát triển cho các ngành du lịch, dịch vụ về nơi nghỉ ngơi, giải trí cho đội ngũ lao động cấp cao đổ dồn về đây.

Hội tụ nhiều tiềm năng phát triển, song Bình Định lại thiếu vắng các tổ hợp bất động sản cho thuê phục vụ du lịch, các khu chuyên gia hay khu đô thị xứng tầm nhằm đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân. Đặc biệt, khi quỹ đất nội thành của Quy Nhơn không còn nhiều, mật độ dân số tập trung tại lõi trung tâm Quy Nhơn ngày càng lớn, trong khi các dự án bất động sản tại đây vẫn đang kêu gọi đầu tư như dự án 94 ha tại Quy Nhơn, Khu đô thị & du lịch sinh thái Diêm Vân 177 ha…

Kỳ Co Gateway - Khu đô thị phồn hoa bên vịnh biển

Sự ra mắt của khu đô thị Nhơn Hội New City và mới đây là Kỳ Co Gateway đã tạo được tiếng vang lớn trên thị trường. Dự án có quy mô lên đến 45 ha, toạ lạc tại cửa ngõ kết nối trung tâm Quy Nhơn và các địa danh du lịch nổi tiếng như đảo Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Sẹo, cồn Chim…Sở hữu hơn 1.000 m mặt tiền quốc lộ 19B - tuyến đường trọng điểm kết nối với sân bay quốc tế Phù Cát cùng chuỗi Resort 5 sao, đô thị phồn hoa Kỳ Co Gateway liên kết dễ dàng trung tâm đào tạo nguồn nhân lực hàng không, quảng trường đại dương và đón đầu làn sóng đầu tư từ nước ngoài từ các khu công nghiệp cảng - logistic…

Ngoài lợi thế trên, Kỳ Co Gateway được nhà đầu tư đánh giá cao về tiến độ thi công cơ sở hạ tầng. Đến thời điểm hiện tại, hệ thống hạ tầng đô thị (cây xanh, chiếu sáng, trải nhựa) trên các tuyến đường nội khu tại Kỳ Co Gateway đã hoàn thành. Trong tương lai, dự án sẽ tiếp tục phát triển khu căn hộ cao tầng với hàng loạt tiện ích mở ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn cho khách hàng.

Đầu tư Kỳ Co Gateway, hưởng trọn ưu đãi

Hướng đến nhu cầu an cư và đầu tư của khách hàng, Tập đoàn Danh Khôi đã tung ra chính sách ưu đãi hẫp dẫn.

Theo đơn vị phát triển dự án, để sở hữu một sản phẩm Kỳ Co Gateway, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 89 triệu đồng, phần còn lại thanh toán trong vòng 18 tháng. Ngoài ra, ngân hàng VPBank sẽ tài trợ cho khách hàng vay lên đến 65% giá trị sản phẩm cùng gói vay ưu đãi với lãi suất 0% và ân hạn gốc lên đến 12 tháng. Chính sách này đã tạo điều kiện để nhà đầu tư chủ động được dòng tiền cũng như được nhận hỗ trợ các khoản vay tài chính từ ngân hàng.

Kỳ Co Gateway thu hút các nhà đầu tư lẫn khách an cư

Đánh giá về tiềm năng của Kỳ Co Gateway và Nhơn Hội trong tương lai, ông Nguyễn Quốc Bảo - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Danh Khôi khẳng định: "Bất động sản biển đang trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn đối với cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Đặc biệt là KKT Nhơn Hội vì tiềm năng gia tăng lợi nhuận vẫn còn rất lớn, nhất là khi so sánh với thành phố Quy Nhơn. Đơn cử, tại nội thành Quy Nhơn, giá đất đang ở ngưỡng "chạm đỉnh" với giá giao dịch 150 - 200 triệu VND/m2, tương đương 1 căn nhà phố 100m2 sẽ có giá từ 15- 20 tỷ đồng”.

“Nếu cùng số tiền đó, khách đầu tư sẽ sở hữu từ 10 - 12 nền đất Kỳ Co Gateway giá từ 1,5 - 2 tỷ đồng/nền, chỉ bằng 1/10 so với nội thành Quy Nhơn nhưng sự gia tăng về giá trị gần như gấp đôi sau 3 - 5 năm tới cùng với tỷ suất sinh lợi từ hoạt động cho thuê ít nhất từ 15%/năm”, ông Bảo phân tích.

Kỳ Co Gateway hứa hẹn là sản phẩm tích luỹ an toàn, gia tăng giá trị cho những nhà đầu tư nhạy bén biết chọn đúng "điểm rơi" về giá. Sắp tới, Kỳ Co Gateway sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm đầu tư của thị trường khi du lịch và các khu công nghiệp công nghệ cao của Bình Định tăng trưởng ngoạn mục sau dịch.

Nhân dịp giới thiệu Khu đô thị phồn hoa bên vịnh biển - Kỳ Co Gateway vào ngày 14/06/2020, Tập đoàn Danh Khôi triển khai chương trình ưu đãi "Giai điệu đương đại" với cơ hội trúng 03 xe SHi 150, 5 Iphone 11 Pro Max cùng 10 voucher trị giá 10 triệu đồng dành tặng cho khách hàng tham gia và sở hữu sản phẩm Kỳ Co Gateway.

Tấn Tài