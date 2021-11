Sở hữu bãi biển dài nguyên sơ yên bình cùng với nét đẹp văn hóa đậm chất bản địa và loạt hạ tầng giao thông quan trọng đang dần hoàn thiện giúp La Gi, Bình Thuận trở thành điểm du lịch mới được nhiều du khách lựa chọn.

Hơi thở bản địa giúp du lịch La Gi “cất cánh”

Được định hướng trở thành “thành phố thứ 2” của tỉnh Bình Thuận, khác biệt với sự náo nhiệt của Phan Thiết, La Gi là một địa danh mới nổi vài năm trở lại đây, nằm giữa “tam giác vàng” du lịch phía Nam là: TP.HCM - Vũng Tàu - Phan Thiết. La Gi giữ được vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, êm đềm với cung đường biển dài 28km.

Có vị trí “trung điểm” nằm trên cung đường ven biển dài hơn 150km kéo dài từ Long Hải đến Mũi Né, là một trong những tuyến đường đẹp nhất cả nước, La Gi trở thành “trạm dừng” mang vẻ đẹp mộc mạc và gần gũi trong mắt du khách với hình ảnh cát vàng, biển xanh và người dân làng chài mến khách.

Đến La Gi, du khách không chỉ biết đến các địa danh như Dốc Ông Bằng, Hòn Bà, Đập Đá Dựng, Khu du lịch Mỏm Đá Chim mà còn phải kể những bãi biển tuyệt đẹp Cam Bình và ngảnh Tam Tân.

La Gi giữ trọn vẻ đẹp bản địa nguyên sơ thu hút du khách như bãi biển xanh trong, làng chài nhộn nhịp và nhiều lễ hội văn hoá

Chẳng phải ngẫu nhiên mà nhiều năm trở lại đây, du khách từ phía Nam chọn La Gi là điểm đến cho những kỳ nghỉ. Sau dịch Covid-19, xu hướng nghỉ dưỡng của thị trường sẽ thay đổi. Những thành phố du lịch đã bị bê tông hóa mất dần sức hấp dẫn. Khám phá và thưởng ngoạn những địa danh mang đậm hơi thở bản địa hoang sơ như La Gi đang dần được lòng của du khách. Theo Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã La Gi, lượng du khách đến La Gi tăng đều qua mỗi năm, ước tính bình quân thị xã đón khoảng 300.000 lượt/năm, riêng khách lưu trú chiếm khoảng 40% tổng lượt du khách.

Nếu như trước đây, du khách từ TP.HCM ít nghĩ tới La Gi trong những chuyến du lịch cuối tuần vì thời gian di chuyển mất khoảng 3 giờ. Thời gian tới, khoảng cách địa lý sẽ được rút ngắn chỉ còn 1,5 giờ di chuyển nhờ tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây đang dần hoàn thiện, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2022. Bên cạnh đó, với lợi thế nằm ở tâm điểm của tuyến đường ven biển với 2 đầu mút là sân bay Long Thành và Phan Thiết, khách quốc tế và miền Bắc chỉ mất 1 giờ để di chuyển từ các sân bay tới La Gi.

Dự án Lagi New City - Điểm đến lý tưởng

Thực tế cho thấy, đến nay trên địa bàn La Gi có gần 100 cơ sở lưu trú du lịch với tổng sức chứa khoảng 4.790 khách/đêm. Trong số các cơ sở kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, lưu trú tính đến thời điểm này đã có 5 cơ sở được cấp thẩm quyền xếp hạng từ 1 - 4 sao… Điều này cho thấy, La Gi còn thiếu vắng những điểm đến “đa trải nghiệm” hiện đại nhưng vẫn tôn vinh vẻ đẹp bản địa miền biển nhằm giữ chân du khách đến đây.

Dự án Lagi New City quy mô 43,4ha, trong đó có 4,2ha diện tích cảnh quan và tiện ích nội khu hoàn chỉnh, 4ha thương mại - dịch vụ

Nắm bắt nhịp độ phát triển về việc nâng tầm cuộc sống cũng như trải nghiệm du lịch cao cấp tại La Gi, dự án Lagi New City - Phức hợp Đô thị Thương mại Dịch vụ & Du lịch biển sầm uất, sôi động kết hợp văn hoá bản địa mở ra những điều mới mẻ đang dần hình thành.

Lấy cảm hứng từ những hình tượng đặc trưng của văn hóa làng chài, có sự giao hòa giữa phong cách kiến trúc hiện đại và truyền thống, dự án Lagi New City như một công trình mang đậm dấu ấn bản địa hòa quyện cùng hơi thở đương đại được phát triển bởi Tập đoàn Danh Khôi, thương hiệu bất động sản nổi tiếng với hàng loạt dự án quy mô trải dài từ Đà Nẵng, Nha Trang đến Vũng Tàu.

Hơn hết, dự án Lagi New City được xem là biểu tượng tiên phong về chuẩn mực an cư mới tại đây khi mở ra mô hình đô thị phức hợp biển đẳng cấp với đầy đủ tiện ích an cư và nghỉ dưỡng. Dự án tích hợp nhiều tiện ích đa dạng như trung tâm thương mại, nhà hàng, shophouse, nhà trẻ… Tất cả mang đến không gian mua sắm, ẩm thực, giải trí toàn diện cho du khách và người dân “thành phố tương lai” La Gi.

Với 2 mặt giáp biển, Lagi New City mang đến không gian sống lý tưởng cho cư dân. Ảnh minh họa

Với định hướng “một bước chân đa trải nghiệm”, dự án Lagi New City được đầu tư bài bản thành 3 phân khu với những đặc trưng riêng mang đến những trải nghiệm đáng nhớ. Khi cần mua sắm giải trí, cư dân thoải mái dạo bước trong khu thương mại Marina Complex, chợ đêm; thưởng thức ẩm thực tươi ngon tại Siêu thị hải sản, nhâm nhi cà phê bên biển cùng người thân bạn bè giữa Floating Boat Coffee & Bar; hoà mình cùng hoạt động thể thao biển sôi động tại Bãi tắm Mặt trời, Cung đường Bình Minh, Cung đường Vượt sóng và nhiều hoạt động lễ hội không thể bỏ qua tại Quảng trường Harbor cùng Quảng trường - Chợ Đêm…

Dự án dành phần lớn diện tích đất cho công viên cây xanh và các công trình công cộng liền kề biển. Tất cả tạo nên không gian nghỉ dưỡng và an cư lý tưởng không chỉ dành cho cư dân La Gi tương lai mà còn xứng đáng trở thành “ngôi nhà thứ hai” của cư dân tại các thành phố lớn muốn có không gian nghỉ ngơi lý tưởng hoặc tài sản cho thế hệ sau. Bên cạnh đó, chủ đầu tư dự kiến cam kết lợi nhuận từ 10 - 14% năm đầu tiên sẽ giúp Lagi New City tăng sức nóng với các nhà đầu tư trong thời gian tới.

Thu Hằng