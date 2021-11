Mang tầm vóc của một khu đô thị quy mô, dự án Lagi New City được kỳ vọng trở thành điểm nhấn cốt lõi, kiến tạo chất lượng sống mới cho cư dân cũng như góp phần thúc đẩy thị xã La Gi đến gần mục tiêu lên thành phố.

Lagi New City - đón đầu sự bùng nổ thành phố biển trong tương lai

Mới đây, Tỉnh ủy Bình Thuận đã đồng ý với đề xuất nâng cấp thị xã La Gi trở thành thành phố trực thuộc tỉnh và tiến hành nâng cấp, mở rộng các tuyến đường quan trọng. Lãnh đạo địa phương cũng khẳng định, La Gi là địa bàn quan trọng trong phát triển kinh tế phía Nam của tỉnh và kết nối với Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thị xã La Gi đang được đầu tư nâng cấp lên thành phố trực thuộc tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2025

La Gi vốn sở hữu vị trí đắc địa trên trục giao thông Đông - Tây kết nối các tỉnh miền Đông Nam Bộ với Tây Nguyên, hệ thống giao thông phát triển với việc hưởng lợi từ các dự án sân bay quốc tế, cao tốc... cùng bãi biển dài nguyên sơ yên bình và nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Chủ trương nâng cấp lên thành phố tiếp tục thúc đẩy địa phương này trở thành tâm điểm về phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch biển của tỉnh.

Một lợi thế khác của thị trường bất động sản La Gi là mặt bằng giá hiện còn thấp so với nhiều địa phương khác, đi kèm với đó là dư địa tăng giá cao nhờ hưởng lợi từ quy hoạch và phát triển cơ sở hạ tầng. Những năm gần đây, nhiều chủ đầu tư lớn đã đổ về La Gi phát triển các dự án bất động sản tầm cỡ khiến giá bất động sản tại đây tăng mạnh.

Số liệu của nhiều sàn giao dịch cho thấy, giá đất tại một số khu vực trên địa bàn đã tăng 50% so với 3 năm trước. Với những lực đẩy quan trọng từ hạ tầng và quy hoạch nâng cấp lên thành phố, thị trường bất động sản La Gi kỳ vọng sẽ sớm bùng nổ hơn nữa trong thời gian tới.

Dự án Lagi New City - phức hợp đô thị thương mại dịch vụ và du lịch biển phía Nam Bình Thuận được phát triển bởi Tập đoàn Danh Khôi và DKRA Vietnam. Ảnh phối cảnh

Đón đầu tiềm năng phát triển tại “thành phố tương lai” La Gi, Tập đoàn Danh Khôi phối hợp với DKRA Vietnam gia nhập thị trường mới này với dự án Lagi New City - phức hợp đô thị thương mại dịch vụ và du lịch biển phía Nam Bình Thuận.

Tọa lạc ở vị trí đặc biệt, đón đầu quy hoạch, dự án Lagi New City sở hữu những ưu thế như thế đất độc đáo, được bao bọc bởi 2 mặt tiền giáp biển, 1 mặt giáp khu cảng biển sầm uất, quy hoạch bài bản và mang cảm hứng bản địa.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh thị trường bất động sản biển khan hiếm những sản phẩm đẹp đồng bộ và giá trị thực như hiện nay, sự xuất hiện của dự án Lagi New City sẽ là cơ hội “có một không hai” cho những khách hàng dù mua để ở, khai thác kinh doanh hay đầu tư sinh lời trong tương lai.

Phức hợp đô thị đáng sống bậc nhất khu vực

La Gi đang có những bước phát triển bứt phá về kinh tế, văn hóa và xã hội. Tuy nhiên, trong xu hướng tìm chốn an cư chất lượng như hiện nay thì La Gi vẫn chưa có nhiều dự án lớn được đầu tư, quy hoạch bài bản thỏa mãn nhu cầu tận hưởng cuộc sống của cư dân.

Những cư dân của “thành phố tương lai” La Gi cần một nơi an cư với đầy đủ tiện ích, hiện đại văn minh nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên. Một nơi mang lại những giá trị cảm xúc, năng lượng giúp họ xua tan mệt mỏi, đồng thời có thể kết hợp vừa làm second-home nghỉ dưỡng cuối tuần vừa cho thuê hay kinh doanh thương mại...

Sở hữu vị trí đắc địa và quy hoạch bài bản, dự án Lagi New City kỳ vọng trở thành khu đô thị đáng sống bậc nhất La Gi trong tương lai. Ảnh phối cảnh

Nắm bắt được xu hướng phát triển cũng như thị hiếu mới của khách hàng, Tập đoàn Danh Khôi và DKRA Vietnam đã mang đến cho thị xã La Gi một khu đô thị đáng sống bậc nhất khu vực - nơi hội tụ tất cả sự hiện đại, đẳng cấp. Đây được xem là một trong những dự án phức hợp đô thị thương mại dịch vụ và du lịch biển có quy mô lớn nhất đang được triển khai tại khu vực này.

Sở hữu vị trí đắc địa, ngay khu cảng biển sầm uất của thị xã La Gi, dự án Lagi New City dẫn lối cho xu hướng sống hiện đại với nhiều ưu thế vượt trội. Với diện tích 43,4 ha gồm 3 phân khu, hướng đến phát triển cộng đồng cư dân văn minh, thịnh vượng.

Dự án được đầu tư bài bản, thiết kế chỉn chu, cùng hệ thống tiện ích nội khu đa dạng như tổ hợp thương mại cao cấp Marina Complex tập trung hàng trăm nhãn hàng nổi tiếng, La Gi Juntion - giao lộ tuổi trẻ với những con phố rực rỡ về đêm, phố ẩm thực Coral Walking Street, phố bar Hong Kong, phố ăn chơi Amsterdam, phố du lịch Fira Hy Lạp...

Dự án Lagi New City tích hợp hệ thống hơn 30 tiện ích nội khu cao cấp mang tới cuộc sống hiện đại, tiện nghi ngay thềm nhà cho cư dân. Ảnh phối cảnh

Ngoài ra, dự án còn tích hợp các tiện ích nâng cao sức khỏe và kết nối cộng đồng được chú trọng như hệ thống 4 công viên nội khu, 3 công viên bờ biển, bãi tắm mặt trời, quảng trường - chợ đêm… đồng thời tích hợp khu shophouse ven biển với tổ hợp hàng chục quán bar, beer club, floating bar giúp đem đến một cuộc sống hiện đại, tiện nghi ngay thềm nhà cho cư dân.

Với vị trí trung tâm đắc địa, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông phát triển cùng chuỗi tiện ích, tiện nghi hiện đại bậc nhất, dự án Lagi New City sẽ góp phần nâng tầm an cư cho cư dân La Gi với không gian sống trọn vẹn, đẳng cấp. Bên cạnh đó, chủ đầu tư kỳ vọng với chương trình cam kết lợi nhuận 10-14% trong năm đầu tiên, dự án Lagi New City trong tương lai sẽ là cơ hội cho các nhà đầu tư có tầm nhìn chiến lược “đi trước đón đầu” xu hướng sống mới và làn sóng tăng giá thị trường BĐS khi La Gi lên thành phố.

