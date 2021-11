Hậu giãn cách, nhà đầu tư BĐS có xu hướng dịch chuyển về khu vực có bờ biển đẹp, nhiều tiềm năng phát triển du lịch như Phan Thiết, Mũi Né, Thanh Hóa... Đặc biệt phải kể đến Quy Nhơn - vùng đất mới thu hút các nhà đầu tư.

Quy Nhơn mang đến tiềm năng hấp dẫn nhà đầu tư với nhiều khu đô thị quy mô (ảnh minh họa)

Giải mã sức hút của “miền đất hứa”

Nếu như trước kia, ở phân khúc BĐS du lịch nghỉ dưỡng ven biển, các loại hình như căn hộ khách sạn, biệt thự, nhà phố là sản phẩm đầu tư quen thuộc thì hiện nay, với sự nở rộ của xu hướng “landcation”, đất nền ven biển trở nên hút khách.

Sở dĩ, dòng sản phẩm này được ưa chuộng là bởi vì đáp ứng được nhu cầu của thị trường hiện nay về mong muốn vừa mua đất xây nhà vừa kết hợp du lịch nghỉ dưỡng.

Do đó, xu hướng sở hữu đất nền ven biển, nhà phố liên kế ven biển đang tăng mạnh tại các địa phương có bờ biển đẹp tại Việt Nam. Trong đó, Quy Nhơn - thành phố biển xinh đẹp miền Trung không chỉ có không khí trong lành tốt cho sức khỏe, bãi biển đẹp mà còn là nơi có hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hoàn thiện đang là điểm đến mới đầy hấp dẫn.

Bên cạnh đó, thị trường BĐS ven biển Quy Nhơn thu hút mạnh dòng tiền và nhu cầu của giới đầu tư địa ốc bởi giá mềm trong khi khả năng tăng giá và biên lợi nhuận lại cao.

So với các thị trường truyền thống như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc thì các thị trường mới nổi như Quy Nhơn chỉ mới được giới đầu tư biết đến trong những năm trở lại đây, còn nhiều tiềm năng để khai phá.

Đón đầu xu hướng, hàng loạt doanh nghiệp địa ốc tên tuổi cũng đã nhanh chóng “đổ bộ” tới đây với nhiều dự án quy mô, khiến thị trường trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Đơn cử như Tập đoàn Danh Khôi phát triển dự án Nhơn Hội New City theo mô hình đại đô thị kiểu mẫu. Sức hút của dự án càng tăng cao khi cơ sở hạ tầng nội khu của dự án ngày càng được hoàn thiện.

Nhơn Hội New City - đại đô thị bên biển hút khách

Dự án Đại đô thị Nhơn Hội New City nằm gần khu tâm linh đẹp bậc nhất tỉnh Bình Định - Linh Phong Thiền Tự, tọa lạc trên đỉnh Chóp Vung. Nơi đây thu hút du khách bằng vẻ đẹp như “tiên cảnh” với tượng Đức Phật ngự trên đài sen cao hơn 69m.

Từ Nhơn Hội New City, cư dân tương lai mất chưa đến 10 phút để tận hưởng không gian yên bình của đầm Thị Nại, nơi được mệnh danh là “bức tranh sơn thuỷ hữu tình” của thành phố biển. Là đầm nước mặn lớn nhất của Bình Định, đầm Thị Nại có chiều dài lên đến 10km, mênh mông như một “đại dương thu nhỏ” giữa phố thị.

Phối cảnh dự án Đại đô thị Nhơn Hội New City lung linh về đêm

Bên cạnh đó, Nhơn Hội New City còn sở hữu tầm nhìn hướng vịnh biển Kỳ Co, nơi được mệnh danh là “Maldives của Việt Nam”. Với ba mặt giáp núi và một mặt giáp biển, Kỳ Co hiện lên như một bức tranh kỳ vĩ với đường bờ biển cong hình lưỡi liềm, những dải cát dài trắng mịn cùng làn nước trong xanh màu ngọc bích.

Với vị trí ven biển, khu đất vàng này có tầm nhìn rộng mở ra biển Đông và biển Nhơn Lý, đón trọn nguồn không khí trong lành và vượng khí từ đại dương, hứa hẹn mang đến cho chủ nhân tương lai một “thiên đường” nghỉ dưỡng và tận hưởng cảnh đẹp thiên nhiên.

Theo đại diện Tập đoàn Danh Khôi, Nhơn Hội New City cung cấp cho thị trường dòng sản phẩm đất nền và nhà phố liên kế ven biển có sổ đỏ sở hữu lâu dài tại đại đô thị nghìn tỷ được đầu tư mạnh về tiện ích, cảnh quan, cơ sở hạ tầng… mang đến tiềm năng tăng giá vượt trội cho nhà đầu tư.

Khách hàng dự án Nhơn Hội New City nhận bàn giao sổ đỏ (Ảnh: Tập đoàn Danh Khôi)

Mới đây, Tập đoàn Danh Khôi cũng đã tiến hành bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cư dân tương lai của Nhơn Hội New City. Điều này không chỉ thể hiện trách nhiệm của Danh Khôi mà còn mang lại niềm vui, gia tăng giá trị sản phẩm cho khách hàng.

Phối cảnh Nhơn Hội New City tái hiện phiên bản tiểu Đông Á với nhiều tiện ích đẳng cấp

Nhơn Hội New City tạo sức hút lớn khi tái hiện phiên bản tiểu Đông Á độc đáo. Cụ thể, phân khu 2 được phát triển theo phong cách Singapore chú trọng vào các yếu tố giáo dục với các tiện ích trường học tiêu chuẩn quốc tế, phân khu 4 được phát triển theo phong cách Nhật Bản, chú trọng các tiện ích hướng đến chăm sóc sức khỏe, phân khu 9 theo phong cách Hàn Quốc, với công viên ánh sáng được lấy cảm hứng từ công viên Everland nổi tiếng…

Nhằm mang đến cho các chuyên viên tư vấn có cái nhìn thực tế về dự án Nhơn Hội New City, ngày 13/11, Tập đoàn Danh Khôi tổ chức chương trình sitetour tham quan và thưởng ngoạn dự án tại Quy Nhơn. Thông qua sự kiện lần này, đơn vị phát triển dự án hy vọng các chuyên viên tư vấn có thể chuyển tải những thông tin cũng như hình ảnh thực tế đến khách hàng một cách chân thực.

“Với mức giá chỉ từ 2 tỷ 390 triệu đồng/nền, Nhơn Hội New City mở ra cơ hội vàng cho nhà đầu tư khi mang đến các chính sách như hỗ trợ chi phí xây dựng lên đến 200 triệu đồng/nền, hỗ trợ 0% lãi suất, ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng, chiết khấu lên đến 10% khi chọn thanh toán nhanh, cùng nhiều chính sách hấp dẫn khác”, đại diện Tập đoàn Danh Khôi nói.

