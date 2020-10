Legacy Hill vừa được vinh danh ở hạng mục “Thiết kế kiến trúc cảnh quan thương mại xuất sắc nhất” trong hệ thống giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards 2020.

Giải thưởng uy tín quốc tế

Tối ngày 9/10/2020, lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2020 đã diễn ra tại Khách sạn Intercontinental Saigon (TP.HCM). Sự kiện nhằm tôn vinh những nhà phát triển nổi bật trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) Việt Nam cũng như các dự án có đóng góp trong việc nâng cao chất lượng sống của cộng đồng, cải thiện cơ sở hạ tầng của đất nước.

Là một trong những giải thưởng lớn và đáng mong đợi bởi sự công bằng, minh bạch và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn đánh giá cao, PropertyGuru Vietnam Property Awards đã thu hút nhiều tên tuổi BĐS tại Việt Nam.

Trong cơ cấu giải thưởng, “Thiết kế kiến trúc cảnh quan thương mại xuất sắc nhất” là hạng mục có nhiều cạnh tranh. Để được vinh danh, dự án phải đáp ứng tiêu chuẩn gắt gao về chất lượng công trình, cảnh quan, concept thiết kế, tính ưu việt trong không gian sử dụng cũng như hệ thống tiện ích, thành tựu đóng góp cho kinh tế - xã hội…

Vượt qua nhiều ứng cứ viên “nặng ký”, Legacy Hill đã được xướng tên ở hạng mục này. Theo Ban tổ chức, các thành viên Hội đồng Ban giám khảo đánh giá cao Legacy Hill trong quá trình thẩm định.

Legacy Hill được vinh danh tại giải thưởng PropertyGuru Vietnam 2020

Đại diện chủ đầu tư An Thịnh Group cho biết giải thưởng “Thiết kế kiến trúc cảnh quan thương mại xuất sắc nhất” là sự ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường BĐS đang chịu nhiều ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 và một lần nữa khẳng định định hướng phát triển của An Thịnh Group, đó là mang đến cho khách hàng những giá trị tốt đẹp và hoàn hảo nhất.

Legacy Hill kiến tạo những giá trị và biểu tượng mới

Cách Hà Nội chỉ 40 phút di chuyển, Legacy Hill sở hữu địa thế hiếm có trên vùng đất Hòa Bình khi tọa lạc giữa 9 ngọn đồi và 10 sông suối tự nhiên bao quanh.

Lợi thế về địa hình không chỉ mang lại cho Legacy Hill khí hậu mát mẻ quanh năm cùng những giá trị cảnh quan đặc sắc mà còn chứa đựng ý nghĩa về mặt phong thủy, là nơi mang lại sức khỏe, vượng khí và thành công cho gia chủ.

Legacy Hill còn gây ấn tượng với bộ sưu tập “5 tầng xanh”. Đó là màu xanh của mây trời, của đồi núi, của sông suối, vườn cây và của cả những căn villas thông minh ứng dụng công nghệ xanh, mang lại giá trị sinh thái cho dự án.

Hoàng hôn trên Legacy Hill

Không chỉ là dự án tâm huyết của An Thịnh Group, Legacy Hill còn là sự thăng hoa của nghệ thuật kiến trúc. Dưới bàn tay tinh tế của đơn vị thiết kế lừng danh G8A (Thụy Sĩ), “viên kim cương xanh” càng được gọt giũa hoàn hảo.

Legacy Hill được định vị ở phân khúc cao cấp với những mẫu biệt thự bắt kịp xu hướng mới. Đó là Belvedere phóng khoáng hay Lego hiện đại, là 270 View đẳng cấp hay Babylon ngập tràn cảm hứng rừng xanh… Các căn biệt thự đều sở hữu bể bơi, sân vườn riêng, được biến tấu với kính tràn và những khu vườn xen kẽ tại ban công và tầng mái.

Ngoài ra, bộ sưu tập tiện ích cũng là lợi thế của Legacy Hill. Nếu như phân khu Fantasy Hill gây ấn tượng với vườn anh đào, dã quỳ hay đồi ban trắng đầy chất thơ thì phân khu Elite Riverside lại hấp dẫn với những con đường hoa đa sắc của phượng tím, ngân hạnh, hoàng yến, phượng vỹ cùng công trình biểu tượng Diamoon… Trong khi Fantasy Hill được định vị là phân khu thể thao, dã ngoại và giải trí sôi động thì Elite Riverside lại có nét bí ẩn, sang trọng, mang lại trải nghiệm “nghỉ” đích thực.

Cảnh quan khu resort và bungalow ven sông

Trong tương lai, khu C - Lux Forest với cảm hứng thiền định, cân bằng cảm xúc, hứa hẹn sẽ tiếp tục gây tiếng vang trên thị trường. Tại đây, những dòng thác đa tầng đầy biến tấu, tổ hợp khách sạn quốc tế và Bungalow ngay sườn thung lũng cùng những khu vườn thiền tràn ngập hoa cỏ và cây cổ thụ đều được kiến tạo theo chất riêng của Legacy Hill.

Sở hữu những ưu thế đặc biệt, Legacy Hill đã khẳng định sức hút, góp phần nâng tầm BĐS nghỉ dưỡng ven đô.

Ngày 25/10/2020, CĐT An Thịnh Group cùng BHS Group - Đơn vị phát triển kinh doanh sẽ tổ chức sự kiện ra mắt phân khu Elite Riverside tại dự án. Thông tin chi tiết dự án: Website: http://legacyhill.com.vn/ Hotline: 0969 376 366

Doãn Phong