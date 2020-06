The World (Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất): Đây là một dự án nữa của công ty Nakheel Properties, khởi công vào năm 2003, gồm 300 hòn đảo nhỏ tạo thành hình bản đồ thế giới. Tuy nhiên, trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, World phải ngừng thi công. Tới năm 2003, chỉ có hòn đảo tạo mô phỏng Greenland và Lebanon được xây dựng. Tuy nhiên, không may là hai hòn đảo này bị sụt lún xuống biển. Dù vậy, chủ đầu tư mới Kleindienst Group hy vọng sẽ vực dậy The World một cách hoành tráng với những hòn đảo tạo hình trung tâm châu Âu vào năm 2020. Ảnh: Getty Images