Nằm tại vị trí đắc địa trong quần thể FLC Quy-Nhon Beach & Golf Resort cùng hệ sinh thái tiện ích khổng lồ, dự án Homeliday Eo Gió mở ra tiềm năng đầu tư hấp dẫn tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định.

Vị trí khan hiếm, kết nối đồng bộ

Dự án Homeliday Eo Gió tọa lạc tại xã Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định được xem là mảnh đất vàng còn sót lại trong tổ nghỉ dưỡng, giải trí sang trọng FLC Quy-Nhon Beach & Golf Resort. Toàn bộ bộ dự án tựa như hình vòng cung vươn mình ra biển lớn với tất cả các sản phẩm đều có tầm nhìn hướng ra đại dương, ngắm trọn mỹ cảnh Quy Nhơn hoặc ôm trọn sân golf 36 hố FLC Golf Links

Ưu thế nổi bật của Homeliday Eo Gió nằm ở khả năng kết nối lý tưởng do nằm trong khu vực có hạ tầng giao thông hiện đại đồng bộ, cho phép di chuyển từ nhiều địa phương đến với dự án và ngược lại một cách dễ dàng thông qua các loại hình giao thông gồm đường bộ, đường hàng không, đường biển và đường sắt. Du khách có thể đến với Quy Nhơn nói chung và Homeliday Eo Gió qua tuyến Quốc lộ 19 kết nối với Quốc lộ 1, sân bay Phù Cát cùng nhiều tuyến cao tốc trọng điểm khác.

Ngoài ra, việc đến với dự án Homeliday Eo Gió trở nên dễ dàng khi sân bay quốc tế Phù Cát đang khai thác các chuyến bay nội địa từ các thành phố lớn, trung tâm du lịch và các chuyến bay nước ngoài (Hàn Quốc, Thái Lan) với thời gian rút ngắn.

Phối cảnh dự án Homeliday Eo Gió

Khả năng kết nối “đáng nể” của Homeliday Eo Gió cũng được thể hiện ở việc kết nối đa chiều. Từ dự án, khách hàng có thể di chuyển dễ dàng tới trung tâm TP. Quy Nhơn thông qua cầu Thị Nại - cầu vượt biển dài 7km, sân bay Phù Cát với thời gian chỉ từ 30 phút. Trong tương lai, cầu Thị Nại 2 sẽ được đầu tư xây dựng song song cầu Thị Nại hiện tại, mang đến khả năng kết nối tốt từ dự án Homeliday Eo Gió tới các điểm trung tâm của Quy Nhơn.

Các điểm đến không thể bỏ qua của Quy Nhơn như Eo Gió, đảo Kỳ Co cũng chỉ mất từ 6 phút di chuyển. Đặc biệt, do nằm trong quần thể FLC Quy Nhơn nên khách hàng có thể tự do di chuyển dễ dàng tiệm cận với loạt tiện ích hiện đại tại đây với thời gian chỉ vài phút di chuyển. Ngoài ra, với diện tích hơn 9ha, chủ đầu tư dành những khoảng diện tích rộng lớn để kiến tạo nên những đường nội khu giúp việc di chuyển của khách hàng thuận tiện và dễ dàng cũng như thúc đẩy khả năng kinh doanh khai thác của các sản phẩm.

Hưởng lợi từ hệ thống tiện ích hiện hữu

Ngoài lợi thế về vị trí và hệ thống giao thông đồng bộ, kết nối, Homeliday Eo Gió mang đến những trải nghiệm dịch vụ tiện ích đặc quyền cùng cơ hội sinh lời bền vững do hưởng lợi từ không gian, hệ thống tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu tại FLC Quy-Nhon Beach & Golf Resort.

Dự án Homeliday Eo Gió với diện tích hơn 9ha với 3 tầm nhìn tuyệt sắc: Golf view, Sea view, Park view cùng hệ thống tiện ích được phát triển riêng mang đến cho chủ nhân những trải nghiệm hàng đầu, khởi tạo một hành trình đánh thức mọi giác quan và đáp ứng triệt để tiêu chuẩn nghỉ dưỡng, hưởng thụ đẳng cấp của khách hàng.

Sân FLC Golf Links 36 hố đã đi vào hoạt động

Theo đó, khách hàng sẽ được mãn nhãn với những cú swing điệu nghệ tại sân golf 36 lỗ cùng cảnh quan tự nhiên hoang sơ của FLC Golf Links, tham gia tổ chức hội nghị, tiệc tùng tại FLC Convention Center Quy Nhơn với khu nhà hội nghị đa năng 2 tầng cùng các phòng hội trường lớn, phòng tọa đàm..., hay trải nghiệm sinh thái hoang dã tại FLC Zoo Safari Park - công viên động vật hoang dã có diện tích rộng 38.5 ha…

Đặc biệt, do sở hữu vị trí chiến lược, chủ sở hữu sản phẩm tại Homeliday Eo Gió sẽ tiếp cận với lượng khách lớn đến từ 2 tổ hợp khách sạn cao cấp FLC Grand Hotel, FLC Luxury Hotel và điểm du lịch nổi tiếng Eo Gió. Với sức chứa lần lượt từ 1000 - 3500 khách, đa dạng các loại phòng lưu trú như condotel, biệt thự, 2 tổ hợp khách sạn cao cấp FLC Luxury Hotel và FLC Grand Hotel Quy Nhơn cung cấp những dịch vụ đẳng cấp nhất hiện nay gồm: bể bơi 4 mùa, phòng gym, vườn nướng BBQ, spa, hầm rượu…

Chia sẻ từ đại diện khách sạn, tỉ lệ lấp đầy tại 2 khách sạn này luôn đạt trên 90%, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh, tỉ lệ này vẫn đạt ở mức 80%, khoảng thời gian lưu trú trung bình từ 3 đêm. Đây là những con số ấn tượng trong ngành dịch vụ khách sạn. Được ví như một “Maldives thu nhỏ” phiên bản Việt Nam, Eo Gió luôn là điểm đến không thể bỏ qua khi đến Quy Nhơn.

Khung cảnh tuyệt sắc, mỗi năm Eo Gió đón hàng trăm nghìn lượt khách đến thưởng ngoạn nước biển trong xanh, ngắm nhìn những vách núi đá sừng sững hoang sơ giữa đại dương… dự án Homeliday Eo Gió với ưu thế vị trí cùng khả năng kết nối hoàn hảo sẽ đón đầu lượng khách du lịch đến với Quy Nhơn, mở ra tiềm năng sinh lời lớn từ việc khai thác dịch vụ.

Quần thể FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort

Ngoài ra, tại Homeliday Eo Gió cũng sở hữu những tiện ích khác biển, tạo điểm nhấn với 12 khu vườn chủ đề, 14 vườn dạo bộ, 2 clubhouse và 1 đại quảng trường nội khu… Dự án cũng kiến tạo nên những công trình tiện ích dựa trên tinh thần bản địa của vùng biển Quy Nhơn như cổng mặt trời - biểu tượng của dự án lấy cảm hứng từ danh xưng “Nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam” của Eo Gió, công viên gió Windy Park, vườn cọ mặt trời Palm Spring Garden, Sunset Clubhouse, công viên cầu vồng Francisco Park… khai mở những cảm xúc thứ thiệt của miền biển sôi động, ngập tràn nắng gió Quy Nhơn.

Theo đại diện đơn vị phát triển dự án BHS Group, những thị trường nghỉ dưỡng lâu đời như Nha Trang, Phú Quốc… với nguồn cung dồi dào, mức giá vẫn tăng mạnh. Trong khi đó, với thị trường đang được khai phá, ví như ngôi sao đang lên của bất động sản nghỉ dưỡng như Quy Nhơn, việc các cơ sở lưu trú sang trọng còn hạn chế, các sản phẩm Homeliday Eo Gió sẽ đón trọn làn sóng này, mở ra cơ hội đầu tư sinh lời chắc thắng cho nhà đầu tư.

Việc sở hữu vị trí đắt giá tại FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort, loạt tiện ích hiện hữu đẳng cấp, cùng việc đón đầu làn sóng đầu tư vào vùng đất Quy Nhơn, dự án Homeliday Eo Gió mang đến cơ hội sở hữu bất động sản sinh lời sáng giá cho những khách hàng thông thái, đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Lệ Thanh