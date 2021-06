Báo cáo đánh giá triển vọng ngành BĐS nhà ở của VNDirect cho thấy, khu Tây Bắc chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng trong 4 tháng đầu năm 2021, trong đó Củ Chi 27,7%, Hóc Môn 21,2%.

Khu Tây Bắc trở thành “điểm nóng” mới của TP.HCM

Sự gia tăng giá trị BĐS khu Tây Bắc TP.HCM đã tiếp tục khẳng định vị thế khu vực này trong năm 2021, dù thị trường BĐS nơi đây không quá rầm rộ.

Năm 2021, thị trường BĐS Tây Bắc TP.HCM được các nhà đầu tư chú ý nhiều hơn nhờ quỹ đất sạch đang có, song song đó là tiềm năng đang được “đánh thức” từ quy hoạch TP.HCM mở rộng. Tương lai, TP.HCM sẽ là đô thị hạt nhân trung tâm, còn khu đô thị Củ Chi - Hậu Nghĩa - Đức Hòa (Long An) là đô thị động lực phía Tây Bắc, trở thành một trong những đô thị vệ tinh của TP.HCM và kết nối nhiều tuyến đường vào khu Nam Sài Gòn.

BĐS khu vực Tây Bắc TP.HCM có mức tăng giá ấn tượng trong những tháng đầu năm 2021

Khi đó, khu Tây TP.HCM được kỳ vọng trở thành thành phố phía tây, trước bối cảnh dân số tại thành phố lớn tăng, trong khi khu vực Tây Nam và phía Đông quỹ đất ngày càng thu hẹp.

Theo thống kê, tính diện tích toàn bộ 17 quận và TP.Thủ Đức của TP.HCM cộng lại mới chỉ bằng 90% diện tích đất của 2 huyện khu vực Tây Bắc là Hóc Môn và Củ Chi, cụ thể 49.382ha so với 54.439ha. Từ số liệu này cho thấy, quỹ đất sạch tại khu Tây Bắc còn quá dồi dào, chưa kể đến quỹ đất tại huyện Đức Hòa, Long An - nơi cũng nằm trong tầm ngắm quy hoạch của TP.HCM.

Không chỉ sở hữu quỹ đất sạch, khu vực này còn được đầu tư nhiều dự án giao thông có quy mô như Hầm chui giao lộ An Sương (quận 12 - Hóc Môn đi Long An, Tây Ninh), tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) nối Bến Thành (quận 1) về đường Trường Chinh và tới Bến xe An Sương, hay đường Vành đai 4 với tổng chiều dài toàn tuyến 35,8 km. Thêm vào đó, tuyến xe buýt nhanh BRT số 1 khi được triển khai xây dựng sẽ giúp việc lưu thông của người dân sinh sống ở khu vực phía tây vào trung tâm TP.HCM dễ dàng.

Bởi sở hữu nhiều yếu tố thúc đẩy gia tăng giá trị BĐS, từ những tháng đầu năm 2021, nhà đầu tư đã ráo riết săn tìm quỹ đất cũng như sản phẩm BĐS khu vực này, nhằm đi trước đón đầu “sóng lớn” từ thị trường trong thời gian tới.

Khu đô thị ven đô hút khách

Đức Hòa, một trong những khu vực tại Tây Bắc TP.HCM đã nhanh chóng “chiếm sóng” các doanh nghiệp phát triển BĐS cũng như nhà đầu tư từ những năm gần đây. Bởi lợi thế về mặt bằng giá hấp dẫn, cũng như sở hữu các công trình phục vụ đời sống đồng bộ. Đáng chú ý, nơi đây sở hữu quần thể sân golf 27 lỗ đắt giá, được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế do Công ty Thomson Perret thiết kế. Nằm trọn trong lòng sân golf là khu đô thị sinh thái golf với 537 căn biệt thự West Lakes Golf & Villas, đây là đô thị golf tiên phong tại khu vực Tây Bắc TP.HCM.

Sự hình thành của một khu đô thị sinh thái golf quy mô lớn đã nâng vị thế vùng BĐS Đức Hòa lên tầm cao mới, góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực.

Biệt thự sinh thái golf West Lakes Golf & Villas có sức tiêu thụ mạnh

Đại diện Trần Anh Group, đơn vị phát triển dự án West Lakes Golf & Villas cho biết: “West Lakes Golf & Villas là dự án thuộc hàng khan hiếm trên thị trường, trong đó có tính luôn cả thị trường TP.HCM. Chúng tôi phát triển dòng biệt thự gắn liền với golf, nhằm đáp ứng thị hiếu của khách hàng thượng lưu. Thay vì bạn phải di chuyển xa đến Phan Thiết hay khu vực nào khác thì điểm đến ngay cạnh thành phố chắc chắn là lựa chọn tối ưu hơn. Đây là dòng sản phẩm khá mới lạ tại thị trường Long An. Mặc dù vậy, chúng tôi ghi nhận sức tiêu thụ rất tốt, bởi giá thành chúng tôi đưa ra không quá cao, chỉ tương đương 1 căn hộ tại trung tâm thành phố. Và trên hết, đây không đơn thuần là nơi đầu tư mà hơn hết là điểm nghỉ dưỡng hoàn hảo cho bạn và cả gia đình”.

Trong tương lai, Đức Hòa sẽ trở thành đô thị loại III và dự kiến trở thành trung tâm hành chính, chính trị, thương mại, dịch vụ của vùng; đồng thời, cũng sẽ là trung tâm thương dại, dịch vụ, giáo dục - đào tạo và trung tâm công nghiệp tại khu vực Tây Bắc; trục hành lang kinh tế lớn dọc theo Quốc lộ 22 gắn với khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát. Nhiều nhà đầu tư đã không bỏ lỡ cơ hội sở hữu dòng sản phẩm biệt thự sinh thái tại West Lakes Golf & Villas, nơi tiềm năng tăng giá lớn cũng như đón đầu cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đơn vị phát triển dự án: Trần Anh Group Đơn vị tiếp thị và phân phối dự án: Trần Anh House Website: https://westlakesgolfvillas.com.vn/

Tấn Tài