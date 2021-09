Để “lọt mắt xanh” giới chuyên gia, các dự án phải đạt chuẩn cao cấp, đầy đủ tiện ích, an ninh, môi trường sống đảm bảo sức khoẻ và thuận tiện di chuyển đến nơi làm việc.

Thị trường BĐS khan hiếm sản phẩm khác biệt

Hiện nay, thị trường BĐS Bình Dương dẫu sôi động với nguồn cung căn hộ đang trên đà tăng tốc nhưng vẫn tồn tại một nghịch lý: các dự án căn hộ cao cấp trên địa bàn luôn trong tình trạng khan hiếm. Tại Bình Dương, nhiều chuyên gia nước ngoài có nhu cầu mua nhà ở thực tìm đến TP.HCM bởi họ chưa có nhiều sự lựa chọn khi quyết định an cư tại đây.

Charm Diamond giải tỏa cơn khát về căn hộ cho giới chuyên gia

Nắm bắt xu hướng và nhu cầu, Charm Diamond như giải tỏa cơn khát của thị trường căn hộ dành cho giới chuyên gia. Tại dự án này, chủ đầu tư đã dành hàng trăm tỷ đồng để đầu tư vào không gian sống, tiện ích chăm sóc sức khỏe cũng như chăm chút chốn đi về để nơi đây không chỉ là nhà mà còn là nơi nghỉ dưỡng như tại khách sạn 5 sao.

Xu hướng căn hộ chuyên biệt tiện ích và sức khỏe

Khi dịch bệnh được đẩy lùi, sẽ có rất nhiều chuyên gia từ các nước Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, châu Âu… tiếp tục sang làm việc kéo theo nhu cầu lưu trú của giới chuyên gia cao cấp tăng nhanh tại TP.Dĩ An. Đón đầu làn sóng này, chủ đầu tư của tòa tháp Charm Diamond đã và đang thúc đẩy nhanh quá trình hoàn thiện dự án, để góp phần cung ứng 500 căn hộ cao cấp với hàng loạt các tiện ích đặc quyền theo tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao dành cho thị trường của TP. Dĩ An.

Charm Diamond dẫn đầu xu hướng căn hộ chuyên biệt tại thị trường Bình Dương nói chung và tại Dĩ An nói riêng. Đây được đánh giá là dự án được mong đợi thị trường căn hộ cao cấp trong quý III/2021.

Phố hàng hiệu sành điệu tại Charm Diamond

Charm Diamond với sự có mặt của Vincom Dĩ An trong lòng dự án là minh chứng cho khu vực sầm uất bậc nhất Dĩ An, hòa cùng với đó là tuyến phố thương mại, nơi các chuyên gia không cần phải đi đâu xa, tất cả đều có ngay trước cửa nhà. Những thương hiệu nổi tiếng, những tiện ích tưởng chừng xa xỉ chỉ có tại các thành phố lớn thì nay có đầy đủ tại Charm Diamond.

Chưa dừng lại ở đó, chủ đầu tư ra mắt hồ bơi điện phân muối khoáng ngay tại tầng lửng của dự án, nâng cao trải nghiệm của người sử dụng với tầm view vô cực đầy thư giãn và đắt giá.

Hồ bơi điện phân muối với tầm nhìn đầy thư giãn

Lâu nay, các chuyên gia làm việc ở Bình Dương nhưng cuối ngày, cuối tuần lại về TP.HCM. Lý do để những chuyên gia này chấp nhận di chuyển một quãng đường xa đi về mỗi ngày vì Bình Dương khan hiếm những căn hộ cấp cao, đầy đủ tiêu chuẩn. Charm Diamond kỳ vọng sẽ thay đổi điều này. Tầng mái là “vườn dạo bộ trên không” và “Sky bar” đẳng cấp với tầm nhìn không giới hạn giúp cư dân tinh hoa có những trải nghiệm sống đáng giá.

Không gian dành cho trẻ nhỏ cũng được ưu tiên với diện tích lớn, rộng thoáng. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho cả gia đình là điều không thể thiếu, theo chủ đầu tư những dịch vụ spa Jim Jil Bang, massage bấm huyệt, chăm sóc da bằng thảo dược cũng được đầu tư bài bản và kỹ lưỡng.

Sky bar đẳng cấp với tầm nhìn vô cực

Theo khảo sát từ chủ đầu tư, vì có thu nhập cao nên nếu tìm được sản phẩm đáp ứng yêu cầu, giới chuyên gia thường “xuống tiền” không đắn đo. Vì nếu so với mặt bằng BĐS trên thế giới và thậm chí là thị trường TP.HCM ngay cận kề thì giá BĐS Bình Dương vẫn đang ở ngưỡng thấp, việc sở hữu tài sản hoàn toàn nằm trong tầm tay của họ.

Nhưng để lọt vào tầm ngắm của giới chuyên gia không phải điều đơn giản, các dự án phải đạt chuẩn cao cấp, an ninh, đầy đủ tiện ích, có môi trường sống đảm bảo sức khoẻ và thuận tiện di chuyển đến nơi làm việc. Tiêu chuẩn sống khắt khe này được hình thành từ thói quen sinh hoạt ở nước ngoài và dần trở thành yếu tố tiên quyết khi lựa chọn nhà ở. Và tại Dĩ An, dự án Charm Diamond đáp ứng đầy đủ các yếu tố này. Đó cũng là lý do ngay khi vừa giới thiệu, dự án đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ thị trường. Dự án được kỳ vọng là nơi hội tụ của cộng đồng cư dân tinh hoa bậc nhất Dĩ An.

Phương Dung