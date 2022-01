Tại Hà Nội, khi kiếm tìm một không gian sống tinh tế, mang bản sắc riêng giữa nhịp sống đô thị phồn vinh thì Hồ Tây luôn là một điểm đến lý tưởng với không gian sống đậm chất văn hóa, nếp sống thanh lịch của cộng đồng tinh hoa.

Không gian sống đậm chất di sản Hồ Tây

Nhắc đến Hồ Tây là nhắc đến một vùng đất di sản vượng khí, không gian khoáng đạt, cảnh quan tươi đẹp với diện tích mặt nước lên đến hơn 500ha. Hồ Tây được bao quanh bởi những cung đường rợp bóng cây xanh mềm mại, điểm xuyết là chùa chiền, làng cổ, nơi lưu giữ những di sản đã có từ hàng nghìn năm.

Vừa bình yên, vừa hiện đại, đây là khu vực duy nhất tại trung tâm mà người ta có thể bắt gặp những mái ngói cổ kính rêu phong, đan xen những ngôi biệt thự hiện đại hay những tòa nhà vút cao. Đó là nơi duy nhất mà giữa nhịp sống năng động của trung tâm thương mại và sự tấp nập của phố phường, người ta vẫn tìm thấy an yên và cân bằng trong cảm xúc.

Không chỉ gìn giữ không gian cổ kính và nếp sống thanh lịch làm nên vẻ đẹp của văn hóa Tràng An, Hồ Tây còn tiếp nhận những nguồn lực mới và trở thành vùng đất giao thoa đầy cuốn hút với giới tinh hoa. Nơi đây là điểm đến của những con người sở hữu lối sống đậm chất cá nhân cùng khát khao trải nghiệm sâu sắc, hướng đến những giá trị vô hình quý giá.

Hồ Tây luôn có sức quyến rũ đặc biệt với những con người yêu văn hóa, yêu cái đẹp, yêu lối sống Tràng An tinh tế, khiêm nhường

Họ chọn Hồ Tây như một hành trình trở về nguồn cội, để được sống trong không gian in đậm dấu ấn di sản chốn kinh kỳ. Họ chọn Hồ Tây bởi những kết tinh giá trị làm nên hồn cốt văn hóa lịch lãm và hào hoa đất Tràng An. Họ về đây để được đắm mình trong một nếp sống thanh lịch tinh tế, để hưởng thụ những đặc ân của đất trời và để bước vào một không gian an nhiên, thư thái.

Và hơn thế nữa, họ chọn Hồ Tây bởi từ lâu, nơi đây đã là “điểm hẹn” của những tiếp biến văn hóa trên vùng đất “tụ thủy, tụ nhân”, mang đến những trải nghiệm sống phong phú giàu cảm xúc.

Nơi giao thoa của phong cách sống tinh hoa

Từ những ngày đầu tiên, khi Việt Nam mở cửa giao lưu văn hóa quốc tế, các khu vực xung quanh Hồ Tây đã được nhiều nhà ngoại giao nước ngoài chọn làm nơi lưu trú, khởi nguồn cho một cộng đồng cao cấp sau này. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các cơ quan tổ chức quốc tế, đại diện cơ quan thương mại, cùng sự dịch chuyển của tầng lớp trí thức và doanh nhân đã khiến vùng đất này chuyển mình trở thành trung tâm giao lưu mang tầm quốc tế.

Cho tới nay, Hồ Tây đã quy tụ tới 13 tòa đại sứ quán và nhiều cơ quan, tổ chức uy tín, những trung tâm thương mại - giải trí,.... Bên cạnh đó, những cuộc triển lãm, những sự kiện hoạt động văn hóa của người ngoại quốc đã làm phong phú thêm cuộc sống của cư dân.

Hồ Tây là nơi quy tụ số lượng người nước ngoài tới tham quan và sinh sống lớn nhất trong tất cả các quận ở Thủ đô

Có lẽ, sẽ chẳng có nơi nào lại có sự giao thoa nhưng không hề trộn lẫn, có sự hòa hợp kỳ diệu giữa giá trị di sản truyền thống với sự hội nhập phát triển của thời đại đến vậy. Người ta vẫn sẽ được tận hưởng chất lượng dịch vụ đẳng cấp trong những tòa khách sạn, nhà hàng quốc tế. Nhưng bước ra khỏi không gian hiện đại đó, họ sẽ hòa mình vào cảnh quan thiên nhiên xanh bao quanh Hồ Tây. Đâu đó, còn là thanh âm của tiếng chuông chùa văng vẳng, là mùi hương của sen mới phảng phất tại tọa độ kết nối sầm uất bậc nhất của thành phố. Chính những giá trị này của vùng đất Hồ Tây đã trở thành nét đặc trưng làm nên “thương hiệu” về phong cách sống tinh tế thanh lịch của giới tinh hoa khi lựa chọn chốn an cư.

Có lẽ bởi thế, Hồ Tây cũng là nơi hiện diện nhiều công trình BĐS cao cấp mang tính biểu tượng. Những thương hiệu nghỉ dưỡng quốc tế như Khách sạn InterContinental Hanoi West Lake, Sheraton, hay những tòa căn hộ dịch vụ cao cấp như Fraser Suites, đều lựa chọn khu vực này để phát triển ngay từ những ngày đầu bước chân vào thị trường Việt Nam.

Được biết sắp tới đây, ngay tại vùng đất di sản này sẽ ra mắt một dự án căn hộ hạng sang độc bản với không gian sống thượng lưu và tầm nhìn ôm trọn mặt hồ. Được phát triển bởi một chủ đầu tư quốc tế tầm cỡ, dự án hứa hẹn mang đến cuộc sống với những trải nghiệm độc đáo, xứng đáng với vị thế của một vùng đất “địa linh nhân kiệt”.

Có thể sở hữu một không gian sống giữa cảnh quan xanh và bầu không khí trong lành ngay tại trung tâm Thủ đô, song, chỉ một bước xuống phố là tận hưởng một hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ đẳng cấp quốc tế chẳng phải là đẳng cấp sống thượng lưu mà ai cũng hằng mong muốn?

Ngọc Minh