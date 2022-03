Cung khan hiếm cùng tâm lý lo ngại lạm phát dẫn tới việc cả nhà đầu tư và người mua để ở đều tranh thủ cơ hội trước khi giá sản phẩm thiết lập mặt bằng mới.

Nguồn cung thấp nhất trong 5 năm

Người mua căn hộ có nhu cầu tăng mạnh ngay đầu năm

Mặc dù lực cầu sôi động nhưng nguồn cung căn hộ tại Hà Nội vẫn trong tình trạng khan hiếm. Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, nguồn cung mới căn hộ tại Hà Nội hiện ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm trong khi nhu cầu về nhà ở tại Thủ đô vẫn rất lớn.

Theo phân tích của Savills Việt Nam, nguồn cung căn hộ mới từ quý IV/2021 cũng chỉ ở mức 4.500 căn, giảm so với cùng kỳ năm trước. Xu hướng sụt giảm dự báo sẽ tiếp tục trong năm nay và năm tới khi nguồn cung tương lai của 2022 và 2023 ở dưới mức 25.000 căn và giảm xuống dưới 20.000 trong những năm tiếp theo.

Sự thiếu hụt nguồn cung trong dài hạn đã tác động trực tiếp tới tâm lý người mua và nhà đầu tư, thêm vào đó giá cả được dự báo có xu hướng tăng, áp lực giá xăng tác động lên toàn thị trường sẽ tiếp tục đẩy các yếu tố như chi phí đầu vào, nguyên, nhiên vật liệu… tăng cao.

Các nhà đầu tư có tầm nhìn dự báo, giá căn hộ sẽ thiết lập mặt bằng mới trong ngắn hạn nên đây là “thời cơ vàng” để sở hữu căn hộ chất lượng, có tiềm năng dồi dào khi giá còn tốt. Đó là những nguyên nhân khiến phân khúc căn hộ bật hẳn lên thời điểm này.

Giữa bối cảnh đó, những sản phẩm mới hoặc đang chuẩn bị chào bán từ chủ đầu tư uy tín hút mạnh sự chú ý của người mua. Ông Đỗ Quang Hiển, Giám đốc sàn giao dịch BĐS H.Q chuyên phân phối sản phẩm Vinhomes tại khu vực phía Đông Hà Nội cho biết, hiện sản phẩm mới chào bán tại sàn của ông đã không còn vì lượng căn hộ ít ỏi, người mua đông nên chỉ bán 1-2 ngày là hết sạch.

“Rất nhiều khách đầu tư “ruột” đang giữ chỗ để chờ các sản phẩm mới sắp ra mắt, với tình hình này khả năng sàn sẽ không đủ hàng cho nhà đầu tư”, ông Hiển chia sẻ.

Thị trường “khát” dự án mới

Thị trường đang dồn tâm điểm chú ý vào khu vực phía Đông, nơi đã hình thành nên một trung tâm mới của thủ đô được mệnh danh là “Quận Ocean”. Dự kiến sắp tới, toà tháp The Pavilion P3, toà căn hộ cuối cùng của phân khu The Pavilion, đại đô thị Vinhomes Ocean Park, sẽ ra mắt, tiếp nối những thành tựu ấn tượng của The Pavilion P4, P2 và P1. Trước đó, tất cả các căn hộ tại thuộc toàn P4, P2 và P1 đều đã hết hàng chỉ sau 1 thời ngắn, nổi bật là toà căn hộ P2 với 100% các căn hộ được bán hết chỉ trong 15 ngày.

The Pavilion P3 sở hữu vị trí tâm mạch của đất vàng “quận mới” Gia Lâm trong tương lai gần. Ảnh phối cảnh dự án

Là mảnh ghép hoàn hảo của phân khu căn hộ hot nhất Gia Lâm hiện nay, toà tháp The Pavilion P3 hội tụ hàng loạt những ưu thế vượt trội mà hiếm có sản phẩm nào sánh kịp.

The Pavilion P3 nằm ở ngay “tâm mạch giao thông” chiếm trọn vị trí độc tôn mặt tiền Đại lộ Lý Thánh Thông - là trục giao thông huyết mạch, siêu kết nối hiện đại nhất Gia Lâm và phía Đông Hà Nội. Đây cũng là toà căn hộ có vị trí thuận lợi nhất để di chuyển tới trung tâm hành chính - giáo dục - kinh tế - giao thương trọng yếu của quận, chỉ từ 3-5 phút có thể tới ngay UBND Gia Lâm, Đại học VinUni, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Bệnh viện Vinmec, Vincom Mega Mall…

Đặc biệt, kề cận ga metro số 8 khẳng định vị thế “tâm mạch tương lai” của The Pavilion P3, từ đây cư dân có thể di chuyển tới những điểm đến trọng điểm của thủ đô một cách dễ dàng, vị trí này cũng mở ra tiềm năng đầu tư “đột biến” cho những căn hộ tại đây.

Toà tháp The Pavilion P3 - The Ocean View sở hữu bộ tứ tầm view thoáng đãng, trong lành. Ảnh phối cảnh dự án

Chưa dừng lại ở đó, The Pavilion P3 còn sở hữu bộ tứ tầm view thoáng đãng hiếm có, 4 phía đều hướng đến khoảng không trong lành, an vui nổi bật với vườn Botanic Garden xanh mướt bốn mùa, chuỗi sân tập thể thao hay thu trọn cảnh quan đô thị mới Gia Lâm…

Nằm trong đại đô thị Vinhomes Ocean Park, cư dân The Pavilion P3 còn hưởng trọn chuỗi 100 tiện ích vui chơi, nghỉ dưỡng đỉnh cao của dự án The Ocean View với rất nhiều điểm nhấn như vườn Nhật Zen Park, quảng trường biển, sân khấu nghệ thuật nước và ánh sáng, vườn thực vật Botanic Garden…, hệ thống tiện ích "triệu đô" của Vinhomes Ocean Park đã vận hành từ biển hồ nước mặn và hồ nước ngọt cát trắng nhân tạo đến hệ thống công viên, không gian xanh phủ khắp cho cuộc sống nghỉ dưỡng đa dạng, đậm chất mà hiếm dự án nào có được.

Ra mắt đúng thời điểm sức mua bật mạnh, The Pavilion P3 với hàng loạt lợi thế độc nhất, hứa hẹn tiếp tục là một “siêu phẩm” đầu tư có tốc độ hấp thụ kỷ lục trên thị trường.

Thế Định