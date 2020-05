Được cấp sổ đỏ lâu dài, đảm bảo hiệu quả đầu tư… Những cam kết từ Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã giúp “Thành phố đảo nhiệt đới đa sắc màu” Meyhomes Capital Phú Quốc “lọt mắt xanh” của giới đầu tư.

Sản phẩm đầu tư ưu việt

Chủ đầu tư dự án Meyhomes Capital Phú Quốc cho biết, trên thị trường BĐS hiện nay, sản phẩm đầu tư tại các trung tâm nghỉ dưỡng đa phần là biệt thự nghỉ dưỡng và condotel với thời hạn sở hữu tối đa 50 - 70 năm, nhà đầu tư thu lời từ cam kết lợi nhuận, thời gian chia sẻ lợi nhuận tối đa 15 đêm nghỉ/năm.

Meyhomes Capital Phú Quốc là dòng sản phẩm hoàn toàn mới: Đô thị nghỉ dưỡng cao cấp - ngôi nhà thứ 2 đích thực của gia chủ. Nằm trong quỹ đất đô thị đã được phê duyệt, tất cả các căn shophouse, mini hotel tại dự án được cấp sổ đỏ sở hữu lâu dài. Gia chủ có thể dùng để ở, trực tiếp kinh doanh, cho thuê, vừa ở vừa cho thuê, chuyển nhượng, thừa kế... và được toàn quyền kinh doanh các dịch vụ, ngành hàng được Nhà nước cho phép như nhà hàng, khách sạn, café, thời trang…

Meyhomes Capital Phú Quốc là dòng sản phẩm mới lạ và khác biệt

Meyhomes Capital Phú Quốc mang đến nhiều giải pháp kinh doanh

Về hiệu quả đầu tư, Phú Quốc chỉ có 7 cơ sở lưu trú được công nhận 3 sao với 447 phòng; 13 cơ sở lưu trú hạng 2 sao với 456 phòng. Các cơ sở này đa phần ở Dương Đông, Cửa Dương, Dương Tơ. Nguyên nhân là do 5 năm qua nguồn vốn đầu tư đổ dồn vào phân khúc 4 và 5 sao với các thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế mà “bỏ qua” phân khúc “boutique hotel” 2 và 3 sao.

Trong khi khu vực mới nổi như Nam Phú Quốc, thị trường sẽ rất cần phân khúc này do giá thành vừa phải nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ tiện nghi, phù hợp cho khách du lịch trẻ tuổi, năng động - đây cũng là phân khúc khách hàng có số lượng đông áp đảo. So với Nha Trang, tổng số khách sạn 3 sao của Phú Quốc chỉ bằng 1/5, số phòng bằng 1/6. Còn so với Đà Nẵng con số này chỉ bằng 1/14.

Về nguồn khách, trung bình mỗi năm Phú Quốc đón hơn 5 triệu lượt khách thì có hơn 4 triệu lượt khách tới An Thới, cùng với đó là nguồn khách có sức chi tiêu cao từ quần thể nghỉ dưỡng hơn 1000 ha tại bãi Trường. Bản thân dự án cũng là 1 địa điểm du lịch mới, hấp dẫn do đó sẽ thu hút lượng khách lớn.

Tiềm lực tài chính vững mạnh từ chủ đầu tư

Trải qua 27 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã trở thành một trong những tập đoàn kinh tế lớn mạnh trong lĩnh vực sản xuất, là thương hiệu quốc gia và là tập đoàn cung cấp giải pháp tổng thể về nguồn nước hàng đầu Việt Nam, qua đó thể hiện uy tín và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế. Từ vị thế thương hiệu quốc gia và các nguồn lực bền vững của Tập đoàn Tân Á Đại Thành, Meyland được thành lập trên nền tảng tài chính vững mạnh cùng quỹ đất lớn trải dài trên toàn quốc.

Meyhomes Capital Phú Quốc là đô thị thông minh tinh khiết đầu tiên trên đảo Ngọc

Hơn 10 năm tạo dựng nền móng vững chắc đã mang lại cho Meyland những lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường với tiềm lực tài chính vững mạnh từ Tập đoàn Tân Á Đại Thành, quỹ đất rộng lớn hơn 1,000 ha với hơn 20 dự án trên toàn quốc cùng kế hoạch phát triển dài hạn, chiến lược đầu tư hiệu quả.

Nhận định đô thị thông minh là xu thế trên thế giới và là đích đến của các đô thị tại Việt Nam, nếu không tiến thẳng lên đô thị thông minh, các dự án sẽ buộc phải đầu tư lại hoặc “nâng cấp” lên đô thị thông minh nếu không muốn lạc hậu ngay từ khi đưa vào vận hành sử dụng, Meyland được định hướng trở thành Tập đoàn phát triển đô thị thông minh hàng đầu Việt Nam.

Với dự án đầu tay Meyhomes Capital Phú Quốc, Tân Á Đại Thành - Meyland nỗ lực mang tới khách hàng những giá trị tốt nhất, quyết tâm xây dựng dự án thành không gian sống cao cấp cộng đồng “tinh hoa” và là nơi lan tỏa phồn vinh tới cộng đồng.

