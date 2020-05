Vốn là tâm điểm của thị trường Thủ đô, cơn “sốt” BĐS Mỹ Đình nhiều năm qua chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt bởi sự xuất hiện của hàng loạt dự án lớn, cao cấp.

Lý do gì khiến khu vực này “hội tụ” nhiều dự án cao cấp, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các chủ đầu tư và tầng lớp mua nhà giàu có tại Hà Nội?

The Matrix One sở hữu tầm nhìn panorama ôm trọn khu công viên và hồ điều hòa rộng hơn 14ha ngay đối diện

Quy hoạch đồng bộ - “đòn bẩy” BĐS Mỹ Đình

Nằm ở phía Tây Hà Nội, Mỹ Đình từ lâu đã được quy hoạch trở thành một trung tâm mới tầm cỡ quốc tế, với hệ thống giao thông và hạ tầng xã hội hiện đại bậc nhất. Tại đây, ngoài những điểm nhấn đã được nhà nước đầu tư như Trung tâm Hội nghị quốc gia và Khu liên hợp thể thao quốc gia còn tập trung nhiều bộ ngành, những cao ốc cũng như khu phức hợp đầy đủ tiện nghi. Hàng loạt dự án cao cấp đã được đầu tư tại đây, trở thành chốn "an cư" lý tưởng, hứa hẹn mang lại giá trị đầu tư cao trong tương lai.

Bên cạnh đó, Mỹ Đình cũng là nơi tổ chức những sự kiện lớn mang tầm quốc gia và quốc tế. Đặc biệt, Giải đua xe Công thức 1 đình đám thế giới được tổ chức thường niên tại trường đua xung quanh Sân vận động quốc gia sẽ biến Mỹ Đình trở thành trung tâm giải trí sôi động.

Mỹ Đình cũng có hạ tầng xã hội hiện đại bậc nhất Thủ đô,với những trung tâm thương mại cao cấp như The Garden, Vincom Plaza Skylake, Vincom Plaza Trần Duy Hưng; những cơ sở y tế chất lượng cao như Bệnh viên 5 sao An Sinh đang xây dựng, Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc Keangnam; những trường học chất lượng quốc tế như Đoàn Thị Điểm, Marie Curie, Chuyên Hà Nội - Armsterdam, trường quốc tế Việt Úc…

Với hàng loạt những công trình lớn được xây dựng, Mỹ Đình đang trở thành một trung tâm đô thị mới của Hà Nội. Đó cũng là lý do tại sao không chỉ tầng lớp trung - thượng lưu người Việt chuyển về sinh sống mà đông đảo người nước ngoài cũng mua và thuê nhà ở khu vực Mỹ Đình.

Tiềm năng tăng giá còn cao

GS. Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhìn nhận: tại Hà Nội, khu vực phía Tây có tiềm năng hơn cả vì hạ tầng đầy đủ, quy tụ lượng lớn các chuyên gia nước ngoài đến sinh sống và làm việc. Giá nhà theo đó sẽ ngày càng tăng lên.

Phối cảnh mặt tiền Dự án The Matrix One trên đường Lê Quang Đạo

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Phú Quý Land, Mỹ Đình là vùng đất “hot” từ 5 - 7 năm nay. Cá nhân ông tham gia bất động sản gần 20 năm nhưng chưa một lần “thất bại” ở Mỹ Đình. Điều quan trọng là quỹ đất dành cho các dự án mới đang ngày càng thu hẹp, thậm chí là không còn. Do đó, các dự án cao cấp đang xây dựng trên khu đất “vàng” này được xem là “của để dành” trong tương lai.

Bên cạnh đó, kế hoạch xây dựng quảng trường văn hóa - thể thao - thanh niên tại ô đất 5B2, tuyến phố thương mại tại tuyến đường Đồng Bông, trung tâm thương mại ngầm quy mô lớn dưới quảng trường sân vận động Mỹ Đình đã cho thấy một kế hoạch tổng thể, bài bản đưa Mỹ Đình phát triển thành trung tâm hành chính - kinh tế - thể thao giải trí mới của Thủ đô. Đây là “đòn bẩy” giúp bất động sản khu vực Mỹ Đình còn nhiều dư địa để bứt tốc trong vòng 5 năm tới.

Chia sẻ về tình hình giao dịch từ đầu năm đền nay, Giám đốc một đại lý bất động sản cho biết: Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, số lượng các giao dịch trong năm nay có giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng nếu so sánh giữa các khu vực thì Mỹ Đình vẫn được người mua nhà quan tâm nhiều nhất.

Đặc biệt, sau thời gian giãn cách xã hội, tỷ lệ khách hàng đăng ký tham quan nhà mẫu các dự án và chốt căn tăng lên nhanh chóng. Một trong số những dự án thu hút được sự quan tâm của thị trường, nhất là giới nhà giàu tại Hà Nội là dự án The Matrix One do MIKGroup phát triển nằm trên mặt đường Lê Quang Đạo. The Matrix One sở hữu khá lợi thế ôm trọn view đường đua F1 danh tiếng. Với vị trí nằm ngay cạnh khúc cua 6, 7, 8 và 9, The Matrix One trở thành “khán đài” đặc biệt khi cư dân được sở hữu trọn vẹn “tấm vé” miễn phí xem các giải đua xe F1 hấp dẫn nhất hành tinh ngay từ ban công nhà mình.

Ngoài ra, dự án còn sở hữu “lá phổi xanh” đặc biệt - khu công viên quy mô hơn 14ha nằm ngay đối diện dự án. Đây là lợi thế vượt trội giúp nâng cao giá trị căn hộ tại The Matrix One. Với tầm nhìn ôm trọn công viên hồ điều hòa, cư dân The Matrix One được hưởng đặc quyền đẳng cấp không khác gì khu nghỉ dưỡng trong một không gian xanh tươi mát.

Bên cạnh đó, tỷ lệ diện tích thông thủy trên diện tích xây dựng tại dự án chỉ chiếm 54% cùng số lượng căn hộ trên một mặt sàn thấp (10 căn/sàn) với 7 thang máy tốc độ cao/tòa, đảm bảo sự thông thoáng, an toàn cho cư dân.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia đầu ngành, sức hút của khu vực Mỹ Đình nói chung và thị trường địa ốc tại Thủ đô nói riêng được dự báo sẽ còn tăng cao trong những năm tới không chỉ bởi sự đồng bộ về hạ tầng, quy hoạch, mà còn bởi vị thế đặc biệt của vùng đất vượng khí này.

Ngọc Minh