Chi phí ban đầu “dễ thở” cùng chính sách hỗ trợ tài chính tối đa của chủ đầu tư là chìa khóa để những công dân trẻ Thủ đô mở cánh cửa vào sống tại “Thành phố Biển hồ” Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội).

Điểm hẹn lý tưởng

Không như nhiều sinh viên đến tận sau khi tốt nghiệp vẫn mông lung giữa việc ở lại Thủ đô hay về quê, Vũ Đình Anh (24 tuổi, Quảng Ninh) thậm chí đã có câu trả lời ngay từ năm thứ nhất đại học. Cảnh sống tạm bợ, thiếu thốn trong căn phòng trọ chưa đầy10m2 khiến Đình Anh nuôi quyết tâm phải có nhà riêng tại Hà Nội càng sớm càng tốt.

Theo khảo sát mới đây của Freddie Mac (Mỹ), 86% người được hỏi thuộc Gen Z muốn sở hữu một ngôi nhà hơn là đi thuê

Bất chấp việc nhiều bạn học cho rằng mục tiêu của chàng sinh viên đất mỏ là viển vông, Đình Anh chỉ im lặng, vừa học vừa lao vào kiếm tiền từ kênh Youtube riêng. Ban đầu chỉ vài triệu đồng nhưng đến năm thứ 2, 9X đã thu nhập 30 triệu đồng/tháng.

Đầu năm 2021, Đình Anh khiến cả lớp ngỡ ngàng khi thông báo vừa chốt một căn hộ cao cấp diện tích 50m2 trong khu đô thị Vinhomes Ocean Park.

“Cảm giác an toàn và hạnh phúc khi sở hữu một ngôi nhà hoàn toàn khác so với việc đi thuê. Bạn được tự do và có toàn quyền quyết định. Ngược lại, với nhà đi thuê, chỉ đóng một cái đinh lên tường cũng sợ chủ nhà ý kiến”, 9X nhận nhà chia sẻ.

“Đô thị nghỉ dưỡng” Vinhomes Ocean Park - “điểm hẹn” lý tưởng của những cư dân không muốn “tiết kiệm” cuộc đời

Cũng vừa “chốt đơn” căn hộ 2 phòng ngủ tại “thành phố biển hồ”, chị Lê Thu Trang (27 tuổi) không giấu được cảm giác hạnh phúc khi “bộ phim dài tập” sống chung với mẹ chồng kết thúc sau 3 năm thăng trầm. Sự khác biệt thế hệ và cảnh “mẹ chồng - nàng dâu” khiến cuộc sống của người phụ nữ trẻ trở nên căng thẳng và ngột ngạt. May mắn, cuối cùng mẹ chồng chị cũng thấu hiểu và đồng ý cho vợ chồng chị ra ở riêng.

“Ngay trong nhà mình những cũng không được sống theo cách mình muốn, thực sự rất mệt mỏi. Ở riêng là cách tốt nhất để được là chính mình và duy trì hạnh phúc gia đình. Tuổi thanh xuân rất ngắn ngủi nên chúng ta càng không nên trì hoãn sự sung sướng”, chị Trang vừa sắp đặt đồ đạc trong tổ ấm mới vừa tâm sự.

Tận hưởng cuộc sống

Những thanh niên vừa ra trường đã sở hữu nhà Thủ đô như Đình Anh hay những cặp vợ chồng trẻ tôn thờ “chủ nghĩa riêng tư” như chị Thu Trang ngày càng nhiều. Các chuyên gia cho rằng “hiện tượng” giới trẻ khao khát cuộc sống riêng, thích mua nhà hơn đi thuê xuất phát từ tâm lý muốn có không gian độc lập, tự chủ, nhất là khi xu hướng làm việc từ xa và nghỉ dưỡng tại gia lên ngôi thời Covid-19.

“Giới trẻ được sinh ra trong điều kiện đủ đầy hơn nên cũng biết tận hưởng cuộc sống hơn. Họ cũng chủ động được kế hoạch tài chính nên sẵn sàng chi trả cho những không gian sống chất lượng”, chuyên gia xã hội học Nguyễn Thu Hương phân tích.

Mua nhà sớm, người trẻ tối đa được thời gian hưởng thụ cuộc sống

TS. Nguyễn Thu Hương cũng cho rằng, không chỉ người trẻ mới theo đuổi lý tưởng sống chất mà nhiều người cao tuổi cũng có suy nghĩ cởi mở hơn. Sau cả một đời làm việc vất vả, dành trọn những điều tốt đẹp nhất cho con cháu, giờ đây họ muốn được sống nhiều hơn, muốn tận hưởng một tuổi xế chiều thảnh thơi và trọn vẹn.

Đây chính là lý do vì sao “đô thị nghỉ dưỡng” Vinhomes Ocean Park có thể thu hút gần 30.000 cư dân mọi lứa tuổi về sinh sống chỉ trong một thời gian ngắn.

Cuộc sống tiện nghi, đủ đầy, đậm chất nghỉ dưỡng tuổi xế chiều của các cư dân “The New Hà Nội”

Từ góc độ tài chính, TS. Nguyễn Hoài An - Trung tâm Kinh tế dự báo cho rằng “thành phố biển hồ” trở thành “điểm hẹn” của những người không “tiết kiệm” cuộc đời không chỉ nhờ đẳng cấp sống khác biệt mà còn nhờ đòn bẩy tài chính rất tốt của chủ đầu tư. Theo vị chuyên gia, với chi phí ban đầu chỉ từ hơn 200 triệu đồng và thời gian trả góp lên tới hơn 30 năm, ngay cả những người có tích lũy tài chính khiêm tốn, việc mua nhà cũng trở nên “nhàn tênh”.

Các đòn bẩy tài chính của Vinhomes “chắp cánh” cho ước mơ sở hữu nhà Thủ đô của người trẻ

TS. Nguyễn Hoài An cũng lưu ý mua nhà không chỉ đơn thuần là mua một nơi để ngủ mà là mua cả một không gian sống, do đó, nếu chỉ chăm chăm tính đơn giá của mỗi mét vuông căn hộ là sai lầm. Tại Vinhomes Ocean Park, mua căn hộ là “sở hữu” ngay cả một không gian sống nghỉ dưỡng hạng sang 420 hecta giữa lòng Thủ đô.

Làm 1 phép tính so sánh giữa tiền thuê nhà của 1 gia đình vào khoảng 8 - 10 triệu đồng/tháng và mức trả góp cả gốc lẫn lãi từ 10 - 12 triệu đồng/tháng cho khoản vay 1 tỷ đồng thời hạn 20 năm, vị chuyên gia kinh tế cho rằng con số đầu vào tuy chênh lệch không nhiều nhưng kết quả đầu ra lại “một trời một vực”.

“Nếu mua trả góp thì sau 1 thời gian ngôi nhà sẽ là của mình. Ngược lại, nếu thuê thì vẫn số tiền đó nhưng tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Khi lãi suất cho vay của các ngân hàng đều đang ở mức thấp chưa từng có như hiện nay, tôi cho rằng càng mua nhà sớm càng có lợi”, TS. Hoài An khẳng định.

Minh Tuấn