Thị trường bất động sản Hà Nội đang có sự chững lại nhất định bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng không vì thế mà những dự án có vị trí, tiện ích và khả năng sinh lời tốt giảm độ “hot” trên thị trường.

Một trong những dự án được giới đầu tư quan tâm thời gian qua là The Matrix One do MIKGroup phát triển. Cùng tìm hiểu các lý do khiến dự án này được ví như một “siêu phẩm” của thị trường bất động sản Hà Nội.

Đối diện The Matrix One là công viên - hồ điều hòa rộng 14ha

Vị trí đắc địa

Nằm ngay mặt đường Lê Quang Đạo, gần sân vận động Mỹ Đình, The Matrix One được đánh giá là có vị trí đắc địa bậc nhất ở quận Nam Từ Liêm. Dự án thừa hưởng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, kết nối trực tiếp với các tuyến đường huyết mạch như Mễ Trì, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long và tuyến đường sắt trên cao Metro.

Không những thế, The Matrix One còn tọa lạc tại tâm điểm thể thao văn hóa, giải trí hàng đầu cả nước như: gần Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Khu liên hợp Thể thao Quốc gia. Bao quanh dự án là các tiện ích dịch vụ phong phú, hấp dẫn và tiện lợi cho cư dân, trong đó không thể không kể đến hệ thống các trường giáo dục hàng đầu và danh tiếng như: Trường liên cấp Amsterdam, Marie Curie, Lomonoxop, ĐH Quốc gia Hà Nội. Hệ thống trung tâm thương mại đẳng cấp như: TTTM The Garden, Vincom Center. Dự án cũng tiệm cận các bệnh viện hiện đại đầu ngành của cả nước như: Bệnh viện 19-8, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện An Sinh (Hồng Ngọc).

Đặc biệt, với vị trí cạnh đường đua Công thức 1 (F1), cư dân The Matrix One sẽ trở thành những khán giả VIP của giải đua lừng danh thế giới sẽ được tổ chức tại khu vực Mễ Trì.

Môi trường sống trong lành, an toàn

Một giá trị khác không thể đo đếm bằng tiền bạc là công viên 14ha nằm ngay phía trước dự án, mang lại cho cư dân The Matrix One những trải nghiệm vô giá. Tại công viên, chủ đầu tư sẽ bố trí hồ nước, cây xanh, khu vui chơi giải trí, khu thể dục thể thao, đường chạy bộ, nhà văn hóa - thể thao đa năng.

Ngoài ra, trong bối cảnh nhiều dự án bị bê tông hóa với mật độ xây dựng cao do quỹ đất hạn hẹp thì The Matrix One vẫn được bao bọc bởi hệ thống cây xanh dày đặc. Với thiết kế mang hơi thở Á Đông, những khu vườn được bố trí ở tầng 1, tầng mái với những khóm cây trồng theo nhiều tầng lớp, đảm bảo độ phủ xanh tối đa cho dự án, giúp giảm tiếng ồn, khói bụi, điều hòa không khí và giảm ô nhiễm môi trường.

Nội khu xanh mát và lung linh ánh đèn của The Matrix One

Đặc biệt, mỗi căn hộ tại The Matrix One còn được lắp đặt thiết bị lọc không khí tại phòng khách, lọc nước tại vòi ở khu bếp, đảm bảo quy chuẩn cao và được đánh giá là giải pháp tân tiến, hiện đại bậc nhất tại Hà Nội hiện nay.

The Matrix One còn có điểm cộng riêng biệt khi tỷ lệ diện tích thông thủy trên diện tích xây dựng chỉ 54% cùng số lượng căn hộ trên một mặt sàn thấp (10 căn/sàn) với 7 thang máy tốc độ cao/tòa, đảm bảo sự thông thoáng, an toàn cho cư dân.

Tiện ích đa dạng

Được phát triển theo mô hình “All In One” - mọi tiện ích đều trong tầm tay, không gian sống tại The Matrix One được ví như một thành phố thu nhỏ gồm hơn 39 tiện ích vượt trội. Với mật độ xây dựng thấp, phần lớn diện tích tại The Matrix One được dành cho việc kiến tạo cảnh quan xanh. Xung quanh các tòa chung cư là không gian xanh của vườn hoa, đường đi bộ, tiểu cảnh, đài phun nước. Hệ thống sân tập thể thao, phòng tập gym, yoga, vườn thiền, siêu thị, trường học quốc tế sẽ giúp cư dân không cần phải di chuyển đâu xa vẫn được trải nghiệm mọi tiện ích đẳng cấp.

Một tiện ích khác được đánh giá cao của The Matrix One là chủ đầu tư đã cho xây dựng một bể bơi 4 mùa tại tầng 4, nằm ngay cầu nối giữa 2 tòa tháp với tầm nhìn tuyệt mỹ ra công viên hồ điều hòa.

Tiềm năng sinh lời lớn từ cho thuê căn hộ

Theo đánh giá của giới đầu tư, những giá trị nói trên đã tạo nên tiềm năng sinh lời lớn của The Matrix One từ việc cho thuê căn hộ. Đặc biệt, khu vực Mỹ Đình hiện quy tụ nhiều văn phòng, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp lớn đã kéo theo nhu cầu cho thuê căn hộ lớn dành cho các cán bộ nhân viên, chuyên gia nước ngoài đến sinh sống và làm việc.

Ngoài ra, khu vực Mỹ Đình hiện được coi là địa điểm mới, nơi tập trung nhiều người Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản bậc nhất Hà Nội khiến không ít khách nước ngoài sẵn sàng chi một khoản tiền lớn cho nơi an cư. Tuy nhiên, họ có tiêu chuẩn khá cao khi lựa chọn căn hộ để ở hoặc thuê. Chính điều này đã khiến những dự án như The Matrix One được xem là một trong những lựa chọn hàng đầu đối với cả người mua lẫn người thuê nhà.

Lệ Thanh