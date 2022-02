Foster + Partners là đơn vị thiết kế kiến trúc, hạ tầng, và cung cấp dịch vụ kỹ thuật. Với đội ngũ 1.500 nhân sự, công ty có trụ sở tại London và có studio thiết kế tại 13 thành phố khác trên toàn thế giới (Abu Dhabi, Bangkok, Bắc Kinh, Buenos Aires, Dubai, Hồng Kông, Madrid, New York, San Francisco, Thượng Hải, Thẩm Quyến, Singapore and Sydney). Đội ngũ của Foster + Partners thông thạo hơn 65 thứ tiếng và sở hữu trên 200 kỹ năng chuyên nghiệp xét theo bằng cấp. Các công trình biểu tượng của Foster + Partners có thể kể đến như tòa tháp Hearst Tower tại New York, tòa tháp "The Gherkin" tại London, Tòa án Tối cao tại Bảo tàng Anh Quốc tại London, Tòa nhà Quốc hội Đức tại Berlin, Bảo tàng Mỹ thuật Boston v.v. Đơn vị này cũng thiết kế tòa tháp HSBC tại Hồng Kông và tòa tháp Commerzbank Tower tại Frankfurt, cũng như trụ sở của Apple tại California, trụ sở của Bloomberg tại London, và trụ sở của Comcast ở Philadelphia. Foster + Partners cũng có kinh nghiệm thiết kế nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn như sân bay quốc tế Hồng Kông, Stansted, Bắc Kinh và Amman, trung tâm thể thao như sân vận động Wembley tại London, sân vận động Lusail tại Qatar, và cầu Millau Viaduct tại Pháp, cầu Millennium (Thiên niên kỷ) tại London, bắc qua sông Thames.